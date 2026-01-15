Imádják a magyarok, most elárasztják Európát a boltjaikkal – 250 üzletet jelentettek be 2026-ra

A Pepco Group bevételei 4,3 százalékkal, 1,4 milliárd euróra nőttek a december végén lezárt negyedévben – közölte a varsói tőzsdén jegyzett páneurópai kiskereskedelmi cég csütörtökön.

Egy Pepco Bécsben / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Decemberben nagyot villantott a cég

A növekedést a Pepco márka boltjai hajtották, miközben a csoport másik márkája, a Dealz gyengébb teljesítménye negatívan hatott a csoport értékesítésére. A forgalombővülés a gyorsan mozgó fogyasztási cikkek nélkül 3,3 százalékos volt, ami azért lényeges, mert ezt a szegmenst idén leépíti a cég.

A vállalat különösen erős értékesítési eredményeket jelentett decemberre, annak ellenére, hogy – mint korábban beszámolt róla – az év végét hatalmas piaci verseny és rengeteg promóciós árkedvezmény jellemezte.

Különösen Lengyelországban, az Ibériai-félszigeten és Olaszországban teljesített kiemelkedően a cég.

A Pepco csoport negyedéves bruttó árrése az előző év azonos időszakához mérten 360 bázisponttal, 49,4 százalékra emelkedett, és megegyezik a megelőző negyedév árrésével.

A Pepco az utolsó lezárt negyedévben stabil teljesítményt nyújtott. Különösen elégedett vagyok a decemberi erős kereskedelmi eredményekkel, amelyek a legfontosabb területeinken fokozódó promóciós tevékenység ellenére születtek

– mondta Stephan Borchert vezérigazgató.

Rengeteg új Pepco nyílik

A Pepco Group a negyedév végén 4410 üzletet üzemeltetett, miután az időszak alatt 51 új üzletet nyitott.

Az összes új üzlet a Pepco márkanév alatt nyílt meg, 37 üzlet Közép- és Kelet-Európában, 14 pedig Nyugat-Európában. A Dealz 344 üzletet üzemeltetett, ami nem változott a negyedév elejéhez képest.

A vállalat közölte, hogy a 2026-os pénzügyi évben körülbelül 250 új üzletet nyit, amelyek mindegyike a Pepco márkához tartozik majd.

Változatlan kilátások

A menedzsment megerősítette a cégcsoport 2026-os kilátásait.

Eszerint a csoportszintű bevételek 6-8 százalékkal nőhetnek éves bázison. Hozzátették, hogy a gyorsan mozgó fogyasztási cikkek üzletágából való kivonulás várhatóan körülbelül 2 százalékponttal csökkenti a teljes évi bevétel növekedését.