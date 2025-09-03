Erre senki sem számított – az uborkaszezonban is falta a lakáshiteleket és a személyi kölcsönöket a lakosság

Uborkaszezon ide vagy oda, a július is óriási keresletet hozott a lakossági hitelek piacán – derül ki a Magyar Nemzeti Bank szerdán közzétett adataiból.

A személyi kölcsönök új szerződéseinél rekordot hozott a nyár második hónapja, 107 milliárd forintot helyeztek ki a bankok / Fotó: Shutterstock

Az MNB statisztikái szerint a személyi kölcsönök új szerződéseinek összege elérte a 107 milliárd forintot júliusban, amire korábban még nem akadt példa. A lakáshiteleknél szintén nagyon erős volt a kereslet: itt 142 milliárd forintnyi új szerződést regisztrált a jegybank. A lakáshitelek iránti, stabilan erős érdeklődés azért is figyelemre méltó, mert több elemző is arra számított, hogy az Otthon Start program szeptemberi indulása előtt kivárnak majd az ügyfelek, és a korábban megszokottnál kissé szerényebb keresletet hoznak majd a nyári hónapok. A július a munkáshitel és a babaváró kölcsön szempontjából is kedvezően alakult: mindkét támogatott hitelnél emelkedni tudott az új szerződések összege júniushoz képest.

Negyvenszázalékos bővülés a személyi kölcsönöknél, közel az ezermilliárdos szinthez a lakáshitelezés

Ami az első hét hónap adatait illeti, szintén óriási keresletről tanúskodnak a számok. A lakáshiteleknél július végén már 951,5 milliárd forintnál járt a piac, amelynek alapján biztosra vehető, hogy 2025 egészében megdől majd a tavaly elért, 1351 milliárdos kihelyezési rekord.

A személyi kölcsönök új szerződéseinek összege pedig megdöbbentő mértékben, 40,5 százalékkal emelkedett 2025 első hét hónapjában, és meghaladta a 634 milliárd forintot.

Szintén erőteljes, bő 25 százalékos bővülést mutatott a szabad felhasználású jelzáloghitelek piaca, igaz, ez nem egészen 64 milliárd forintnyi új szerződésre volt elég. A január óta elérhető munkáshitelből pedig már több mint 120 milliárd forintnyit vettek fel az arra jogosult fiatalok.

Egyre nagyobb hitelportfólión ül a lakosság, gyorsul a növekedés üteme is

A nagy fordulaton pörgő piac nyomán nem meglepő, hogy a lakossági hitelek állományánál is dinamikus – és gyorsuló ütemű – növekedést mutatnak a jegybanki számok: a hitelportfólió mérete július végén már 11 870 milliárd forint felett járt, 11,4 százalékkal magasabban, mint egy éve.

A lakáshitelek állománya pedig az átlagnál is gyorsabb ütemben, 14,4 százalékkal nőtt, és már 6150 milliárd forint környékén jár.

Az év hátralévő részére pedig nem lehet a mostani tendenciák jelentősebb módosulására számítani: egyedül a 3 százalékos kamattal elérhető Otthon Start hitel szeptemberi indulása több százmilliárd forintos extra keresletet hozhat a piacra az év végéig.