Az MBH Bank megszünteti az együttműködését egy egészségpénztárral és egy nyugdíjpénztárral

Az MBH Bank felülvizsgálta az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral fennálló együttműködését, és a megszüntetése mellett döntött. Magyarország egyik vezető hitelintézeteként az MBH Bank elkötelezett az öngondoskodás támogatása iránt, ezért jelenleg is azon dolgozik, hogy megtalálja a stratégiájához és prudens működéséhez leginkább illeszkedő konstrukciót, valamint a hiteles, kiszámítható és átláthatóan működő partnereket a pénztári piacon – közölte az MBH.

Fotó: Kallus György

Az MBH Bank elkötelezett amellett, hogy ügyfeleinek a legmagasabb szintű szolgáltatásokat nyújtsa, többek között a partnerek és a bank közti szinergiák kiaknázása révén, prudens és transzparens, az ügyfelek igényeit magas szinten kiszolgáló üzleti működés mellett. A pénzintézet ezen szemléletet partnereitől is mindenkor elvárja.

Az MBH csoport az MBH Gondoskodás Egészségpénztár és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár vezetői testületeiben a közelmúltban bekövetkezett változások, valamint az eltérő üzleti elképzelések miatt úgy döntött, hogy a stratégiai együttműködés a bankcsoport és a két megnevezett pénztár között 2025. december 30-án megszűnik, vagyis ezt követően a pénztárak már nem jogosultak az MBH Bank nevének és arculatának bármely formában történő használatára.

Az MBH csoport Magyarország egyik vezető hitelintézeteként elkötelezett a pénzügyi tudatosság és az öngondoskodás intézménye, így a nyugdíjpénztári és az egészségpénztári megtakarítások támogatása, valamint felkarolása iránt, ezért a bankcsoport jelenleg is azon dolgozik, hogy megtalálja az új stratégiai irányoknak leginkább megfelelő együttműködési lehetőségeket a pénztári piacon.

Az MBH kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a legtöbb bankfiókkal rendelkezik Magyarországon, több mint 2,4 millió lakossági és vállalati ügyfelet szolgál ki. Összesített mérlegfőösszege meghaladja a 12 452 milliárd forintot. A banknál elhelyezett betétállomány több mint 7925 milliárd forintot tesz ki, míg a bruttó hitelállomány meghaladja a 6204 milliárd forintot.