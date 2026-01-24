Óriási döntést hozott a Wizz Air, erre nagyon régen vártak a magyarok is: Orbán Viktorral tesztelték és működött

A Wizz Air UK engedélykérelmet adott be az Egyesült Államokba történő menetrend szerinti és charter járatok indítására vonatkozóan – erről a Budflyer számolt be.

Wizz Air: óriási döntést hoztak, erre nagyon régen vártak a magyarok is / Fotó: teal sun / shutterstock

Ebből az derült ki, hogy a kérelem

az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok egy, vagy több városa közötti járatokra szól.

Hogy pontosan milyen desztinációkat repülhet a magyar gyökerű fapados légitársaság, az egyelőre nem ismert.

Wizz Air: óriási döntést hoztak, erre nagyon régen vártak a magyarok is

A kérelem szerint a Wizz Air UK egyelőre csak a charter műveletek végrehajtását kívánja érvényesíteni az engedéllyel, viszont felhatalmazást kérnek az USA-Egyesült Királyság Nyílt Égbolt Megállapodás alapján a rendelkezésre álló összes jog teljes körű használatára.

Ennek az az értelme, hogy így rugalmasan kezdhetik meg a menetrend szerinti járatokat a jövőben anélkül, hogy új kérelmet kellene benyújtaniuk a Közlekedési Minisztériumhoz. Ezzel kiküszöbölik, hogy további időt vegyen igénybe a szükséges adminisztráció.

Érdemes felidézni, hogy a Wizz Air kvázi első amerikai járatát Orbán Viktor és a magyar delegáció tesztelte még novemberben, amikor egy Airbus A321XLR-rel repültek ki Washingtonba a Trump elnökkel való csúcstalálkozóra.

A különjárat Budapestről indult, de egy tankolási szünetet közbe kellett iktatni Izlandon. A transzatlanti útvonal repülése nagyban függ a repülőgépflottától is.

Tavaly novemberben írtunk arról, hogy a Wizz Air jelentősen átalakítja jövőbeli flottáját: a légitársaság több hosszú távú járatot lehetővé tevő gép rendelését visszafogja, és inkább a közepes távokra optimalizált modellekre épít.

A döntés célja, hogy fenntarthatóbb és költséghatékonyabb működést érjen el a következő években, a diszkont légitársaság ugyanis 2030-ig 10-12 százalékos éves ülőhelykapacitás-növekedéssel számol.

A döntés szerint a Wizz Air a hosszabb távú repülésekre alkalmas A321XLR típusból a társaság már nem 47, hanem mindössze 11 példányt vesz át – ezek közül öt már meg is érkezett a flottába. A fennmaradó 36 gép megrendelését az Airbus és a Wizz Air közösen A321neo típusra módosította, vagyis a Wizz Air inkább a rövidebb és közepes távú útvonalakra optimalizált repülőgépeket részesíti előnyben.