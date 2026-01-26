Deviza
EUR/HUF381,24 -0,23% USD/HUF320,72 -0,45% GBP/HUF439,37 -0,18% CHF/HUF413,91 -0,04% PLN/HUF90,69 -0,11% RON/HUF74,83 +0,25% CZK/HUF15,74 -0,08% EUR/HUF381,24 -0,23% USD/HUF320,72 -0,45% GBP/HUF439,37 -0,18% CHF/HUF413,91 -0,04% PLN/HUF90,69 -0,11% RON/HUF74,83 +0,25% CZK/HUF15,74 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 326,87 +1,01% MTELEKOM1 944 +0,51% MOL3 832 +1,62% OTP39 720 +1,18% RICHTER10 500 +0,76% OPUS549 -0,18% ANY7 760 -1,29% AUTOWALLIS153 -1,31% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 323,81 -0,3% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 662,43 +1,33% BUX126 326,87 +1,01% MTELEKOM1 944 +0,51% MOL3 832 +1,62% OTP39 720 +1,18% RICHTER10 500 +0,76% OPUS549 -0,18% ANY7 760 -1,29% AUTOWALLIS153 -1,31% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 323,81 -0,3% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 662,43 +1,33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vagyon
milliárdos
Kalifornia
vagyonadó
adó

Veszélyben érzik magukat a szupergazdagok, kiürülhet a milliárdosok Mekkája

Kaliforniában megadóztatnák a milliárdosokat, ám felmerül a veszélye, hogy a vagyonadó bevezetése miatt rengetegen tennék át máshová a székhelyüket, és az intézkedés végül nem váltaná be a hozzá fűzött reményeket.
Világgazdaság
2026.01.26, 15:47
Frissítve: 2026.01.26, 16:37

Kaliforniában nagy vihart kavart egy javaslat, amely megadóztatná a milliárdosokat. Egyelőre csupán tervezetről van szó, amely még messze van attól, hogy szavazzanak róla, de a vagyonadó máris heves ellenállást váltott ki az érintettek körében – írta meg az Origo.

Los Angeles, vagyonadó
Vagyonadót vetnének ki a milliárdosokra Kaliforniában / Fotó: Unsplash

A milliárdosok megadóztatására vonatkozó törvényjavaslat értelmében az egymilliárd dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkező kaliforniaiak egyszeri, 5 százalékos adót fizetnének teljes vagyonuk után, akár öt évre elosztva. A kezdeményezés mögött álló Service Employees International Union – United Healthcare Workers West szakszervezet szerint az intézkedés fontos lenne az egészségügyi, oktatási és élelmiszersegély-programok számára.

A Los Angeles Times cikke rámutat, hogy 

a vagyonadó 2027. január 1-jétől körülbelül 200 kaliforniai milliárdosra vonatkozna. 

A bevételek nagyjából 90 százaléka az egészségügyre, a fennmaradó rész pedig oktatásra és élelmiszer-segélyezésre menne.

Nem érintené ugyanakkor az adó az ingatlanokat, a nyugdíjakat és a nyugdíjszámlákat. 

Ahhoz, hogy a javaslatot szavazásra bocsáthassák, egészen pontosan  874 641 érvényes, támogató aláírásnak kell összegyűlnie, és azt június 24-ig be kell nyújtani. Ezt követően még alá kell írnia az állam kormányzójának, Gavin Newsomnak is, aki viszont ellenzi a gazdagok ilyen módon történő megadóztatását.

Kik távoznának Kaliforniából a vagyonadó miatt?

Az Nvidia vezére, Jensen Huang a kezdeményezéssel kapcsolatban azt közölte, hogy maradna, és nem zavarja a tervezett adó. Donald Trump agytrösztje, a Palantir társalapítója, Peter Thiel viszont inkább a távozás mellett döntene. Elon Musk, a világ leggazdagabb embere szintén végleg távozna Kaliforniából. Több vállalkozása székhelyét máris áthelyezte, legutóbb 2024-ben a SpaceX-et költöztette át. 

  • A technológiai nagyágyú, Google központja továbbra is Kaliforniában található, de más, az alapítókhoz, Larry Page-hez és Sergey Brinhez köthető vállalatok nemrégiben az állam határain kívülre helyezték át a központjukat.
  • Larry Ellison, az Oracle társalapítója már évekkel ezelőtt elkezdte kivonni érdekeltségeit és vagyonát Kaliforniából.
  • Andy Fang, a DoorDash társalapítója, aki Kaliforniában született és nőtt fel, az X-en azt írta, hogy szereti az államot, de gondolkodik a költözésen.

Ha a javaslatból törvény születik, akkor Page-nek például 13 milliárd, Thielnek pedig 1,3 milliárd dollár adót kellene fizetnie a vagyona után. 

De vajon megoldódnának-e Kalifornia financiális problémái az adó kivetésével? – erről itt olvashat bővebben.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu