Rendkívüli közgyűlést hívott össze a Mol: teljes átalakulás jön – új cégbe szervezik az üzemanyag-értékesítést

A Mol november végén rendkívüli közgyűlésen dönt a holdingstruktúra bevezetéséről. A Mol új szerkezetében a társaság irányítási és finanszírozási központként működik tovább, miközben fő üzletágai – a kutatás-termelés, a feldolgozás és a kiskereskedelem – önálló leányvállalatokként folytatják tevékenységüket.
VG/MTI
2025.10.22, 19:21
Frissítve: 2025.10.22, 19:30

A Mol-csoport november 27-ére rendkívüli közgyűlést hív össze, amelyen a vállalatcsoport új, holding típusú szerkezetéről hoznak döntést – közölte az olajipari társaság szerdán az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az átalakulás célja, hogy hosszú távon egy rugalmas, jövőálló és reziliens jogi struktúra jöjjön létre, amely csökkenti, vagy megszünteti a működést korlátozó tényezőket, és támogatja a vállalat Shape Tomorrow 2030+ stratégiájának megvalósítását. 

Rendkívüli közgyűlést hívott össze a Mol: teljes átalakulás jön – új cégbe szervezik az üzemanyag-értékesítést / Fotó: Adriana Iacob / shutterstock

Az átalakulással a jogi struktúra összhangba kerül a meglévő üzletági működéssel és irányítási modellekkel. A lépés illeszkedik a nemzetközi olaj- és energiaipari trendekhez – írták a közleményben.

Ismertetik, hogy 

  • az új struktúra szerint a Mol Nyrt. holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja, 
  • míg az egyes fő üzletágak – upstream, downstream és retail – önálló társaságokként működnek tovább, a Mol 100 százalékos tulajdonában. 

A holdingstruktúra bevezetése a Mol hosszú távú átalakulását is szolgálja, amelynek célja a fenntarthatóság, a digitalizáció és a működési kiválóság erősítése, így egy még hatékonyabb, átláthatóbb, és versenyképesebb Mol jön létre.

Az igazgatóság tervei szerint a november 27-ére összehívott rendkívüli közgyűlés dönt a társaság szétválási tervéről, az új struktúrára való áttérés befejezése pedig a cégbírósági bejelentéssel, bejegyzésekkel együtt várhatóan 5-6 hónap múlva történik meg.

Az átalakulás nem érinti a részvényesek gazdasági vagy szavazati jogait, és nem jár értékátrendezéssel. A változás kizárólag a vállalatcsoport működési hatékonyságát, átláthatóságát és hosszú távú versenyképességét szolgálja – hangsúlyozták a közleményben.

Százhalombattai tűz: a Mol bejelentette, tényfeltáró munkacsoport kezdett vizsgálódni a finomítóban

A Mol Dunai Finomítójának AV-3-as desztillálóüzemében történt tűzeset után megkezdődött a kárfelmérés és a helyreállítás előkészítése. A tűz eloltása és a berendezések lehűlése után megalakult a tényfeltáró munkacsoport. Ennek szakértői – statikusok, gépészek, műszerészek, villamos- és vegyészmérnökök – dolgoznak azon, hogy felmérjék, mely berendezések menthetők, mit kell elbontani, és mely részeket kell újraépíteni. A kárfelmérést követően részletes bontási és helyreállítási terv készül. A kárfelméréssel párhuzamosan megkezdődött az AV-3 üzemben maradt szénhidrogén biztonságos eltávolítása is.

