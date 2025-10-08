Deviza
EUR/HUF392.93 -0.04% USD/HUF338.18 +0.27% GBP/HUF453.51 +0.18% CHF/HUF422.3 0% PLN/HUF92.4 -0.03% RON/HUF77.1 0% CZK/HUF16.12 +0.02% EUR/HUF392.93 -0.04% USD/HUF338.18 +0.27% GBP/HUF453.51 +0.18% CHF/HUF422.3 0% PLN/HUF92.4 -0.03% RON/HUF77.1 0% CZK/HUF16.12 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,751.17 +0.4% MTELEKOM1,806 +0.22% MOL2,774 -0.22% OTP30,000 +1.17% RICHTER10,200 -0.39% OPUS544 -0.55% ANY7,240 0% AUTOWALLIS156 -0.96% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,492.93 +0.34% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,193.13 +0.3% BUX101,751.17 +0.4% MTELEKOM1,806 +0.22% MOL2,774 -0.22% OTP30,000 +1.17% RICHTER10,200 -0.39% OPUS544 -0.55% ANY7,240 0% AUTOWALLIS156 -0.96% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,492.93 +0.34% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,193.13 +0.3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
öngondoskodás
MBH
MBH Csoport

Az MBH Bank megszünteti az együttműködését egy egészségpénztárral és egy nyugdíjpénztárral

Az MBH Bank az eltérő üzleti elképzelések és vezetői változások miatt 2025. december 30-tól megszünteti az együttműködést az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és Nyugdíjpénztárral, és a pénztárak innentől nem használhatják a bank nevét és arculatát.
VG
2025.10.08, 10:40
Frissítve: 2025.10.08, 11:21

Az MBH Bank felülvizsgálta az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral fennálló együttműködését, és a megszüntetése mellett döntött. Magyarország egyik vezető hitelintézeteként az MBH Bank elkötelezett az öngondoskodás támogatása iránt, ezért jelenleg is azon dolgozik, hogy megtalálja a stratégiájához és prudens működéséhez leginkább illeszkedő konstrukciót, valamint a hiteles, kiszámítható és átláthatóan működő partnereket a pénztári piacon – közölte az MBH.

Az MBH Bank megszünteti együttműködését egy egészségpénztárral és egy nyugdíjpénztárral
Fotó: Kallus György

Az MBH Bank elkötelezett amellett, hogy ügyfeleinek a legmagasabb szintű szolgáltatásokat nyújtsa, többek között a partnerek és a bank közti szinergiák kiaknázása révén, prudens és transzparens, az ügyfelek igényeit magas szinten kiszolgáló üzleti működés mellett. A pénzintézet ezen szemléletet partnereitől is mindenkor elvárja. 

Az MBH csoport az MBH Gondoskodás Egészségpénztár és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár vezetői testületeiben a közelmúltban bekövetkezett változások, valamint az eltérő üzleti elképzelések miatt úgy döntött, hogy a stratégiai együttműködés a bankcsoport és a két megnevezett pénztár között 2025. december 30-án megszűnik, vagyis ezt követően a pénztárak már nem jogosultak az MBH Bank nevének és arculatának bármely formában történő használatára.

Az MBH csoport Magyarország egyik vezető hitelintézeteként elkötelezett a pénzügyi tudatosság és az öngondoskodás intézménye, így a nyugdíjpénztári és az egészségpénztári megtakarítások támogatása, valamint felkarolása iránt, ezért a bankcsoport jelenleg is azon dolgozik, hogy megtalálja az új stratégiai irányoknak leginkább megfelelő együttműködési lehetőségeket a pénztári piacon.

Az MBH kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a legtöbb bankfiókkal rendelkezik Magyarországon, több mint 2,4 millió lakossági és vállalati ügyfelet szolgál ki. Összesített mérlegfőösszege meghaladja a 12 452 milliárd forintot. A banknál elhelyezett betétállomány több mint 7925 milliárd forintot tesz ki, míg a bruttó hitelállomány meghaladja a 6204 milliárd forintot.

A banknak számos szegmensben meghatározó a piaci pozíciója, többek között a vállalati szegmensben, azon belül is a mikro-, kis- és középvállalati hitelezésben, a lízingpiacon, az agrár- és élelmiszeripari üzletágban, továbbá széles körű pénz- és tőkepiaci, valamint befektetési szolgáltatási tevékenységet végez.

Bankautomata: akár kétszer többe is kerülhet a készpénzfelvétel – nem mindegy, milyen ATM kerül a faluba

A kormány döntése alapján 2025 végéig minden ezer fő feletti magyarországi településen elérhetővé válik a bankjegykiadó automata, ám nem mindegy, melyik bank automatája kerül a falvakba. Egy elemzés szerint az ATM-használat költsége bankonként jelentősen eltér: az ingyenes készpénzfelvételi keret felett a saját számlavezető bank automatájából történő felvétel legtöbbször lényegesen olcsóbb, mint más bank ATM-jének használata.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu