Lebontják Európa egyik híres stadionját, hipermodern arénát építenek a 75 éves matuzsálem helyett

A hely, ahol mindig éreztük a sikert, mától már csak történelem – ezzel a felirattal ellátott molinót feszítettek ki az ultrák a futballpályán, amikor az 1951-ben épült bukaresti Dinamo stadiont a napokban elkezdték bontani – írta meg az Origo.

Bontják a 75 évvel ezelőtt átadott bukaresti Dinamo stadiont / Fotó: Román belügyminisztérium

A bontás után, mint ismeretes, egy korszerű aréna épül. Huszonötezer férőhelyes lesz, és 2028-ra becsülik a befejezését

– írja a Maszol.

A Dinamo București új stadionjának eredetileg a 2020-as jubileumi futball-Európa-bajnokságra kellett volna megvalósulnia, de ez különböző jogi huzavonák miatt meghiúsult. Az új aréna nagyjából 170 millió euróba kerül majd.

Korszerű, multifunkcionális létesítményt terveznek, amelyben a futballstadion mellett ökölvívásra, súlyemelésre, birkózásra, tornára, fitneszre, cselgáncsra és vívásra alkalmas termek lesznek, ugyanakkor kiállításokat is tarthatnak majd ott, és kialakítanak egy helikopterleszállót, összeköttetéssel a Floreasca sürgősségi kórházzal.

Stadionépítési hullám Magyarországon

Az elmúlt időszakban Magyarországon is felpörgött a stadionépítés. A Puskás Aréna újjáépítése után számos új, modern sportlétesítmény épült (Debrecen, Paks, Zalaegerszeg, Győr), és újabbak is tervben vannak, mint a frissen kiemelt beruházássá nyilvánított újpesti stadion.

A Puskás Aréna szolgált a 2020-as foci-Eb egyik helyszínéül, és az idei évben a legmagasabban jegyzett klubfinálét, a BL-döntőt is itt rendezik meg.