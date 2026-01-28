Deviza
Nem várt helyről kaptak segítséget a lakáshitelesek

Az idei minimálbér-emelés magával húzott egy hatékony állami támogatási formát: az egészségpénztárakon keresztül igénybe vehető lakáshitel-törlesztési támogatást. Egy házaspár évente már közel 233 ezer forintot kaphat vissza „ajándékba” csupán a tudatos pénztárhasználat révén.
Világgazdaság
2026.01.28, 11:18
Frissítve: 2026.01.28, 12:24

A 2026-os év jelentős változást hozott a munkavállalók és a lakáshitelesek életébe is: a bruttó minimálbér összege 322 800 forintra emelkedett. Ez az emelés automatikusan magával húzott egy kevesek által ismert, de annál hatékonyabb állami támogatási formát: az egészségpénztárakon keresztül igénybe vehető lakáshitel-törlesztési támogatást – írta meg az Origo.

egészségpénztár, Portrait,Young,Attractive,Hipster,Asia,Female,Owner,Startup,Look,At demján sándor tőkeprogram, kkv, KKVonline fizetés
A bruttó minimálbér emelkedése magával húzott egy kevesek által ismert, de annál hatékonyabb állami támogatási formát: az egészségpénztárakon keresztül igénybe vehető lakáshitel-törlesztési támogatást / Fotó: Shutterstock 

A hatályos jogszabályok szerint a pénztári tagok a mindenkori minimálbér 15 százalékáig kérhetik a törlesztőrészletük kifizetését a pénztári számlájukról önsegélyező szolgáltatásként.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2026-ban a havi limit 48 420 forintra nőtt. 

Éves szinten fejenként 58 040 forintot lehet ilyen módon törleszteni, ami után a 20 százalékos szja-visszatérítésnek köszönhetően 116 208 forintot utal vissza az állam a pénztári számlára.

Sokan még mindig csak gyógyszerre vagy magánorvosi vizsgálatok kifizetésére használják az egészségpénztárukat, pedig a lakáshitel-törlesztés az egyik leghatékonyabb módja az adó-visszatérítés maxi malizálásának. Egy 20 éves futamidejű hitel esetén ezzel a módszerrel több millió forintot spórolhat meg összességében egy család.

Ez pedig mind többeket érint, ugyanis az elmúlt hónapokban valóságos roham indult a hitelpiacon: a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint novemberben – az októberi történelmi csúcsot túlszárnyalva – újabb rekord dőlt meg, és 274 milliárd forintra emelkedett az új lakáshitel-szerződések összege. Mindez egyértelműen az Otthon Start hitel berobbanásának köszönhető, amely a teljes kihelyezés több mint 70 százalékát tette ki. A hitelfelvevők számára most az egyik legfontosabb kérdés a törlesztőrészletek optimalizálása, amiben az egészségpénztárak nyújtják a legnagyobb segítséget.

Egészségpénztári számlával duplázható a keret 

Ez a lehetőség különösen a házaspároknak kínál kiugró előnyöket. Ha ugyanis a lakáshitelben mindkét fél adósként, adóstársként szerepel, és mindketten rendelkeznek saját egészségpénztári számlával, a keret megduplázható. Így a család havi szinten már 96 840 forintot, éves szinten pedig több mint 1,1 millió forintot tud a pénztári befizetéseiből rendezni a bankkal.

Ebben az esetben a család összesített adó-visszatérítése eléri a 232 416 forintot. 

Hogy ez mekkora segítséget jelent, jól mutatja egy átlagos hitelösszeg példája: egy 25-30 millió forintos összegű Otthon Start hitel esetében a havi törlesztőrészlet jellemzően 116–140 ezer forint körül alakul. A kapott adó-visszatérítés tehát akár másfél-két havi teljes törlesztőrészletet fedez.

A rendszer rugalmasságát tovább növeli, hogy a 2025 júliusa óta érvényben lévő szabályok szerint már nem kell 180 napot várni a befizetett összeg felhasználásával az önsegélyező szolgáltatásoknál. Ez azt jelenti, hogy a tagok szinte azonnal elindíthatják a kifizetést a lakáshitelükre, amint a pénz megérkezett a számlájukra. A szolgáltatás igénybevételéhez csupán a hitelszerződés másolatára és az utolsó három havi banki kivonatra van szükség, amellyel igazolható a folyamatos, elmaradásmentes törlesztés lakáscélú jelzáloghitel esetén.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el. 

 

