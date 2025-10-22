A Mol-csoport november 27-ére rendkívüli közgyűlést hív össze, amelyen a vállalatcsoport új, holding típusú szerkezetéről hoznak döntést – közölte az olajipari társaság szerdán az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az átalakulás célja, hogy hosszú távon egy rugalmas, jövőálló és reziliens jogi struktúra jöjjön létre, amely csökkenti, vagy megszünteti a működést korlátozó tényezőket, és támogatja a vállalat Shape Tomorrow 2030+ stratégiájának megvalósítását.

Rendkívüli közgyűlést hívott össze a Mol: teljes átalakulás jön – új cégbe szervezik az üzemanyag-értékesítést / Fotó: Adriana Iacob / shutterstock

Az átalakulással a jogi struktúra összhangba kerül a meglévő üzletági működéssel és irányítási modellekkel. A lépés illeszkedik a nemzetközi olaj- és energiaipari trendekhez – írták a közleményben.

Ismertetik, hogy

az új struktúra szerint a Mol Nyrt. holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja,

míg az egyes fő üzletágak – upstream, downstream és retail – önálló társaságokként működnek tovább, a Mol 100 százalékos tulajdonában.

A holdingstruktúra bevezetése a Mol hosszú távú átalakulását is szolgálja, amelynek célja a fenntarthatóság, a digitalizáció és a működési kiválóság erősítése, így egy még hatékonyabb, átláthatóbb, és versenyképesebb Mol jön létre.

Az igazgatóság tervei szerint a november 27-ére összehívott rendkívüli közgyűlés dönt a társaság szétválási tervéről, az új struktúrára való áttérés befejezése pedig a cégbírósági bejelentéssel, bejegyzésekkel együtt várhatóan 5-6 hónap múlva történik meg.

Az átalakulás nem érinti a részvényesek gazdasági vagy szavazati jogait, és nem jár értékátrendezéssel. A változás kizárólag a vállalatcsoport működési hatékonyságát, átláthatóságát és hosszú távú versenyképességét szolgálja – hangsúlyozták a közleményben.