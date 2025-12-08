Elájultak a németek a debreceni BMW-től: most már a kíniak is tudják, hogy a BYD sem tudja megverni

Miután éveken át a német gyártók – a BMW, a Mercedes és a VW – csak bottal üthették az autóipar éllovasainak a nyomát, és az elektromosjármű-gyártást Elon Musk Teslája, valamint az olyan kínai cégek, mint a BYD és a Xiaomi határozták meg, újabban ismét fantáziát látnak a szakértők a korábban már gyakorlatilag holttá nyilvánított német autóiparban.

A BMW iX3 belső tere / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A szakértő magának is venne az új BMW-ből

A szakma nagy öregje, Ferdinand Dudenhöffer professzor már az idei müncheni IAA Mobility Show alkalmából arról beszélt a Der Aktionär hírportálnak, hogy a Mercedes, a Volkswagen és a BMW új elektromos modelljei határozzák meg a mércét 2026-tól.

A múlt hétvégén pedig megjelentek a debreceni gyártósorokra szánt, villanyhajtású BMW iX3 (Neue Klasse) új vezetési tesztjei – és ezek egészen különlegesek.

A YouTube vezető német autós portálja, az Autogefühl például kiemelte, hogy az új modell karosszériája az elmúlt 15 év összehasonlító adatai alapján egyértelműen a legsikeresebb teszteredményt mondhatja a magáénak.

Thomas Majchrzak, a portál kiadója a Der Aktionärnek elmondta, hogy ő maga is fontolgatja egy ilyen BMW vásárlását.

Ráadásul - teszi hozzá - az elkövetkező években tucatnyi, még titkos BMW modellváltozat megjelenése várható, ergo egy olyan portfóliót hoznak össze a bajorok, amely változatosságban túltehet a Tesláén.

Csodálatos…

– mondja egy másik szakértő az új BMW iX3-ról.

Senki más nem alkotott meg egy ilyen szenzációsan kreatív, futurisztikus dizájnt, mint a BMW a Panoramic Vision Head-Up Display koncepcióban. A belső tér fantasztikus. Senki sem mondhatja nekem most már, hogy a kínaiak vagy a Tesla jobbak az autós infotainment terén

– tette hozzá.

Maga a debreceni BMW-gyár is elbűvölte a német szakértőket

Most már nem csak a Xiaomi és a Tesla gyártását végzik az ipari robotok, a BMW gyártása is csúcstechnológiás a debreceni gyárban - írja a Der Aktionär. A karosszériaműhelyben például a közel 1000 ipari robot pozícióját és gyártási folyamatait előzetesen részletesen digitálisan szimulálták. Jelentősen csökkentették az illesztési folyamatok számát, és a további egyszerűsítések lehetővé teszik a Neue Klasse fejlesztési fázisában már figyelembe vett tervezési jellemzők integrálását.