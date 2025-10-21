Deviza
Mol: biztosított az üzemanyag-ellátás a százhalombattai tűz után

Tűz ütött ki a Mol százhalombattai finomítójában, de az üzemanyag-ellátás Magyarországon továbbra is biztosított. A katasztrófavédelem szerint a levegő minősége nem károsodott, a tűz okát még vizsgálják.
VG/MTI
2025.10.21, 12:50
Frissítve: 2025.10.21, 13:10

Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított azt követően is, hogy tűz ütött ki a Mol Dunai Finomítójában Százhalombattán – jelentette ki a Mol Magyarország szóvivője kedden sajtótájékoztatón Budapesten, hozzátette: a katasztrófavédelem nem mért az egészségügyi határértéket túllépő értéket a térség levegőjében.

Lokalizálták a százhalombattai finomítóban keletkezett tüzet / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Bakos Piroska felidézte, hogy hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol Dunai Finomítójának AV3-as desztilláló üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

Pulay Krisztián, a Mol csoport ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy nem találtak arra utaló nyomot, amely szerint bármiféle külső behatás közrejátszott volna a tűz kialakulásában. Továbbá semmilyen összefüggés nincs a romániai olajfinomítóban történt robbanás, illetve a Dunai Finomítóban bekövetkezett tűzeset között.

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tűzesetre: egyeztetett a Mol vezetőivel. „A százhalombattai finomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk” – ígérte a kormányfő, és egyúttal leszögezte, hogy az üzemanyag-ellátás biztonságban van.

Legutóbb júliusban támadt gond a Mol százhalombattai finomítójában, akkor fekete füst szállt fel a létesítményből. Ennek az oka az volt, hogy meghibásodott egy berendezés.

Új fejezet a régiós olajellátásban: megérkezett az MVM–Mol első közös kőolajszállítmánya

Megérkezett az első közös azeri kőolajszállítmány az MVM csoport és a Mol csoport együttműködésének eredményeként az Adria-tenger parti Omisalj kikötőjébe. A tankerhajó 92 ezer tonna Azeri Light típusú nyersolajat szállított a Kaszpi-tenger térségéből, amely a törökországi Ceyhan terminálból indult útnak. 

