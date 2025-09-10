Fizikailag lehetetlen leválni az orosz energiáról Szijjártó Péter szerint

Egész egyszerűen ki akarják nyírni Magyarország energiaellátásának a biztonságát mindazok, akik a valóságot semmibe véve arra próbálják erőszakosan rábírni a magyar kormányt, hogy szakadjon le az orosz energiahordozókról – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Minszkben, a magyar–belarusz gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón, ahol arról is beszélt, hogy látogatásának oka részben az, hogy a kelet-európai ország kulcsszereplő hazánk energiabiztonságának szempontjából.

Képtelenség leválni az orosz energiahordozókról Szijjártó Péter szerint / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Az orosz energiahordozók egy része Belaruszon keresztül jut el Magyarországra

A tárcavezető közölte azt is, hogy tavaly a magyar kőolajimport 73 százaléka Belaruszon keresztül érkezett, és ennek volumene csaknem ötmillió tonna volt, idén pedig már több mint hárommilió tonna. Véleménye szerint világossá kell tenni, hogy enélkül fizikailag kizárt Magyarország kőolajellátása. Az orosz olaj kiváltásának tehát nem politikai vagy ideológiai, hanem fizikai akadályai vannak.

Szijjártó Péter köszönetet is mondott Belarusznak azért, mert mindvégig megbízható tranzitország maradt, így nem akadályozta a szállításokat, és a tranzitdíjat sem emelte az európai benchmark ötszörösére, mint egy szomszédunk, mely az Európai Unió tagja. Üdvözölte azt is, hogy

belarusz kollégája ígérete szerint ezután is biztosítani fogják a zavartalan tranzitot Magyarország irányába.

A tárcavezető emellett a leghatározottabban elutasította azokat az erőszakos törekvéseket, amelyekkel arra próbálják rábírni a magyar kormányt, hogy az ország energiabiztonságát semmibe véve szakadjon le az orosz energiahordozókról.

Úgy vélte, hogy akik a földrajzi és infrastrukturális valóságot nem veszik figyelembe, azok egész egyszerűen ki akarják nyírni a magyar energiaellátás biztonságát, azt akarják, hogy Magyarországot és a magyar gazdaságot ne tudják működtetni, ne legyen benzin, ne legyen meleg víz.

De mi ezt visszautasítjuk. Magyarország biztonságos energiaellátása számunkra szuverenitási kérdés, alapvető nemzeti érdek

– fogalmazott Szijjártó Péter, aki szerint ami működik egy tengerparttal rendelkező országban, az nem működik egy szárazföld által körülvettben. Hozzátette, hogy amikor energiaellátásról beszélünk, akkor a földrajzot, az infrastruktúrát és a fizikát is figyelembe kell venni.