Deviza
EUR/HUF393.55 +0.2% USD/HUF334.78 -0.17% GBP/HUF453.51 +0.23% CHF/HUF421.94 +0.55% PLN/HUF92.64 +0.31% RON/HUF77.55 +0.18% CZK/HUF16.15 +0.24% EUR/HUF393.55 +0.2% USD/HUF334.78 -0.17% GBP/HUF453.51 +0.23% CHF/HUF421.94 +0.55% PLN/HUF92.64 +0.31% RON/HUF77.55 +0.18% CZK/HUF16.15 +0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,970.02 -0.2% MTELEKOM1,898 0% MOL2,888 -0.42% OTP29,950 -0.5% RICHTER10,320 +0.48% OPUS554 -0.72% ANY7,720 -1.04% AUTOWALLIS159 -1.26% WABERERS5,140 +0.39% BUMIX9,308 +0.16% CETOP3,467.63 -0.48% CETOP NTR2,174.24 +0.64% BUX102,970.02 -0.2% MTELEKOM1,898 0% MOL2,888 -0.42% OTP29,950 -0.5% RICHTER10,320 +0.48% OPUS554 -0.72% ANY7,720 -1.04% AUTOWALLIS159 -1.26% WABERERS5,140 +0.39% BUMIX9,308 +0.16% CETOP3,467.63 -0.48% CETOP NTR2,174.24 +0.64%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
egészségügy
NNGYK
védőoltás
oltás
HPV-oltás

Fontos határidőre figyelmeztet a hatóság: pár napjuk maradt jelentkezni a kisgyermekes szülőknek a védőoltásért

Vészesen közeleg a HPV elleni védőoltás igénylésének határideje. A HPV több mint száz típusa közül legalább tizenöt súlyos daganatos betegséget okozhat.
VG
2025.09.08, 14:00
Frissítve: 2025.09.08, 14:03

Fontos határidő közeleg, az iskolák 2025. szeptember 12-ig várják a szülők írásos nyilatkozatát, amellyel kérhetik gyermekük számára a térítésmentes humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást, amely 7. osztályos lányoknak és fiúknak egyaránt elérhető. Az oltást az iskolaorvos két adagban, hat hónap különbséggel adja be a felkarba. A teljes védelemhez mindkét adag beadása szükséges – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás
A HPV több mint száz típusa közül legalább tizenöt súlyos daganatos betegséget okozhat / Fotó: Anusorn Nakdee / Shutterstock

A tájékoztatóban kiemelték, hogy a HPV több mint 100 típusa közül legalább 15 súlyos daganatos betegséget okozhat, köztük méhnyakrákot, fej-nyak- és nemi szervi daganatokat. A kilenc HPV-típust tartalmazó oltóanyag már nem csupán a leggyakoribb magas kockázatú típusokkal (16 és 18), hanem a nemi szemölcsökkel szemben is hatékony védelmet nyújt. Az oltás segíti az immunrendszert abban, hogy gyorsan semlegesítse a vírust, megelőzve ezzel a súlyos betegségeket.

Az NNGYK szerint:

  • A vakcina teljesen biztonságos, mivel nem tartalmaz élő vírust, és nincs benne genetikai módosító anyag.
  • Átmeneti helyi reakciók előfordulhatnak (például enyhe fájdalom vagy bőrpír), de nincs súlyos mellékhatása.
  • Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy az oltás százszázalékos védelmet biztosít a legveszélyesebb HPV-típusok okozta fertőzésekkel és rákmegelőző állapotokkal szemben.

Hazánkban is szedi áldozatait a HPV

Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében. A védőoltással évente akár több száz élet is megmenthető, tehát az oltás valódi és hatékony életmentő beavatkozás.

Az NNGYK adatai szerint a tavalyi tanévben a jogosult tanulók szüleinek mintegy 80 százaléka döntött a védőoltás mellett, biztosítva gyermekeik védelmét a HPV-fertőzéssel szemben.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu