Orbán Viktor visszatért, rögtön hatalmas bejelentést tett Lengyelországról - újjáéled a szövetség, amitől az EU a legjobban fél

Új bejegyzéssel jelentkezett csütörtökön közösségi oldalán a miniszterelnök. Mint írta, „az Otthon Start iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt. A fiatalok megértették, hogy itt a vissza nem térő lehetőség a saját otthonra. Most vagy soha! A bankok egymás sarkát tapossák. Az albérleti díjak csökkennek. Az ellendrukkerek elhallgattak. Megígértük, velünk még azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Betartottuk!”

Orbán Viktor a V4-szövetség újraindulásáról posztolt – történelmi pillanat



Úgy folytatta, „az adókat csökkenteni kell és nem emelni! Láthatáron a következő lépés: októbertől a háromgyerekes édesanyák élethosszig nem fizetnek jövedelemadót. Először a világon, Magyarországon. Ez a jövő, ezt is meg tudjuk csinálni.” „A Tisza adóemelését meg kell akadályozni! Az egész ország fellázadt ellene. De ez még kevés. Még még még, ennyi nem elég! Mondd el mindenkinek!” „Nem mondhatunk el mindent, mert akkor megbukunk.” Ez a Tisza programja – szögezte le a miniszterelnök.



Kiskakaséknál teljes a zűrzavar. Összevissza beszéd és fejetlenség. Háromsávos, progresszív jövedelemadó, energiaár-emelés, ma meg visszatáncolás az áfacsökkentéstől is. És még ők akarnak kormányozni. Teljes kormányképtelenség. Így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot. Ezzel szemben mi lépésről lépésre végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentését, és Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.



Az őszi politikai szezont indító kötcsei polgári piknik helyszínére mennek Magyar Péterék is. A miniszterelnök ennek kapcsán azt írta, „Kiskakasék gőzerővel készülnek a kötcsei balhéjukra. Nem találtak másik helyet, csak azt, ahol mi gyülekezünk össze. Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt. Hiába provokálnak, mi megtartjuk az éves békés, polgári összejövetelünket. Most te is követheted. Figyeld a híreket!”

„Babis barátunkat hazaengedték a kórházból. Fico után ő a második áldozata az agresszív Brüsszel- és ukránbarát balhépolitikának. Kiskakasék azt akarják, hogy Magyarország legyen a harmadik. Nem fogjuk hagyni! Megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát!” – szögezte le Orbán Viktor, aki fontos bejelentést tett: „Bóka miniszter hazajött Lengyelországból. A legjobb híreket hozta Lengyelország elnökétől. Megkezdjük a lengyel–magyar együttműködés újjáépítését. Fico tartja magát, Babis a kapuk előtt, januártól újraindulhat a V4. Hajrá!”



