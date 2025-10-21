Deviza
Töretlen az érdeklődés a munkáshitel iránt – mutatjuk a legfrissebb számokat

Továbbra is kiemelkedő az érdeklődés az államilag támogatott konstrukció iránt. A K&H-nál eddig 5210 munkáshitel-szerződés született 20,5 milliárd forint értékben.
VG
2025.10.21, 09:01
Frissítve: 2025.10.21, 09:39

A fiatalok körében továbbra is kiemelkedő az érdeklődés az államilag támogatott munkáshitel iránt. A K&H-nál eddig 5210 szerződés született 20,5 milliárd forint értékben, az átlagos hitelösszeg 3,9 millió forint. A programot igénylők átlagéletkora mindössze 24 év, ami jól mutatja, hogy a konstrukció elsősorban a pályakezdők pénzügyi önállósodását segíti – derült ki a pénzintézet keddi közleményéből.

Don Bosco szakképzés-22 kamatmentes munkáshitel fiatalok pályakezdése fogllkozatottság munkanélküli
Egyre több fiatal él a K&H munkáshitelével / Fotó: Németh András Péter

A hitelkonstrukció célja, hogy támogassa a fiatal felnőttek elindulását a munka világában, legyen szó az első lakásbérlésről, költözésről, eszközbeszerzésről vagy a munkába állás kezdeti költségeiről.

A munkáshitel

  • összege 500 ezer és 4 millió forint között lehet,
  • az összeget 2–10 év alatt kell törleszteni,
  • az állami kezességvállalás mellett biztosítja a kedvezményes feltételeket.
  • Az egyetlen kötelező teher a 0,5 százalékos éves kezességvállalási díj, amely a tőketartozás után fizetendő.

A K&H kalkulációja szerint 2 millió forintos hitel esetén a havi törlesztőrészlet nagyjából 17 ezer forint, míg 4 millió forintos hitel esetén körülbelül 34-35 ezer forint lehet 10 éves futamidő mellett. Mivel a kamatot az állam fizeti, a törlesztések kizárólag a tőke és a kezességi díj alapján alakulnak. Az eddig megkötött 5210 munkáshitel-szerződés eredményeként 20,5 milliárd forintot helyezett ki a bank az érintetteknek. Ebből az is látszik, hogy a legtöbb igénylő a legmagasabb, 4 millió forintos összeget igényelte.

„A munkáshitel valódi segítséget jelent azoknak a fiataloknak, akik a munkába állás időszakában szeretnének biztonságos anyagi háttérrel elindulni. Az első lakhatás, költözés vagy munkakezdés költségei komoly kihívást jelentenek, ezért ez a konstrukció az önállósodás egyik kulcsa lehet” – emelte ki Molnár Gergő, a K&H Bank lakosságimarketing-vezetője.

A pénzintézet tapasztalatai szerint a munkáshitel iránti érdeklődés az év második felében tovább erősödhet, ahogy a nyári munkavállalás után egyre többen lépnek tartós munkaviszonyba. A program egyszerre illeszkedik a fiatalok életkezdési igényeihez és a kormányzat azon céljához, hogy stabil magyarországi megélhetést és munkavállalást támogasson a 20–25 éves korosztályban.

Százmilliárd felett jár a munkáshitel

Kiemelkedő érdeklődés mellett zajlik a Munkáshitel program, a kezdeményezés sikerét egyértelműen igazolja, hogy augusztus végéig több mint 28 ezer kérelem folyósítására került sor, összesen 108,1 milliárd forint értékben – közölte a Magyar Nemzet érdeklődésére a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). 

A szaktárca tapasztalatai szerint majdnem minden igénylő a legmagasabb elérhető összeget vette fel (átlagosan 3,86 millió forintot).

Az NGM rámutatott arra is, hogy az Otthon Start program indulásával a két program egymást erősíti: mivel a munkáshitel önerőként is felhasználható, a fiatalok könnyebben kapcsolódhatnak be a lakástámogatási konstrukcióba.

