Deviza
EUR/HUF388.2 0% USD/HUF333.44 +0.1% GBP/HUF440.92 -0.31% CHF/HUF418.59 -0.33% PLN/HUF91.58 -0.18% RON/HUF76.39 +0.03% CZK/HUF15.96 -0.03% EUR/HUF388.2 0% USD/HUF333.44 +0.1% GBP/HUF440.92 -0.31% CHF/HUF418.59 -0.33% PLN/HUF91.58 -0.18% RON/HUF76.39 +0.03% CZK/HUF15.96 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,834.07 +0.51% MTELEKOM1,810 +0.44% MOL2,978 +1.34% OTP31,720 +1.42% RICHTER10,340 -1.26% OPUS562 -0.89% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS156.5 -1.6% WABERERS5,020 +0.4% BUMIX9,849.98 -1.4% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,287.39 -0.13% BUX106,834.07 +0.51% MTELEKOM1,810 +0.44% MOL2,978 +1.34% OTP31,720 +1.42% RICHTER10,340 -1.26% OPUS562 -0.89% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS156.5 -1.6% WABERERS5,020 +0.4% BUMIX9,849.98 -1.4% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,287.39 -0.13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
statisztika tudomány

A statisztika a tudomány szolgálatában

A megbízható statisztikai adatok adják a tudományos kutatások alapját, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy a felhasználók a valóság lehető legpontosabb ismeretében hozzák meg döntéseiket. A KSH Statisztika és Tudomány címmel rendezett nemzetközi konferenciát, hogy felhívja a figyelmet a két terület egymásrautaltságára és a kölcsönös együttműködés fontosságára.
Szerző képe
VG Páholy: Dr. Kincses Áron
a Központi Statisztikai Hivatal elnöke
2 órája
Statisztika Tudomány Egymásrautaltság Tudomány Világnap Konferencia

A modern világ fejlődésének egyik legfontosabb hajtóereje a tudományos kutatás és annak eredményei. A tudomány legtöbb területén nélkülözhetetlen építőkövek az empirikus eredményeket megalapozó statisztikák, hiszen ezek biztosítják, hogy a valóság megismerésére és megértésére irányuló törekvések hiteles, elfogulatlan, mások által is reprodukálható alapokon nyugodjanak. De ahogyan a híres hálózatkutató, Alessandro Vespignani rámutatott: „Az adatok felhalmozása még nem tudomány, éppúgy, ahogy egy halom tégla sem nevezhető háznak.” Az adatokból statisztikai módszerekkel állítjuk elő azt a tudást, amelyből a tudományos felismerések és a világot előremozdító döntések születnek. A statisztika néha láthatatlan marad, pedig ott van minden hiteles tudományos állítás mögött. Nem csak egy eszköz, hanem az a biztos alap, amelyre a civilizációnk épül.

Statisztika és tudomány a KSH-konferencia középpontjában / Fotó: KSH

A tudomány és a statisztika kölcsönös egymásrautaltsága és közös felelőssége állt a Központi Statisztikai Hivatal múlt heti konferenciájának középpontjában is, amelyet a statisztikai világnap alkalmából, október 20-án rendeztek meg a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A nemzetközi konferencia előadói között egyaránt helyet kaptak a hazai és külföldi tudományos élet szereplői, statisztikai hivatalok és több kiemelt hazai adatfelhasználó intézmény. Valamennyien hangsúlyozták az együttműködés, a közös gondolkodás és a tudásmegosztás fontosságát. A statisztikai adatok felhasználása csak akkor lehet igazán hatékony, ha minden érintett szereplő együttműködik a mindannyiunk javát szolgáló, megalapozott tudás létrehozásában. Mindemellett kiemelték azt is, hogy az egyre intenzívebben termelődő adatmennyiséggel együtt a statisztikai és a tudományos közösség felelőssége is növekszik, hogy iránymutatást biztosítson e vagyon hasznosításához.

A KSH aktív partnerségre törekszik a tudományos közösséggel. A Magyar Tudományos Akadémia mellett 13 egyetemmel alakított ki együttműködést. Hivatalunk munkatársai közül több mint harmincan rendelkeznek doktori fokozattal, többen egyetemi oktatóként is hozzájárulnak a tudományos élet következő generációinak képzéséhez. A KSH 2011 óta működteti kutatószobai szolgáltatását, amely lehetőséget kínál a felhasználók számára, hogy – szigorú adatvédelmi feltételek betartása mellett – tanulmányozhassák a rendelkezésre álló egyedi adatokat. Ez idő alatt több száz kutató élt ezzel a lehetőséggel, és mintegy 3000 kutatási eredmény született. A leggyakrabban használt adatállományok közé a népszámlálások és a mikrocenzusok adatai, a vállalati mérlegadatok, a bértarifa adatok, valamint a munkaerő-felmérés adatai tartoznak. 

A KSH Statisztika és Tudomány címmel rendezett nemzetközi konferenciát / Fotó: KSH

A digitalizáció és a mesterséges intelligencia mögött rejlő kihívások és lehetőségek határozzák meg mind a statisztika, mind a tudomány jövőjét. Miközben soha nem látott gyorsasággal alkalmazkodnak a statisztikai eszközök és módszerek az új digitális adatökoszisztémához, a tudomány iránytűként szolgál ehhez a gyors átalakuláshoz. 

A Központi Statisztikai Hivatal célja, hogy partnerként segítse ezt a közös építkezést, hogy az adatokból születő tudás hiteles, hozzáférhető és hasznos legyen mind a kutatók, a döntéshozók és a társadalom egésze számára. A statisztika a világ megértésének egyik legfontosabb eszköze és így a tudomány egyik legmegbízhatóbb társa.

A szerző további cikkei

Továbbiak
VG Páholy: Dr. Kincses Áron
VG Páholy: Dr. Kincses Áron
VG Páholy: Dr. Kincses Áron
VG Páholy: Dr. Kincses Áron

Vélemény cikkek

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu