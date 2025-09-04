Deviza
Kész a pláza a Balatonnál, még naperőmű is épült a tetején – fotó

Megújult a veszprémi Balaton Plaza kívül-belül. Az Indotek Group belső felújítással és fenntarthatósági fejlesztésekkel adott új arculatot a bevásárlóközpontnak. A Balaton Plaza tetejére naperőművet építettek, belső terét pedig teljesen újjávarázsolták.
VG/MTI
2025.09.04, 06:37
Frissítve: 2025.09.04, 06:42

Új arculatot kapott a Balaton Plaza Veszprémben. A felújítást az ingatlan-, magántőke-befektetéssel és vagyonkezeléssel foglalkozó Indotek Group végezte. A vállalatcsoport a bevásárlóközpont belső kinézetét újította meg. A munkával az Imocentet bízták meg.

balaton plaza
Megújult a veszprémi Balaton Plaza kívül-belül / Fotó: Google / Balaton.hu

A Balaton Plaza zöldenergiát használ

A felújítás még az előző évben, egy külső megújítási munkával, a tetőszerkezet szigetelésével indult, amely azért is vált szükségessé, mert ez év februárjában egy nagy teljesítményű naperőmű kezdte meg működését a pláza tetején. A megtermelt zöldenergiát teljes mértékben a Balaton Plazában használják fel, jelentősen csökkentve ezzel a bevásárlóközpont környezeti terhelését. A felújítás keretében új arculatot kaptak a belső terek is.

A közlemény szerint a vállalatcsoportnak Magyarországon és külföldön több mint 70 bevásárlóközpont és kiskereskedelmi egység van a tulajdonában, ezek közül az elmúlt években már 13 esett át átfogó felújításon, amely során a fenntarthatósági szempontok, az energetikai hatékonyság is szerepet kapott.

A 12 európai országban jelen lévő Indotek által kezelt vagyon összege megközelíti a kétmilliárd eurót, több mint 350 ingatlanból álló portfóliót kezel, munkatársai száma meghaladja a 620 főt.

A Világgazdag egy nappal korábban arról számolt be, hogy Magyarország egy másik modern bevásárlóközponttal is gazdagodik. Még az idén megnyithatja kapuit a komáromi Táncsics Mihály utcában épülő kereskedelmi park, miután gőzerővel folynak a munkálatok. A beruházás mintegy 10 millió euróba, vagyis közel 4 milliárd forintba került. Molnár Attila polgármester szerit a beruházás nem csupán új vásárlási lehetőségeket teremt, de a helyi gazdaságra is jelentős hatással lesz, hiszen a pláza várhatóan közel 70 embernek ad majd munkát, miközben komoly helyi adóbevételekkel segíti a város költségvetését.

A plázában több ismert kereskedelmi lánc is képviselteti majd magát, így a JYSK, a EcoFamily, a Sinsay, a Rossmann, a Kik, a Tedi és a Háda is.

