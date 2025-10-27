Nem egyedül érkezett meg Orbán Viktor XIV. Leóhoz: a miniszterelnök új fotót közölt a pápalátogatásról

Úton a Szentatyához, az apraja és a nagyja —közölte a Facebookon Orbán Viktor megérkezése után a Vatikánba.

Orbán Viktor unokája társaságában látogatta meg a Szentatyát. / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

A világ lassan hozzászokik a háborúkhoz. Az elmúlt két évtizedben egyre-másra ütik fel a fejüket a katonai konfliktusok szerte a világban, a Kaukázustól a Közel-keleten át egészen a szomszédunkban három éve pusztító orosz-ukrán háborúig. Ömlenek ránk a pusztításról és háborús halottakról szóló hírek és képek. Először megrendülünk, aztán csak szomorkodunk, végül lassan megszokjuk — fogalmazott a miniszterelnök Facebookon egy korábbi bejegyzésében.

Orbán Viktor és Semjén Zsolt is tárgyal a pápával

Ahogy korábban megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban.

A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.

A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra’ John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével.

XIV. Leó megválasztása óta a magyar miniszterelnök most először találkozik a katolikus egyház új fejével, akivel várhatóan, hasonlóan a korábbi audienciákhoz, az orosz-ukrán háborúról, a békefolyamatról és a keresztény értékekről tárgyalnak majd.

Giorgia Meloni és Orbán Viktor találkozása is esedékes

Orbán Viktor a vatikáni látogatás után délután Giorgia Meloni olasz kormányfővel is találkozik. A kétoldalú tárgyaláson nagy valószínűséggel szó esik majd Ukrajna helyzetéről és a békekötések segítéséről, valamint az orosz olajra kivetett szankciókról – írta a Magyar Nemzet. Hasonlót feltéleznek az olasz lapok is: az Il Sole 24 Ore olasz lap alapján szerint Meloni egyfajta összekötő szerepet tölt be Orbán Viktor és az Európai Unió között.