Elérte Magyarországot a német elbocsátási hullám, csakhogy ebből most jól jövünk ki

A Thyssenkrupp Automotive Technology a júniusban közzétett nemzetközi irányelvnek megfelelően magyarországi tevékenységét is átszervezi – jelentette a vállalat csütörtökön. Amint sokan mások a német autóiparban és környékén, ez a vállalat is tömegesen bocsát el munkavállalókat. A lökéshullám Magyarországot is eléri, de a közleményből kiderül: az átszervezés végén ebben az esetben is – nem először – a hazai munkavállalók járnak összességében jobban.

A Thyssenkrupp átszervezi a tevékenységét: leépít és új munkatársakat is felvesz Budapesten

Tavaly tavasszal a Thyssenkrupp Automotive Technology a tartósan kihívásokkal terhes piaci körülményekre válaszul egy mintegy 150 millió eurós költségcsökkentő csomagot jelentett be. Az új struktúrában a vállalat globálisan várhatóan közel 1800 fővel kisebb létszámmal fog működni. A cég a nemzetközi átszervezések részeként optimalizálja magyarországi foglalkoztatási szerkezetét: a budapesti jelenlegi, mintegy 1300 fős létszám csaknem 80 fővel csökken, valamint a globális autóipar gyenge kilátásai és a vámháborúkból eredő bizonytalanságok miatt leállította az új munkatársak felvételét.

Később ugyanezen a magyarországi helyszínen mintegy száz új pozíciót hirdet meg az úgynevezett üzleti támogató funkciók területén, amelyek globális felelősségi körökhöz kapcsolódnak.

A szerkezetváltozás kizárólag a vállalat budapesti helyszínét érinti. A budapesti E/E (elektromos és elektronikus) Kompetencia-központ stratégiai jelentősége nemzetközileg elismert szaktudásán, valamint a folyamatban lévő fejlesztésein és olyan tevékenységein alapul, mint például a közelmúltban itt kialakított akkreditált EMC (electromagnetic compatibility – elektromágneses kompatibilitás) laboratórium vagy a kiterjedt közös kutatási projektek magyar egyetemekkel. Emellett a szintén Budapesten, a központ részeként működő kiemelt fejlesztési részleg (advanced development) kulcsszerepet játszik a vállalat stratégiailag fontos új termékeinek tervezésében.

A Thyssenkrupp a világ legnagyobb autógyárai számára Magyarországon fejlesztett „okos” elektromechanikus kormányszervói a legkülönfélébb, legújabb vezetéstámogató megoldásokat nyújtják, és alkalmasak a legmagasabb fokú önvezető rendszerekkel való együttműködésre. A központot saját szakterületén a világ legjobbjai között tartják számon a cég közleménye szerint.