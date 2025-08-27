Páratlan segítség az iskolakezdésben — elérhetőek a kedvezményes adózású juttatások

A munkáltatók segíthetik a dolgozóikat az iskolakezdésben. A legegyszerűbb, kedvezményes adózású juttatás az úgynevezett csekély értékű ajándék, amelyet a kifizetők jellemzően utalvány formában biztosítanak. Ez a juttatási forma a munkavállalónál adómentes, vagyis semmilyen közterhet nem kell fizetnie utána — közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
A csekély értékű ajándékot a munkáltató adhatja a szülőknek vagy akár közvetlenül a tanulónak, diáknak is. Ez lehet termék, szolgáltatás és akár utalvány is, de értéke nem haladhatja meg a minimálbér 10 százalékát, vagyis idén a 29 080 forintot. A juttató köteles a csekély értékű ajándékokról nyilvántartást vezetni.
Ha a támogatást utalvány formájában nyújtják, akkor megállapíthatónak kell lennie, hogy mely termékre, szolgáltatásra váltható be, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel.
2024-től már nemcsak évente egyszer, hanem háromszor is támogathatja a cég a dolgozóját csekély értékű ajándékkal. A közteherfizetési kötelezettség a munkáltatót terheli, a juttatásban részesülő szülőnek semmilyen adókötelezettsége nincs.
Ha a munkáltató az iskolakezdési támogatást pénzbeli juttatásként adja, akkor az – összeghatár nélkül – munkaviszonyos jövedelemként válik adókötelessé.
