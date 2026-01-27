Változások a Rábánál, a világ legnagyobb fegyvergyártója is a látótérben – megszólalt az új elnök, ezek a tervek

„A mai napon a Rába Nyrt. rendkívüli közgyűlése a vállalatcsoport igazgatóságának elnökévé választott. Ezúton is szeretném megköszönni a részvényesek bizalmát az igazgatóság nevében, különösen a többségi tulajdonos, a 4iG Nyrt., valamint a 4iG Space and Defence Technologies támogatását” – írta Sárhegyi István a Facebookon.

Fotó: Rába Járműipari Holding NYRT / Google

Hozzátette: megtiszteltetés részt venni a magyar iparral egyidős, idén 130 éves Rába vezetésében. „Célunk, hogy erre a biztos alapra építve újra naggyá tegyük a Rábát” – hangsúlyozta. Mindezt új, nemzetközi védelmi ipari együttműködésekkel kívánják elérni.

„Már konkrét stratégiai megállapodást kötöttek a cseh TATRA-val, a török Nurol Makinával, valamint az amerikai Lockheed Martinnal is. A Rába életében a 4iG csoport részeként egy új fejezet kezdődik!” – fogalmazott Sárhegyi.

Vezetőváltás a Rába Nyrt.-ben

A Rába Nyrt. hétfői rendkívüli közgyűlésén megújította a társaság vezető testületeit, módosította a részvénytársaság alapszabályát és sajátrészvény-vásárlásra adott meghatalmazást a cég vezetésének – közölték a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A társaság igazgatóságának elnöke Sárhegyi István, felügyelő bizottsági elnöke Pafféri Zoltán Lajos lett. A vezető testületek tagjaira az új többségi tulajdonos javaslatait fogadta el a közgyűlés, illetve az alapszabály módosításait is ennek megfelelően fogadták el a részvényesek.

A 4iG csoport január 5-én közölte, hogy holdingvállalata, a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) sikeresen lezárta a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74,34 százalékos tulajdonrészének megvásárlását. A Rába hétfőn tájékoztatott arról is, hogy a Rába Nyrt. vezérigazgatói tisztségét február elsejétől Szabó Tamás, a Rába igazgatóságának tagja tölti be, miután január 31-én megszűnik Hetzmann Béla vezérigazgatói tisztsége.

A közgyűlés döntése alapján a Rába Nyrt. vezetése 18 hónapra kapott felhatalmazást saját részvények vásárlására azzal a kitétellel, hogy a társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértéke nem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25 százalékát. A Rába részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. Az elmúlt egy évben 1275 és 4700 forint között kereskedtek a részvénnyel.