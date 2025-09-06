Zelenszkij átlépett egy határt: le akarta járatni Magyarországot a világ előtt, Trump volt az álca – de árulkodó nyomokat hagyott és csúnyán lebukott

Háborúban álló felek nyilatkozatai gyakran nem ellenőrizhetők és nem tükrözik a valóságot, jól tudja ezt mindenki. Az, hogy ugyanez megtörténik a nemzetközi diplomácia legmagasabb szintjén, már jóval meglepőbb. Ahogy a csütörtöki akció lezajlott és lelepleződött, rendkívül tanulságos: viszonylag gyorsan kiderült az igazság, de nem azonnal. Érdemes végigtekinteni, miképp próbálták meg Magyarországot és Szlovákiát megvádolva félrevezetni a közvéleményt arról, amit Donald Trump mondott egy feszült telefonbeszélgetésben európai vezetőknek és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, és elgondolkodni azon, milyen következményekkel jár egy ilyen esetben, ha nem érkezik a visszacsatolás.
A történet stációi következnek.
A Reuters rövidhírével indult, amely a Fehér Ház egy megnevezetlen hivatalnokát idézi a telefonbeszélgetésről, így:
Trump elnök hangsúlyozta, hogy Európának fel kell hagynia az orosz olaj vásárlásával, amely a háborút finanszírozza – mivel Oroszország egy év alatt 1,1 milliárd euró bevételhez jutott az EU-nak történő üzemanyag-eladásokból.
Ezt Volodimir Zelenszkij a sajtónak már úgy adta tovább, hogy Trump "nagyon boldogtalan" amiért orosz olajat hozat Európa.
Egyebek közt két ország van (aki ezt teszi), tudjuk hogy ezek Magyarország és Szlovákia
– mondta az elnök (akinek hadserege többször megbénította a két tenger nélküli ország orosz olajszállításait, és Brüsszel nem tiltakozott ez ellen). Ráduplázott Emmanual Macron francia elnök, aki szerint jó, hogy Trump megbírálta Szlovákiát és Magyarországot, "mert ezek az országok néha az amerikai adminisztrációhoz való közelségükre alapozva védték az álláspontjukat".
A fejlemény azért volt meghökkentő, mert ismeretes: a Barátság kőolajvezetéket megrongáló legutóbbi ukrán támadás után Orbán Viktor levélben tájékoztatta Trump elnököt, aki válaszában kifejtette: "Nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt." Trump külpolitikája közismerten hordoz nagy fordulatokat, de ekkora önellentmondás valószínűtlennek tűnt.
Már az idézett amerikai hivatalnok egyetlen mondata is gyanút kelthetett.
Egyrészt "olaj" (oil) nem ugyanaz, mint "üzemanyag" (fuel), ha a köznapi angolban használják is az utóbbit (lazán) az előbbi szinonimájának. Másrészt a Bloomberg hírügynökség Alexander Stubb finn elnököt is idézte a témáról, aki pedig azt mondta: Trump az orosz olaj és gázszállítások leállítását sürgette.
Ez már igazi zűrzavar. Netán Trump nem is ezeket a szavakat használta, hanem általánosan "energiáról" beszélt? Az messze nem ugyanaz volna, mint ha az orosz olajat az EU-ban nyíltan egyedül vásárló Magyarországra és Szlovákiára utalt volna, akiket korábban támogatásáról biztosított.
Ha pedig gázról is beszélt (ld. Stubb), akkor ez már egyértelműen nem a Zelenszkij és Macron által kipellengérezett két országra vonatkozna, hanem többek közt Macron saját országára, a spanyolokra, a belgákra, az osztrákokra, vagy Németországra, amely tavaly 500 százalékkal növelte vásárlásait orosz eredetű folyékony földgázból (LNG-ből), 7,32 milliárd euró értékre.
Az idézett 1,1 milliárd euró nyilvánvalóan ezt nem tartalmazhatta, de nem lehetett a magyar és szlovák olajimport sem. Ellenben lehetett az az üzemanyag valóban, ha már a hivatalnok ezt a szót használta, amit indiai finomítókból szereztek be a nyugat-európaiak, holott az általuk megbélyegzett és tiltott orosz olajból készült.
Aztán hamarosan el is dőlt a kérdés, hiszen megjelent az idézett Reuters-tudósítás kiegészített változata, majd újabb hírek, amelyekből
egyértelműen kiderült a turpisság Zelenszkij és Macron nyilatkozata mögött, feloldva az ellentmondásokat.
A Reuters ugyanis – igaz, csak jóval később, mintegy mellékesen –, hogy "nem volt azonnal világos", vajon Trump a magyar és a szlovák olajimportra utalt-e, vagy arra az orosz olajból készült importált üzemanyagra, amelyet harmadik országokból hoztak, mint amilyen India – fűzte hozzá a hírügynökség.
A német Bild (a telefonbeszélgetésben a német Merz kancellár is részt vett) aztán már arról írt: nem Trump mondta, hogy Magyarország és Szlovákia orosz olajat importál – hanem neki mondták az európaiak. A Bild értesülése arról szólt, hogy a beszélgetésen Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja vádolta Európát, hogy Indián keresztül orosz olajat vásárolnak. Ez az üzenet bizonyosan nem Budapestnek és Pozsonynak szólt.
Ami a földgázt és Stubb nyilatkozatát illeti, egyelőre nem tisztázódott, miképp került szóba. Aligha valószínű, hogy ha az olaj és az üzemanyag szóba került, a hatalmas nyugat-európai vásárlásokat orosz földgázból nem kifogásolták az amerikaiak, akik szintén adnak el LNG-t Európának, és szeretnének még többet.
Ha igen, még súlyosabb, ahogy a nyugatiak és Zelenszkij a magyarokra és a szlovákokra kenték át a maguk sarát ebben az elképesztő történetben, ami elsőre normál hadijelentésre hajazott, de órák alatt politikai leleplezéssé változott át.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.