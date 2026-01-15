Imádják a magyarok, most elárasztják Európát a boltjaikkal – 250 üzletet jelentettek be 2026-ra
A Pepco Group bevételei 4,3 százalékkal, 1,4 milliárd euróra nőttek a december végén lezárt negyedévben – közölte a varsói tőzsdén jegyzett páneurópai kiskereskedelmi cég csütörtökön.
Decemberben nagyot villantott a cég
A növekedést a Pepco márka boltjai hajtották, miközben a csoport másik márkája, a Dealz gyengébb teljesítménye negatívan hatott a csoport értékesítésére. A forgalombővülés a gyorsan mozgó fogyasztási cikkek nélkül 3,3 százalékos volt, ami azért lényeges, mert ezt a szegmenst idén leépíti a cég.
A vállalat különösen erős értékesítési eredményeket jelentett decemberre, annak ellenére, hogy – mint korábban beszámolt róla – az év végét hatalmas piaci verseny és rengeteg promóciós árkedvezmény jellemezte.
Különösen Lengyelországban, az Ibériai-félszigeten és Olaszországban teljesített kiemelkedően a cég.
A Pepco csoport negyedéves bruttó árrése az előző év azonos időszakához mérten 360 bázisponttal, 49,4 százalékra emelkedett, és megegyezik a megelőző negyedév árrésével.
A Pepco az utolsó lezárt negyedévben stabil teljesítményt nyújtott. Különösen elégedett vagyok a decemberi erős kereskedelmi eredményekkel, amelyek a legfontosabb területeinken fokozódó promóciós tevékenység ellenére születtek
– mondta Stephan Borchert vezérigazgató.
Rengeteg új Pepco nyílik
A Pepco Group a negyedév végén 4410 üzletet üzemeltetett, miután az időszak alatt 51 új üzletet nyitott.
Az összes új üzlet a Pepco márkanév alatt nyílt meg, 37 üzlet Közép- és Kelet-Európában, 14 pedig Nyugat-Európában. A Dealz 344 üzletet üzemeltetett, ami nem változott a negyedév elejéhez képest.
A vállalat közölte, hogy a 2026-os pénzügyi évben körülbelül 250 új üzletet nyit, amelyek mindegyike a Pepco márkához tartozik majd.
Változatlan kilátások
A menedzsment megerősítette a cégcsoport 2026-os kilátásait.
Eszerint a csoportszintű bevételek 6-8 százalékkal nőhetnek éves bázison. Hozzátették, hogy a gyorsan mozgó fogyasztási cikkek üzletágából való kivonulás várhatóan körülbelül 2 százalékponttal csökkenti a teljes évi bevétel növekedését.
Az EBITDA várhatóan legalább 9 százalékkal nő az előző évhez képest, a 25–35 millió eurós átalakítási költségek ellenére.
A Pepco csoport tájékoztatást adott részvény-visszavásárlási programjáról is.
A 200 millió eurós program második, 50 millió eurós része január 16-án, pénteken zárul.
Január 9-ig a csoport 6 062 476 részvényt vásárolt, átlagosan 28,46 zlotys áron.
A Pepco Group közölte, hogy még a jelen pénzügyi év során megkezdi a harmadik, legfeljebb 50 millió eurós visszavásárlási akciót.
Csütörtök délelőtt 29,2 zlotyn stagnált a Pepco Group részvényárfolyama. Az elmúlt egy évben viszont 85 százalékos volt az erősödés.