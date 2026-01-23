Deviza
Lebontják Európa egyik híres stadionját, hipermodern arénát építenek a 75 éves matuzsálem helyett

Megkezdődött a bukaresti Dinamo stadion bontása, helyette egy korszerű, multifunkcionális sportlétesítmény épül.
Világgazdaság
2026.01.23, 16:34
Frissítve: 2026.01.23, 17:12

A hely, ahol mindig éreztük a sikert, mától már csak történelem – ezzel a felirattal ellátott molinót feszítettek ki az ultrák a futballpályán, amikor az 1951-ben épült bukaresti Dinamo stadiont a napokban elkezdték bontani – írta meg az Origo.

stadion
Bontják a 75 évvel ezelőtt átadott bukaresti Dinamo stadiont / Fotó: Román belügyminisztérium

A bontás után, mint ismeretes, egy korszerű aréna épül. Huszonötezer férőhelyes lesz, és 2028-ra becsülik a befejezését

 – írja a Maszol.

A Dinamo București új stadionjának eredetileg a 2020-as jubileumi futball-Európa-bajnokságra kellett volna megvalósulnia, de ez különböző jogi huzavonák miatt meghiúsult. Az új aréna nagyjából 170 millió euróba kerül majd.

Korszerű, multifunkcionális létesítményt terveznek, amelyben a futballstadion mellett ökölvívásra, súlyemelésre, birkózásra, tornára, fitneszre, cselgáncsra és vívásra alkalmas termek lesznek, ugyanakkor kiállításokat is tarthatnak majd ott, és kialakítanak egy helikopterleszállót, összeköttetéssel a Floreasca sürgősségi kórházzal.

Stadionépítési hullám Magyarországon

Az elmúlt időszakban Magyarországon is felpörgött a stadionépítés. A Puskás Aréna újjáépítése után számos új, modern sportlétesítmény épült (Debrecen, Paks, Zalaegerszeg, Győr), és újabbak is tervben vannak, mint a frissen kiemelt beruházássá nyilvánított újpesti stadion

A Puskás Aréna szolgált a 2020-as foci-Eb egyik helyszínéül, és az idei évben a legmagasabban jegyzett klubfinálét, a BL-döntőt is itt rendezik meg. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el. 

