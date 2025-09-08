Bedőlhet a sivatagi síparadicsom nagyszabású terve

Szaúd-Arábia ambiciózus terve, hogy a 2029-es ázsiai téli játékoknak a kivitelezés alatt álló, futurisztikus sivatagi üdülőhely és síparadicsom, Trojena adjon otthont, akár meg is hiúsulhat. A Bloomberg és más hírügynökségek jelentései szerint már eleve késedelmet szenved a zászlóshajó NEOM projekt építése (amelynek a Trojena is része), és egyre nagyobb a nyomás pénzügyi oldalról. Ez arra késztette az Ázsiai Olimpiai Tanácsot (OCA), hogy más potenciális házigazdákkal, köztük Kínával és Dél-Koreával is felvegye a kapcsolatot – írta meg az Origo.
A 2029-es játékok Szaúd-Arábiának történő odaítéléséről szóló döntést annak idején egy futurisztikus alpesi falu, egy hatalmas mesterséges tó és műhóval borított sípályák látványtervei alapján hozták meg. Azonban kevesebb mint négy évvel a megnyitó ünnepség előtt kiderült, hogy a téli sportok Mekkájának megépítése sivatagi környezetben a korábban vártnál is nagyobb kihívást jelent.
A Trojena mellett a The Line lineáris okosvárost is magában foglaló NEOM projekt már eddig is nehezen tudta tartani a határidőket, és a finanszírozási források állítólag elapadtak.
A síparadicsom létrehozatala ráadásul jelentős akadályokkal néz szembe, beleértve a hatalmas mesterséges tó megépítését, amely a hóágyúk számára biztosítaná a vizet. A 2,7 millió köbméter vízmennyiséget befogadó hatalmas tározó szerkezeti kihívásai jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló műszaki képességeket.
Bár szaúdi részről hivatalosan nem ismerték el a jókora csúszásokat az építkezésben, informális megbeszéléseket folytattak az illetékes kínai sportszövetséggel arról, hogy Kína rendezze meg a 2029-es eseményt, Szaúd-Arábia pedig 2033-ban lehetne az ázsiai téli játékok házigazdája. A projekt jelenlegi helyzetéről itt talál további információkat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.