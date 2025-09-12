Deviza
EUR/HUF391.39 -0.04% USD/HUF333.56 -0.07% GBP/HUF452.08 -0.23% CHF/HUF418.76 -0.13% PLN/HUF91.95 -0.09% RON/HUF77.2 -0.03% CZK/HUF16.07 +0% EUR/HUF391.39 -0.04% USD/HUF333.56 -0.07% GBP/HUF452.08 -0.23% CHF/HUF418.76 -0.13% PLN/HUF91.95 -0.09% RON/HUF77.2 -0.03% CZK/HUF16.07 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,613.25 -0.66% MTELEKOM1,854 -0.76% MOL2,880 -0.97% OTP29,300 -1.02% RICHTER10,200 +0.39% OPUS541 0% ANY7,500 -0.53% AUTOWALLIS156 -1.6% WABERERS5,100 0% BUMIX9,498.53 -0.17% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,167.61 -0.13% BUX101,613.25 -0.66% MTELEKOM1,854 -0.76% MOL2,880 -0.97% OTP29,300 -1.02% RICHTER10,200 +0.39% OPUS541 0% ANY7,500 -0.53% AUTOWALLIS156 -1.6% WABERERS5,100 0% BUMIX9,498.53 -0.17% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,167.61 -0.13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hulladékgazdálkodás
környezetvédelem
NKFH
Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
üvegvisszaváltás
hatósági ellenőrzés
fenntarthatóság
újrahasznosítás

Üvegvisszaváltás: országos ellenőrzésbe kezd a hatóság – előre szóltak, ezt fogják nézni

Az NKFH országos vizsgálatot indított a visszaváltási díj szabályainak betartására és a zöldállítások jogszerű használatára a hagyományos és online kereskedelemben. A hatóság célja, hogy a vállalkozások megfelelően tájékoztassák a fogyasztókat és támogassák a fenntartható fogyasztói magatartást az üvegvisszaváltás terén is.
VG
2025.09.12, 08:39
Frissítve: 2025.09.12, 09:07

A visszaváltási díj bevezetésének célja, hogy ösztönözze a fogyasztókat az italcsomagolások – például a műanyag palackok, dobozok és üvegek – visszajuttatására, elősegítve ezzel azok újrahasznosítását és a hulladék mennyiségének csökkentését. Mindez hozzájárul a körforgásos gazdaság megvalósításához, mérsékli a környezetterhelést, valamint támogatja a fenntartható és tudatos fogyasztói magatartás kialakulását. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos vizsgálatot indított az üvegvisszaváltás kapcsán – közölte a hatóság pénteken.

LB_20250617_repont_0007 üvegvisszaváltás
Üvegvisszaváltás: országos ellenőrzésbe kezd a hatóság / Fotó: Ladóczki Balázs

Az üvegvisszaváltás szabályait szigorúan betartatnák

Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok által lefolytatandó 

vizsgálat elsődleges célja egyrészt az  üvegvisszaváltási díjra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, másrészt annak feltárása, hogy a vállalkozások által egyes termékeken feltüntetett zöldállítások valósak, pontosak és igazolhatók-e.

A kormányhivatalok ellenőrzései kiterjednek többek között arra, hogy 

  • a visszaváltási díj összegét megfelelően és jól láthatóan feltüntetik-e, 
  • a visszaváltási lehetőség a teljes nyitvatartási időben biztosított-e, 
  • meghibásodás esetén elérhető-e a kézi átvétel, 
  • a fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapnak-e a visszaváltási hely működtetéséről, és hogy 
  • a visszaváltási díj visszatérítése a fogyasztó kérésének megfelelően ténylegesen megtörténik-e.

A zöldmosásra is kiemelten figyel az NKFH 

A vizsgálat másik fókuszterülete a zöldállítások jogszerű használata, melyek olyan jelöléseket, kifejezéseket vagy logókat takarnak, amelyek egy termék, szolgáltatás vagy vállalkozás környezetbarát jellegére utalnak. Ezek célja, hogy támogassák a fogyasztókat a fenntarthatóbb döntések meghozatalában és előmozdítsák a környezettudatos gazdaság fejlődését. Ugyanakkor, ha az állítások megalapozatlanok vagy félrevezetők, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek, mivel torzítják a fogyasztói döntéseket és aláássák a valóban fenntartható termékekbe vetett bizalmat.

A fogyasztóvédelmi hatóság az általános környezetbarát jelöléseket („Fenntartható”, „Környezetbarát”, „Újrahasznosítható”), valamint a védjegyeket és logókat – például a Környezetbarát termék jelölés vagy az EU Margaréta ökocímke – fogja vizsgálni, de ellenőrizni fogja azok használatának jogszerűségét is. 

A vizsgálat kiterjed a hagyományos kereskedelmi egységekre és az online kereskedelmi felületekre egyaránt.

A NKFH kiemelten fontosnak tartja, hogy a fogyasztók pontos és valós tájékoztatást kapjanak a fenntarthatósági szempontokról, és olyan rendszerek működjenek, amelyek valóban hozzájárulnak a környezet védelméhez.

Üvegvisszaváltás: megelégelte az EU a sorozatos visszaéléseket, vizsgálat indult Európa szégyenországa ellen – bezzeg a magyarok

Az EU vizsgálja Görögország újrahasznosítási projektjeit.

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
435 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu