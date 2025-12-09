Egy átfogó beruházás eredményeként teljesen megújul az ikonikus hazai edzőközpont

Az Építési és Közlekedési Minisztérium feltételes közbeszerzési eljárást indított az Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ – Tatai Edzőtábor fejlesztéséhez kapcsolódó generáltervezési feladatok (engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, a szükséges engedélyek megszerzése) elvégzésére – derül ki a TED-en közölt dokumentációból. Az Origo hozzáteszi: a részvételi jelentkezések beadási határideje: 2026. január 16.

Hatalmas fejlesztés indulhat a Tatai Edzőtáborban / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Így alakul át a Tatai Edzőtábor

A projekt során elbontják a jelenlegi, bruttó 6600 négyzetmeteres, földszintes, átlag 4-5 méteres belmagasságú épületeket, épületrészeket, a 2400 méter hosszú régi kerítést, valamint az aszfaltos útburkolatot, a terület füvesített helyreállításával. Szintén megszüntetik a salakos teniszpályát.

Felújítják

a bruttó 1100 négyzetméteres vívócsarnokot, cserélik a telepített pástokat és a burkolatokat,

a meglévő csarnokot, a burkolatok cseréjével és az ökölvívók számára alkalmas inftrastruktúra kialakításával,

valamint a tekepályát.

Az új multifunkciós sportlétesítmény (főépület) bruttó alapterülete 19 500 négyzetméter lesz. Az épület legfontosabb rendeltetési egységeinek elnevezése és alapterülete:

úszómedence és csarnokterének kialakítása medenceépítéssel, bruttó 1550 négyzetméter,

orvosi részleg, gépekkel, bruttó 510 négyzetméter,

wellnessrészleg kialakítása szaunákkal, gőzkabinnal és pezsgőfürdővel, bruttó 360 négyzetméter,

emeleti konditerem és súlyemelőterem, bruttó 600 négyzetméter.

Ezeken kívül számos más sportlétesítmény is épül – ezekről itt olvashat bővebben.