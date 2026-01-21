Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében négy pontban foglalta össze a SAFE-hitelhez kapcsolódó kormányzati álláspontot. A tárcavezető megfogalmazása szerint a konstrukció célja és pénzügyi hatása eltér attól, ahogyan a közbeszédben gyakran megjelenik.

Nagy Márton tiszta vizet öntött a pohárba: ezért nem jelent pluszterhet a SAFE-hitel / Fotó: Purger Tamás

A miniszter elsőként azt hangsúlyozta, hogy a SAFE nem háborús, hanem védelmi hitel. Értelmezése szerint a forrás lehetőséget ad arra, hogy a Magyar Honvédség olyan védelmi képességeket szerezzen meg, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország kimaradjon fegyveres konfliktusokból, és a biztonsági környezet stabil maradjon. A bejegyzés érvelése alapján a hitel felhasználása nem offenzív célokat szolgál, hanem a nemzeti védelem megerősítését.

A második pont a költségvetési hatásokat érinti. A miniszter szerint

a SAFE-hitelből kizárólag olyan védelmi beruházások valósulnának meg, amelyek már korábban is szerepeltek az állami költségvetési tervekben.

Ennek megfelelően a hitel nem új kiadásokat teremt, hanem a tervezett piaci devizakötvény-kibocsátást váltja ki. A kormány álláspontja szerint ez azt jelenti, hogy a konstrukció nem növeli az államadósság szintjét, csupán a finanszírozás módja változik.

A harmadik megállapítás a finanszírozási költségekre vonatkozik. A poszt szerint a SAFE-hitel kamata 200 bázisponttal alacsonyabb a jelenleg elérhető piaci devizahiteleknél. A miniszter számítása szerint ez a különbség a futamidő során évente mintegy 125 milliárd forint megtakarítást jelenthet az állam számára. A hosszú futamidő miatt a hitel szerinte kiszámíthatóbb és stabilabb finanszírozást biztosít a védelmi fejlesztésekhez, ami a költségvetési tervezést is megkönnyíti.

A negyedik pont a megállapodás időzítésére és a várható pénzmozgásra tér ki. A bejegyzés szerint

a megállapodás megkötésére hamarosan sor kerülhet,

és ezt követően, a következő hónapokban a magyar költségvetés megkaphatja a teljes hitelkeret 15 százalékát előlegként. A teljes keretösszeg 16,2 milliárd euró, melyből az előleg 2,43 milliárd euró. Ez mai árfolyamon hozzávetőleg 6300 milliárd forintos (16,2 milliárd euró), illetve mintegy 950 milliárd forintos (2,43 milliárd euró) nagyságrendet képvisel, az árfolyam függvényében.