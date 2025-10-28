Fontos részlet derült ki az anyák szja-mentességéről: állásfoglalást tett közzé a NAV a családi adókedvezményről

Ha az anya valamennyi adóalapját lenullázta, a családi kedvezményt az édesapa is érvényesítheti. A NAV gyakorlati kérdésekkel és válaszokkal segíti az igénybevételt.

NAV: mindenképpen jár a családi adókedvezmény is a háromgyerekes anyáknak / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az adóhivatal közleménye szerint az adóalap-kedvezmények lényege, hogy csökkentik annak a jövedelemnek az összegét, amely után adót kell fizetni. Ilyen kedvezmény a családi kedvezmény, a családi járulékkedvezmény, a 25 év alatti fiatalok és a 30 alatti anyák kedvezménye, a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, valamint a súlyos fogyatékosság, rokkantság után járó személyi kedvezmény és az első házasoknak járó kedvezmény. Ide tartozik októbertől a háromgyermekes, januártól pedig több lépcsőben a kétgyermekes anyáknak járó teljes szja-mentesség is.

A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból.

Ha a szülők jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor ezenfelül havonta 990 ezer forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek közösen, ami 148 500 forint adómegtakarítást jelenthet, ha van még az adóalapban olyan jövedelem, amelyből ez levonható. Amit az anya esetleg már az adóalapjából nem tud családi kedvezményként igénybe venni, azt családi járulékkedvezményként is érvényesítheti. Ha pedig az édesanya szja-mentes, és ezért nincs adója, amiből további kedvezményt tudna érvényesíteni, vagy egyszerűen úgy dönt a család, az édesapa levonhatja a családi kedvezményt a saját adóalapjából, a családi járulékkedvezményt pedig a bére után fizetendő tb-járulékból.

A háromgyermekes anya munkabére ugyan adómentes, azonban más, nem munkával szerzett jövedelmeire még továbbra is igénybe tudja venni a családi adókedvezményt és a családi járulékkedvezményt is.

Ha van például ingatlan-bérbeadásból származó jövedelme, amelyre nem érvényesíthető a háromgyermekes kedvezmény, akkor abból igénybe veheti a családi kedvezményt. Az érvényesíteni nem tudott családi kedvezmény összegének 15 százalékát pedig családi járulékkedvezményként veheti igénybe a munkabére utáni tb-járulékból.