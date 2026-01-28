A geopolitikai fejleményeket, eseményeket a cégek sokáig úgy értékelték – és nagy részük úgy értékeli ma is – mint afféle háttérzajt, amely néha alig hallható, máskor felerősödik, és amelynek hatásaihoz, amikor „helyzet van”, alkalmazkodni kell. Ez a passzív hozzáállás egyre kevésbé tartható a mai világban, amikor az egyre kiszámíthatatlanabb geopolitikai szándékok egyre nagyobb hatást gyakorolnak a globális kereskedelemre, és egyre nagyobb kockázatot jelentenek a napi üzletmenetben is. Néha úgy látjuk: emberi ésszel szinte felfoghatatlan (legalábbis nehezen magyarázható), ami a világban történik, ahogyan „a nemzetközi helyzet fokozódik”. Ott azonban, ahol az emberi ész megáll, a gépnek még bőven lehet keresnivalója: a mesterséges intelligenciát (MI) sok vállalat már geopolitikai szakértőként is használja, amelynek előrejelzései segíthetnek a geopolitikai kockázatok kezelésében. Aki ugyanis „megérzi” a politikai döntések irányát, a gazdasági következményekkel számoló új pályára állíthatja a cégét, ami nyilvánvaló versenyelőnyt jelent.

Geopolitikai kockázatok: ahol az ész megáll, a gép tovább dolgozik / Fotó: Gumbariya / Shutterstock

A Hyundai például előre láthatta az amerikai gazdaságpolitika fordulatát, amelynek egyik alapvető pillére, hogy a külföldi cégek jobban járnak, ha a gyártást az USA-ba telepítik. A dél-koreai autógyártó csak tavaly 2,7 milliárd dolláros beruházással bővítette Georgia államban működő üzemét, amely így 2028-ra már 500 ezer elektromos és hibrid jármű gyártására lesz képes. Ezzel a lépéssel a Hyundai több legyet is ütött egy csapásra: csökkentette a vámkockázatot, növelte a modelljeihez igényelhető támogatást, és a szigorúbb szabályok mellett is biztosította az amerikai piachoz való hozzáférést.

Hasonlóan az Apple az amerikai–kínai feszültség fokozódásával (előre) számolva diverzifikálta a gyártást: az indiai kapacitásait növelte, és Vietnámban is bővítette a beszállítói hálózatot. 2024-ben az iPhone-ok mintegy 14 százalékát már Indiában szerelték össze, ahonnan azokat sokkal alacsonyabb vámok megfizetése mellett szállíthatták vissza az USA-ba. (Emellett az indiai értékesítés is megugrott 33 százalékkal.)