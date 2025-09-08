Fontos határidőre figyelmeztet a hatóság: pár napjuk maradt jelentkezni a kisgyermekes szülőknek a védőoltásért

Fontos határidő közeleg, az iskolák 2025. szeptember 12-ig várják a szülők írásos nyilatkozatát, amellyel kérhetik gyermekük számára a térítésmentes humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást, amely 7. osztályos lányoknak és fiúknak egyaránt elérhető. Az oltást az iskolaorvos két adagban, hat hónap különbséggel adja be a felkarba. A teljes védelemhez mindkét adag beadása szükséges – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).
A tájékoztatóban kiemelték, hogy a HPV több mint 100 típusa közül legalább 15 súlyos daganatos betegséget okozhat, köztük méhnyakrákot, fej-nyak- és nemi szervi daganatokat. A kilenc HPV-típust tartalmazó oltóanyag már nem csupán a leggyakoribb magas kockázatú típusokkal (16 és 18), hanem a nemi szemölcsökkel szemben is hatékony védelmet nyújt. Az oltás segíti az immunrendszert abban, hogy gyorsan semlegesítse a vírust, megelőzve ezzel a súlyos betegségeket.
Az NNGYK szerint:
Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében. A védőoltással évente akár több száz élet is megmenthető, tehát az oltás valódi és hatékony életmentő beavatkozás.
Az NNGYK adatai szerint a tavalyi tanévben a jogosult tanulók szüleinek mintegy 80 százaléka döntött a védőoltás mellett, biztosítva gyermekeik védelmét a HPV-fertőzéssel szemben.
