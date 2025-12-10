Deviza
EUR/HUF383.88 0% USD/HUF330.03 -0.03% GBP/HUF439.17 0% CHF/HUF409.5 0% PLN/HUF90.8 0% RON/HUF75.43 +0.02% CZK/HUF15.83 -0.02% EUR/HUF383.88 0% USD/HUF330.03 -0.03% GBP/HUF439.17 0% CHF/HUF409.5 0% PLN/HUF90.8 0% RON/HUF75.43 +0.02% CZK/HUF15.83 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Budapest
parlament
országgyűlés
nyugdíj

Rendkívüli nap a magyar parlamentben: döntenek a 14. havi nyugdíjról, Karácsony Gergely izgulhat – most dől el Budapest sorsa

Szerdán az Országgyűlés először közel ötven előterjesztésről dönt, többek között a tizennegyedik havi nyugdíjról, az Alkotmánybíróság hatáskörének bővítéséről, a fegyvertartási szabályok szigorításáról és a kis moduláris reaktorok előkészítéséről, majd rendkívüli ülésen tárgyalja a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló állami hitel nyújtásáról szóló kormányzati javaslatot.
VG/MTI
2025.12.10, 07:24
Frissítve: 2025.12.10, 07:25

 Rendkívüli ülést is tart szerdán az Országgyűlés, amely előtte közel ötven törvényjavaslatról, országgyűlési határozati javaslatról dönthet. A rendkívüli ülésen a képviselők a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló kormányzati előterjesztést vitatják meg. Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint szerdán negyed 11-kor kezdődik a hétfőn kezdődött ülés, amelyen csak határozathozatalok lesznek.

Rendkívüli nap a magyar parlamentben: döntenek a 14. havi nyugdíjról, Karácsony Gergely izgulhat – most dől el Budapest sorsa
Fotó: AFP

Elsők között dönthetnek a képviselők egyes törvényeknek a tizennegyedik havi nyugdíj és a tizennegyedik havi ellátás bevezetésével összefüggő módosításáról: 2026-tól a nyugdíjasok minden évben – a tizenharmadik havi nyugdíjon felül – tizennegyedik havi nyugdíjban részesülnek, amelynek összege 2026-ban a nyugellátás 25 százaléka.

Határoznak egyebek mellett az Alkotmánybírósággal (Ab) összefüggő egyes törvények módosításáról, amely alapján az Ab soron kívül vizsgálja a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatásának tényét megállapító országgyűlési határozatot.

Döntés lesz a fegyvertartás szabályait pontosító, az egyes törvényeknek a közrend védelmét és a közbiztonság megerősítését, valamint a terrorizmus elleni fellépést szolgáló, továbbá a jogrendszer egységét fenntartani hivatott módosításáról is.

Elfogadhatják a képviselők a kis moduláris reaktorok jövőbeli magyarországi alkalmazásához szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot, amelyben a parlament felkéri a kormányt, hogy folytasson előkészítő tevékenységet a ezen reaktorok technológiájának és a potenciális gyártók ajánlatainak megismerése érdekében.

Budapestről döntenek a országgyűlésben

A rendkívüli ülés mindezeket követően, 15.30-tól kezdődik, és egyetlen napirendi pontja az a Budapesttel kapcsolatos jogszabályjavaslat, amely a preambulum szerint olyan jogi konstrukció megalkotását tűzte ki célul, amely finanszírozási lehetőséget nyújt a fizetési nehézséggel küzdő fővárosi önkormányzatnak a közszolgáltatások aggálytalan ellátása érdekében.

A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy az Állami Számvevőszék szerint intézkedések hiányában Budapest már az idei negyedik negyedévben fizetésképtelenné válhat. A jelentés szerint a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet. A számvevőszék vizsgálata szerint a főváros 2019 végén még több mint 214 milliárd forintnyi megtakarítással rendelkezett, ez az összeg 2022 végére szinte teljesen eltűnt. 

A 2019–2024 közötti időszakban 193 milliárd forintos hiány halmozódott fel, miközben a szolidaritási hozzájárulás összege hatszorosára nőtt, és összesen 230 milliárd forint terhet rótt a fővárosra. Budapest  pénzügyi helyzete hosszú ideje romlik. A likviditási gondok már tavasszal megjelentek, majd őszre vált világossá, hogy a bevételek és a kötelezettségek nem tarthatók egyensúlyban. 

Orbán Viktor korábban közölte, ha kell, a kormány segít a fővárosnak. A miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely pedig néhány napja arról írt, hogy semmilyen hatást, jogkört nem akarnak elvenni Budapesttől. Gulyás úgy fogalmazott, hogy a városvezetés döntéseinek és kormánnyal folytatott vitáinak a budapestiek nem lehetnek a kárvallottjai. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu