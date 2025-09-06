Lázár János: az adórendszer szétverése a feketefoglalkoztatást hozná vissza

A kormány adópolitikájáról is beszélt Lázár János építési és közlekedési miniszter a gyomaendrődi Vállalkozói Fórumon a tárcavezető Facebookra feltöltött videói szerint.

A tárcavezető levezette, mi a baj a többkulcsos adórendszerrel/Fotó: Lázár János/Facebook

Többek között kifejtette azt is, hogy a Tisza Párt kiszivárgott adópolitikai elképzelései a kis- és középvállalkozások számára mekkora terhet jelentenének.

A kormány a munkát és a gyerekvállalást jutalmazza

A miniszter szólt arról is, hogy a kormány, szemben az ellenzékkel nyílt lapokkal játszik, a kormányról sok rosszat lehet mondani, de amit mondanak az mindig megtörténik. Ezzel szemben mások nem mondják el, hogy mit fognak csinálni, és úgy könnyű választásokon indulni. Saját politikai közösségének az ismérveit Lázár János a következőkben foglalta össze:

munkaalapú társadalom,

fontosabb a lokalitás, mint a globalitás,

aki minden legális eszközzel vissza kívánja szorítani a multikat, hogy helyet csináljon a magyar vállalkozásoknak,

és akiknek világos adópolitikai elképzelései vannak.

A tárcavezető szerint ugyanis az adópolitika a politika szíve közepe. Magyarországon azért 15 százalék a személyi jövedelemadó, mert a munkát tartják a legfontosabbnak, ami mellett csak egyetlen fontos dolog van, a gyerek. Ezért a Fidesz adópolitikája két dolgot mindig jutalmazni fog, a munkát és a gyereket.

Ezért káros a többkulcsos adórendszer

A többkulcsos adó hátrányait is érintette Lázár János, amivel szerinte a vállalkozásokat is hátrányosan érintené, hiszen a vállalkozók nem tehetik meg, hogy a megemelkedő adókulcs miatt kieső jövedelmet ne pótolják ki. Ezért a munka és gyerekalapú adórendszer megbillentése nemcsak a munkavállalók szempontjából munka és gyerekellenes adórendszer, de a munkaadók szempontjából is beláthatatlan következményekkel jár.

Visszajutunk oda, ahol voltunk 2010 előtt

– fogalmazott a miniszter, aki szerint ez a feketefoglalkoztatás, a zsebbe fizetett bérek korát hozná vissza.

Azt is mondta, hogy a progresszív adórendszer miatt visszatérne a zsebbefizetés, mert a kkv-szektor ennek a költségét nem tudná kitermelné.