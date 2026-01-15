Deviza
EUR/HUF385,51 -0,15% USD/HUF332,34 +0,23% GBP/HUF444,84 -0,18% CHF/HUF413,56 -0,25% PLN/HUF91,53 -0,18% RON/HUF75,75 -0,18% CZK/HUF15,88 -0,29%
BUX120 992,02 +0,28% MTELEKOM1 906 -0,52% MOL3 496 +2,75% OTP37 900 -0,66% RICHTER10 370 +0,68% OPUS550 0% ANY8 100 +1,23% AUTOWALLIS155 +1,94% WABERERS5 340 +0,37% BUMIX10 429,81 -0,38% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 607,37 +0,55%
kiskereskedelem
Pepco
boltlánc

Imádják a magyarok, most elárasztják Európát a boltjaikkal – 250 üzletet jelentettek be 2026-ra

Beszámolt utolsó lezárt negyedévéről a páneurópai kiskereskedelmi lánc. Növelte árrését és árbevételét a Pepco Group, idén újabb boltnyitási cunamit terveznek.
Murányi Ernő
2026.01.15, 15:43
Frissítve: 2026.01.15, 16:36

A Pepco Group bevételei 4,3 százalékkal, 1,4 milliárd euróra nőttek a december végén lezárt negyedévben – közölte a varsói tőzsdén jegyzett páneurópai kiskereskedelmi cég csütörtökön.

Pepco
Egy Pepco Bécsben / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Decemberben nagyot villantott a cég

A növekedést a Pepco márka boltjai hajtották, miközben a csoport másik márkája, a Dealz gyengébb teljesítménye negatívan hatott a csoport értékesítésére. A forgalombővülés a gyorsan mozgó fogyasztási cikkek nélkül 3,3 százalékos volt, ami azért lényeges, mert ezt a szegmenst idén leépíti a cég.

A vállalat különösen erős értékesítési eredményeket jelentett decemberre, annak ellenére, hogy – mint korábban beszámolt róla – az év végét hatalmas piaci verseny és rengeteg promóciós árkedvezmény jellemezte. 

Különösen Lengyelországban, az Ibériai-félszigeten és Olaszországban teljesített kiemelkedően a cég.

A Pepco csoport negyedéves bruttó árrése az előző év azonos időszakához mérten 360 bázisponttal, 49,4 százalékra emelkedett, és megegyezik a megelőző negyedév árrésével.

A Pepco az utolsó lezárt negyedévben stabil teljesítményt nyújtott. Különösen elégedett vagyok a decemberi erős kereskedelmi eredményekkel, amelyek a legfontosabb területeinken fokozódó promóciós tevékenység ellenére születtek

– mondta Stephan Borchert vezérigazgató.

Rengeteg új Pepco nyílik

A Pepco Group a negyedév végén 4410 üzletet üzemeltetett, miután az időszak alatt 51 új üzletet nyitott.

Az összes új üzlet a Pepco márkanév alatt nyílt meg, 37 üzlet Közép- és Kelet-Európában, 14 pedig Nyugat-Európában. A Dealz 344 üzletet üzemeltetett, ami nem változott a negyedév elejéhez képest.

A vállalat közölte, hogy a 2026-os pénzügyi évben körülbelül 250 új üzletet nyit, amelyek mindegyike a Pepco márkához tartozik majd.

Változatlan kilátások

A menedzsment megerősítette a cégcsoport 2026-os kilátásait.

Eszerint a csoportszintű bevételek 6-8 százalékkal nőhetnek éves bázison. Hozzátették, hogy a gyorsan mozgó fogyasztási cikkek üzletágából való kivonulás várhatóan körülbelül 2 százalékponttal csökkenti a teljes évi bevétel növekedését.

Az EBITDA várhatóan legalább 9 százalékkal nő az előző évhez képest, a 25–35 millió eurós átalakítási költségek ellenére.

A Pepco csoport tájékoztatást adott részvény-visszavásárlási programjáról is. 

A 200 millió eurós program második, 50 millió eurós része január 16-án, pénteken zárul.

Január 9-ig a csoport 6 062 476 részvényt vásárolt, átlagosan 28,46 zlotys áron. 

A Pepco Group közölte, hogy még a jelen pénzügyi év során megkezdi a harmadik, legfeljebb 50 millió eurós visszavásárlási akciót.

 

Csütörtök délelőtt 29,2 zlotyn stagnált a Pepco Group részvényárfolyama. Az elmúlt egy évben viszont 85 százalékos volt az erősödés. 

 

