Deviza
EUR/HUF381,24 -0,11% USD/HUF319,59 -0,58% GBP/HUF439,17 -0,09% CHF/HUF414,59 +0,29% PLN/HUF90,71 -0,02% RON/HUF74,79 -0,12% CZK/HUF15,71 -0,22% EUR/HUF381,24 -0,11% USD/HUF319,59 -0,58% GBP/HUF439,17 -0,09% CHF/HUF414,59 +0,29% PLN/HUF90,71 -0,02% RON/HUF74,79 -0,12% CZK/HUF15,71 -0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 257,84 +1,26% MTELEKOM1 974 +1,42% MOL3 988 +3,76% OTP40 190 +0,85% RICHTER10 550 +0,28% OPUS546 -0,92% ANY7 600 -2,63% AUTOWALLIS162 +4,32% WABERERS5 260 0% BUMIX10 278,63 -0,9% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 683,46 +0,75% BUX128 257,84 +1,26% MTELEKOM1 974 +1,42% MOL3 988 +3,76% OTP40 190 +0,85% RICHTER10 550 +0,28% OPUS546 -0,92% ANY7 600 -2,63% AUTOWALLIS162 +4,32% WABERERS5 260 0% BUMIX10 278,63 -0,9% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 683,46 +0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
járműipar
Rába Nyrt.
4iG

Változások a Rábánál, a világ legnagyobb fegyvergyártója is a látótérben – megszólalt az új elnök, ezek a tervek

A Rába Nyrt. hétfői rendkívüli közgyűlésén megújította a társaság vezető testületeit: a társaság igazgatóságának elnöke Sárhegyi István, felügyelő bizottsági elnöke Pafféri Zoltán Lajos lett. Sárhegyi szerint a cél újra jelentős szereplővé tenni a Rábát, amit új, nemzetközi védelmi ipari együttműködések révén kíván elérni.
VG
2026.01.27., 11:35
Fotó: Rába Járműipari Holding NYRT / Google

„A mai napon a Rába Nyrt. rendkívüli közgyűlése a vállalatcsoport igazgatóságának elnökévé választott. Ezúton is szeretném megköszönni a részvényesek bizalmát az igazgatóság nevében, különösen a többségi tulajdonos, a 4iG Nyrt., valamint a 4iG Space and Defence Technologies támogatását” – írta Sárhegyi István a Facebookon.

Fotó: Rába Járműipari Holding NYRT / Google

Hozzátette: megtiszteltetés részt venni a magyar iparral egyidős, idén 130 éves Rába vezetésében. „Célunk, hogy erre a biztos alapra építve újra naggyá tegyük a Rábát” – hangsúlyozta. Mindezt új, nemzetközi védelmi ipari együttműködésekkel kívánják elérni.

„Már konkrét stratégiai megállapodást kötöttek a cseh TATRA-val, a török Nurol Makinával, valamint az amerikai Lockheed Martinnal is. A Rába életében a 4iG csoport részeként egy új fejezet kezdődik!” – fogalmazott Sárhegyi.

Vezetőváltás a Rába Nyrt.-ben

A Rába Nyrt. hétfői rendkívüli közgyűlésén megújította a társaság vezető testületeit, módosította a részvénytársaság alapszabályát és sajátrészvény-vásárlásra adott meghatalmazást a cég vezetésének – közölték a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A társaság igazgatóságának elnöke Sárhegyi István, felügyelő bizottsági elnöke Pafféri Zoltán Lajos lett. A vezető testületek tagjaira az új többségi tulajdonos javaslatait fogadta el a közgyűlés, illetve az alapszabály módosításait is ennek megfelelően fogadták el a részvényesek.

A 4iG csoport január 5-én közölte, hogy holdingvállalata, a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) sikeresen lezárta a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74,34 százalékos tulajdonrészének megvásárlását. A Rába hétfőn tájékoztatott arról is, hogy a Rába Nyrt. vezérigazgatói tisztségét február elsejétől Szabó Tamás, a Rába igazgatóságának tagja tölti be, miután január 31-én megszűnik Hetzmann Béla vezérigazgatói tisztsége.

A közgyűlés döntése alapján a Rába Nyrt. vezetése 18 hónapra kapott felhatalmazást saját részvények vásárlására azzal a kitétellel, hogy a társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértéke nem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25 százalékát. A Rába részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. Az elmúlt egy évben 1275 és 4700 forint között kereskedtek a részvénnyel.

Szenzáció: beszáll a Formula-bizniszbe a 4iG és a One – ezt a fiatal magyar autóversenyzőt támogatják
A brit Forma–4-ben töltött két szezonja után Molnár Martin kategóriát vált, és a brit Forma–3-nak számító GB3-ban indul a 2026-os idényben. A 4iG csoporttal és a One Magyarországgal kötött stratégiai együttműködés meghosszabbítása újabb fontos mérföldkő a fiatal versenyző pályafutásában. 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Szijjártó Péter

Elkezdődik a kifizetés, nem várhatott ez tovább: gigantikus adósságot törleszt az állam Dél-Magyarországnak – brutális napot ígért Szijjártó Péter

Az ország déli térsége újra felkerült a nagy ipari beruházások térképére. Szijjártó Péter friss bejelentése szerint rövid távon is érkeznek fejlesztések.
7 perc
csalás

Pörög a duguláselhárító maffia, bármikor jöhetnek a kidobók: 1,4 millióval húztak le egy párt – ezekre figyeljen, hogy ne verjék át

Agresszív fellépés és rejtett költségek a csőgörényes maffiánál.
6 perc
arany

Csillagászati szintre drágulhat az arany-ezüst tandem, fél évszázada nem láttunk ilyet

A világrend drámai változása nem hagy nyugvópontot a nemesfémeknek.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu