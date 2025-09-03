Lendületben a turizmus, mégis meglepő, mi történt Budapesten és a Balatonon

A vendégek száma összességében 1,9 százalékkal nőtt, a vendégéjszakáké 1,4 százalékkal csökkent a turisztikai szálláshelyeken – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 3,9 százalékkal bővült, a vendégéjszakáké 0,7 százalékkal mérséklődött 2024 júliusához képest. A vendégek 65 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 1,7 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 2,5 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

Újabb rekordot döntött a hazai turizmus / Fotó: Shutterstock

A belföldi vendégek száma 0,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,7 százalékkal kevesebb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 1,5 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,9 százalékkal csökkent 2024 júliusához képest. Az 1,3 millió belföldi vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 850 ezer vendéget és 2,3 millió vendégéjszakát regisztráltak.

Az utóbbi vendégek 62 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 2,1 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 2,3 százalékkal elmaradt a 2024. júliusitól.

Újabb rekordot döntött a hazai turizmus

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (7,8 százalékkal), a leginkább pedig a Győr–Pannonhalma és a Sopron–Fertő térségben csökkent (egyaránt 9,7 százalékkal).

Budapesten 12 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 5,3 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 5,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,5 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 8,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,3 százalékkal nőtt 2024 júliusához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 1,1 millió külföldi vendég közel 2,9 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 736 ezer vendéget és mintegy 1,8 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Ezzel elmondható, hogy újabb rekordot döntött a hazai turizmus.