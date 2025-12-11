Három év telt el azóta, hogy a ChatGPT megjelenésével az OpenAI felforgatta a digitális világot. Akkor sokan attól tartottak, hogy az AI-eszközök – például a Google új funkciója, az AI Overviews – elszívják a forgalmat a weboldalaktól. A JabJab AI Traffic Index legfrissebb adatai azonban mást mutatnak: az organikus forgalomban nem látható szignifikáns csökkenés, viszont az AI-eszközök egyre több látogatót terelnek vissza a weboldalak irányába. Ez azt jelzi, hogy az AI nem pusztán „elveszi” az információt, hanem egyre aktívabban átnavigálja a látogatókat a forrásoldalakra.

Az AI elkezdte törleszteni, amit korábban elvett / Fotó: Shutterstock

A híroldalak vezetik a mezőnyt: naprakész, rendszeresen frissített tartalmaik miatt az AI-eszközök leggyakrabban rájuk hivatkoznak. Őket követik az apróhirdetési oldalak és a piacterek, amelyek adatgazdagságuk révén szintén kiemelt szereplők. Az év elején még alig látszott az AI hatása, de februártól megindult az első komolyabb visszaterelés, májusban pedig sok weboldal kétszer vagy háromszor annyi látogatót kapott AI-eszközökből, mint korábban.

Miért fontos ez a trend?

Az AI 2025-re elérte az átlag internet-felhasználót is és egyre többen használják információkeresésre. Ez egyszerre lehet rémisztő és lenyűgöző a vállalkozások számára: mi lesz most a SEO-ba (keresőoptimalizásába) fektetett energiával, a keresőhirdetésekkel, a Google dominanciájával?

A Google komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy a mesterséges intelligenciát beépítse a keresőjébe. Az AI Overviews a keresési eredmények fölött vagy között jelennek meg, és céljuk, hogy gyors választ adjanak. Ahol elérhető, a Google adatai szerint már 10 százalékkal nőtt a keresések száma az ilyen összefoglalók megjelenésekor. Az AI-eszközök tehát új csatornát jelentenek a forgalomszerzésben. Aki felismeri, hogy a tartalmak optimalizálása nemcsak a klasszikus SEO-ról szól, hanem arról is, hogy az AI „érti” és ajánlja az adott oldalt, az komoly versenyelőnyhöz jut. Ez a felismerés különösen fontos a digitális ügynökségek számára: az AI nem ellenség, hanem partner, amely más megközelítést igényel a stratégiában és a kreatívokban. Az OpenAI például nemrég indította el a Shopping Research funkciót, ami kicsiben az ár-összehasonlító oldalak konkurense lehet.