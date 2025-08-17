Egy újabb jogszabálytervezet segítheti az eligazodást a fix 3 százalékos lakáshitellel kapcsolatban

A csütörtök esti jogszabálytervezet alapján “a program hatálya alá tartozó hitelintézetek kötelesek reklámjaikban és hirdetéseikben a Kormány honlapján közzétett arculati kézikönyvben szereplő formai követelményeket, arculati elemeket és jelmondatokat alkalmazni”. Emellett, ha egy online ingatlanhirdetési platform szolgáltatója, illetve az ingatlanközvetítéssel foglalkozó gazdálkodó szervezet azt jelzi, hogy egy hirdetett otthon megfelel a FIX 3%-os lakáshitel program feltételeinek, akkor a miniszteri rendelet értelmében kötelező az arculati logó használata is, szintén az arculati kézikönyv előírásai szerint-derült ki a Bank360.hu közleményéből.

FIX 3%-os lakáshitel: az új jogszabálytervezetet a hatékonyabb kommunikációt segíti. Forrás: Magyarország Kormánya

A tervezet szerint a FIX 3%-os lakáshitel elsőlakás-vásárlóknak termék kommunikációja az ingatlanközvetítés és ingatlanhirdetések területén is egységes kell, hogy legyen hiszen az igénylők ezeken keresztül fogják felhasználni a hitelterméket. És tekintve, hogy a hiteltermék pénzintézeteken keresztül kerül az igénylőkhöz, ezért fontos, hogy a FIX 3%-os lakáshitel elsőlakás-vásárlóknak termék kommunikációja ezen a területen szintén félreérthetetlen legyen.

A megjelent jogszabálytervezetet augusztus 22-ig lehet véleményezni.

Már most óriási az érdeklődés az Otthon Start program iránt

A fix 3 százalékos hitel révén sokak számára nyílik meg az első lakóotthon megvásárlásának lehetősége. A program iránti felfokozott várakozást az is fűti, hogy az kombinálható ható lesz más otthon-, illetve családtámogatási formákkal.

Szeptember 1-jén induló Otthon Start Program mérföldkő lehet a magyar lakáspolitikában.

Az elmúlt évtizedekben a magyar otthonteremtési támogatások – így a csok, csok plusz és falusi csok – kiemelten segítették a gyermekes családok lakáshoz jutását, miközben jelentős gazdaságélénkítő hatást fejtettek ki az építőiparra és az ingatlanpiacra. Az Otthon Start Program megtartja ezeket az előnyöket, de feltételei minden eddiginél nyitottabbak: nincs gyermekvállalási vagy házassági kötelezettség, a jogosultak köre a 18. életévüket betöltött, hitelfeltételeknek megfelelő fiataloktól egészen a nyugdíjhoz közelítő korosztályig terjed.