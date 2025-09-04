Elérte Magyarországot a német elbocsátási hullám, csakhogy ebből most jól jövünk ki

A Thyssenkrupp Automotive Technology a júniusban közzétett nemzetközi irányelvnek megfelelően magyarországi tevékenységét is átszervezi – jelentette a vállalat csütörtökön. Amint sokan mások a német autóiparban és környékén, ez a vállalat is tömegesen bocsát el munkavállalókat. A lökéshullám Magyarországot is eléri, de a közleményből kiderül: az átszervezés végén ebben az esetben is – nem először – a hazai munkavállalók járnak összességében jobban.
Tavaly tavasszal a Thyssenkrupp Automotive Technology a tartósan kihívásokkal terhes piaci körülményekre válaszul egy mintegy 150 millió eurós költségcsökkentő csomagot jelentett be. Az új struktúrában a vállalat globálisan várhatóan közel 1800 fővel kisebb létszámmal fog működni. A cég a nemzetközi átszervezések részeként optimalizálja magyarországi foglalkoztatási szerkezetét: a budapesti jelenlegi, mintegy 1300 fős létszám csaknem 80 fővel csökken, valamint a globális autóipar gyenge kilátásai és a vámháborúkból eredő bizonytalanságok miatt leállította az új munkatársak felvételét.
Később ugyanezen a magyarországi helyszínen mintegy száz új pozíciót hirdet meg az úgynevezett üzleti támogató funkciók területén, amelyek globális felelősségi körökhöz kapcsolódnak.
A szerkezetváltozás kizárólag a vállalat budapesti helyszínét érinti. A budapesti E/E (elektromos és elektronikus) Kompetencia-központ stratégiai jelentősége nemzetközileg elismert szaktudásán, valamint a folyamatban lévő fejlesztésein és olyan tevékenységein alapul, mint például a közelmúltban itt kialakított akkreditált EMC (electromagnetic compatibility – elektromágneses kompatibilitás) laboratórium vagy a kiterjedt közös kutatási projektek magyar egyetemekkel. Emellett a szintén Budapesten, a központ részeként működő kiemelt fejlesztési részleg (advanced development) kulcsszerepet játszik a vállalat stratégiailag fontos új termékeinek tervezésében.
A Thyssenkrupp a világ legnagyobb autógyárai számára Magyarországon fejlesztett „okos” elektromechanikus kormányszervói a legkülönfélébb, legújabb vezetéstámogató megoldásokat nyújtják, és alkalmasak a legmagasabb fokú önvezető rendszerekkel való együttműködésre. A központot saját szakterületén a világ legjobbjai között tartják számon a cég közleménye szerint.
A vállalat Magyarország száz legnagyobb foglalkoztatója között van, illetve az ötven legnagyobb exportra értékesítő vállalat közé tartozik. Több mint 3300 munkatársa van Magyarországon, és az elmúlt tíz évben 150 milliárd forint beruházást hajtott végre az országban – írták közleményben.
A német vállalat tavasszal jelentette be, hogy az autóipar gyengélkedése miatt 1800 embert bocsát el Németországban, és egyúttal befagyasztotta az új felvételeket. A cég ezzel több mint 150 millió eurót szeretne megtakarítani.
