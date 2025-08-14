Ilyen nincs, ez lehet most a legjobb befektetés: brutális rekord dőlt meg az árfolyamban és még nincs vége

Csütörtökön az ázsiai kereskedésben a bitcoin árfolyama 124 ezer dollár felett elérte minden idők legmagasabb szintjét. Az ether, a második legnagyobb piaci értékű digitális eszköz pedig két és fél éves csúcsra emelkedett.
A bitcoin mostani történelmi csúcsa a monetáris politika lazításának várakozásából, az intézményi kereslet folyamatos növekedéséből és az amerikai szabályozási környezet kedvező változásaiból fakad.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy történelmi csúcsra emelte az amerikai tőzsdéket, és lendületes növekedést indított el a kriptopiac nagyjainak árfolyamán is az amerikai inflációs adat, ami azt mutatta, a vámháború egyelőre nem generált lényeges inflációs nyomást, így a Fed előtt megnyílhatott az út a kamatcsökkentések lendületes megkezdésére.
A befektetők szinte biztosra veszik, hogy az amerikai jegybank (Federal Reserve) szeptember 17-én újra kamatot vág.
A munkapiaci lassulás és az inflációs nyomás mérséklődése miatt a piac akár 0,5 százalékpontos kamatvágás lehetőségét is latolgatja.
A kamatvágási kilátások miatt gyengülő amerikai dollár vonzóbbá tette a kockázatosabb eszközöket, köztük a kriptodevizákat. A kriptoszektor egészében erősödött a kockázatvállalási hajlandóság. Az intézményes befektetők nagy összegű vásárlásai megfigyelések szerint stabil keresleti bázist biztosítanak a kriptodevizák számára.
Piaci elemzők további árfolyam-emelkedést valószínűsítenek.
Tony Sycamore, az IG Markets elemzője szerint egy tartós kitörés a 125 ezer dolláros szint fölé, akár 150 ezer dollárig is emelheti a bitcoin árát. A jelenlegi piaci hangulat az erősödés mellett szól, és a fundamentális tényezők is támogatják az emelkedést.
Az ether is jelentős emelkedést könyvelhetett el, részben a bitcoin árfolyamának húzóereje, részben az Ethereum-hálózat növekvő használata miatt.
