Nagy bajban van a népszerű sportszermárka, felvásárolhatják a kínaiak

A kínai Anta Sports Products ajánlatot tett az egyre nagyobb nehézségekkel küszködő német sportszergyártó cég, a Puma 29 százalékos részvénycsomagjának megvásárlására a főrészvényes francia Pinault családnak, amelyet a dúsgazdag família az Artemis nevű befektetési holding révén birtokol – adta hírül az Origo.

Kínai cég tett ajánlatot a Puma megvásárlására / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Anta néhány héttel ezelőtt tette meg az ajánlatot, az ügylet azonban elakadt, mert Francois-Henri Pinault, aki egyben a Kering elnöke, azt közölte, hogy magasabb, részvényenként 40 euró feletti ajánlatra számított – értesült az ügyhöz közel álló forrásokból a Reuters, miközben az ajánlat pontos összege nem ismert.

A luxusipari befektetéseiről és csodaszép mexikói színész feleségéről, Salma Hayekről ismert mágnás a többi között a Gucci, a Balenciaga és az Yves Saint-Laurent márkákat magában foglaló Kering révén vált tulajdonossá a Pumában, még 2018-ban, így került az az Artemis égisze alá.

A német sportszergyártó piaci kapitalizációja az elmúlt egy évben körülbelül 50 százalékkal csökkent, mivel a márka eladásai meredeken zuhantak, és a vásárlók az olyan riválisok termékeihez pártoltak át, mint az Adidas, az On és a Hoka.

Pozitív hatása lehet a Puma felvásárlásának

Pinault a negatív folyamatok visszafordítására a Pumánál lecserélte a vezérigazgatót, és a megújhodás menedzselését Arthur Hoeldre bízta, aki októberben ismertette válságkezelő stratégiáját.

A hongkongi tőzsdén jegyzett Anta már rendelkezik tapasztalattal nyugati sport- és életmódmárkák felvásárlásában. 2019-ben pénzügyi befektető partnerével közösen 5,2 milliárd dollárért megszerezte az Amer Sportsot, vele együtt a Salomon és az Arc’teryx márkákat.

Az Artemis Pumában lévő 29 százalékos részesedésének esetleges eladását az elemzők pozitívan értékelik.