Deviza
EUR/HUF384.62 +0.77% USD/HUF330.91 +0.93% GBP/HUF440.53 +0.84% CHF/HUF409.67 +0.57% PLN/HUF90.76 +0.57% RON/HUF75.59 +0.79% CZK/HUF15.84 +0.43% EUR/HUF384.62 +0.77% USD/HUF330.91 +0.93% GBP/HUF440.53 +0.84% CHF/HUF409.67 +0.57% PLN/HUF90.76 +0.57% RON/HUF75.59 +0.79% CZK/HUF15.84 +0.43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,884.53 -0.95% MTELEKOM1,754 +0.57% MOL2,914 -1.22% OTP33,670 -1.26% RICHTER9,500 -1.25% OPUS540 +0.37% ANY7,060 0% AUTOWALLIS150 -0.66% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX10,178.02 +0.49% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,347.66 -0.44% BUX107,884.53 -0.95% MTELEKOM1,754 +0.57% MOL2,914 -1.22% OTP33,670 -1.26% RICHTER9,500 -1.25% OPUS540 +0.37% ANY7,060 0% AUTOWALLIS150 -0.66% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX10,178.02 +0.49% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,347.66 -0.44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
német autógyártók
BYD Hungary
Debrecen
gyár
kínai
BMW

Elájultak a németek a debreceni BMW-től: most már a kíniak is tudják, hogy a BYD sem tudja megverni

Életet lehel a BMW debreceni gyára a német autóiparba. A BMW Neue Klasse első modellje, az elektromos meghajtású BMW iX3 vezetési tesztje, karosszériája és gyártási technológiája is korszakalkotó a német szakértők szerint.
Murányi Ernő
2025.12.08, 18:21
Frissítve: 2025.12.08, 18:40

Miután éveken át a német gyártók – a BMW, a Mercedes és a VW – csak bottal üthették az autóipar éllovasainak a nyomát, és az elektromosjármű-gyártást Elon Musk Teslája, valamint az olyan kínai cégek, mint a BYD és a Xiaomi határozták meg, újabban ismét fantáziát látnak a szakértők a korábban már gyakorlatilag holttá nyilvánított német autóiparban.

Japan Mobility Show 2025 BMW
A BMW iX3 belső tere / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A szakértő magának is venne az új BMW-ből

A szakma nagy öregje, Ferdinand Dudenhöffer professzor már az idei müncheni IAA Mobility Show alkalmából arról beszélt a Der Aktionär hírportálnak, hogy a Mercedes, a Volkswagen és a BMW új elektromos modelljei határozzák meg a mércét 2026-tól. 

A múlt hétvégén pedig megjelentek a debreceni gyártósorokra szánt, villanyhajtású BMW iX3 (Neue Klasse) új vezetési tesztjei – és ezek egészen különlegesek.

A  YouTube vezető német autós portálja, az Autogefühl például kiemelte, hogy az új modell karosszériája az elmúlt 15 év összehasonlító adatai alapján egyértelműen a legsikeresebb teszteredményt mondhatja a magáénak.

 Thomas Majchrzak, a portál kiadója a Der Aktionärnek elmondta, hogy ő maga is fontolgatja egy ilyen BMW vásárlását.

Ráadásul - teszi hozzá - az elkövetkező években tucatnyi, még titkos BMW modellváltozat megjelenése várható, ergo egy olyan portfóliót hoznak össze a bajorok, amely változatosságban túltehet a Tesláén.

Csodálatos… 

– mondja egy másik szakértő az új BMW iX3-ról. 

Senki más nem alkotott meg egy ilyen szenzációsan kreatív, futurisztikus dizájnt, mint a BMW a Panoramic Vision Head-Up Display koncepcióban. A belső tér fantasztikus. Senki sem mondhatja nekem most már, hogy a kínaiak vagy a Tesla jobbak az autós infotainment terén

– tette hozzá.

Maga a debreceni BMW-gyár is elbűvölte a német szakértőket 

Most már nem csak a Xiaomi és a Tesla gyártását végzik az ipari robotok, a BMW gyártása is csúcstechnológiás a debreceni gyárban - írja a Der Aktionär. A karosszériaműhelyben például a közel 1000 ipari robot pozícióját és gyártási folyamatait előzetesen részletesen digitálisan szimulálták. Jelentősen csökkentették az illesztési folyamatok számát, és a további egyszerűsítések lehetővé teszik a Neue Klasse fejlesztési fázisában már figyelembe vett tervezési jellemzők integrálását.

A BMW-t állítólag kellemesen meglepte a hatalmas kereslet is az új elektromos modell iránt. A vállalat szerint az iX3 fogadtatása „rendkívül erős” volt: nemcsak az IAA Mobility Show látogatói, hanem a világszerte lelkes rajongók, elemzők és politikai döntéshozók is pozitívan reagáltak a modellre. 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu