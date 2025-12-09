Végre kimondta az elemző: a forint és Varga Mihály úgy lelassították a magyar inflációt, hogy máris jöhet az újabb meglepetés

A forint erősödésének hatása sokkal lassabban, fokozatosabban jelenik meg az adatokban, mint a gyengülése, hiszen az árak lefelé kevésbé rugalmasak. Ennek megfelelően nem kizárt, hogy az év eleji átárazások a szokásosnál kisebbek lesznek, az infláció pedig az első negyedévben eléri a jegybanki célt, vagy akár be is néz alá – ezt írta kommentárjában Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Ahogy beszámoltunk róla, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedd reggeli adatközlése szerint novemberben a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest 3,8 százalékkal, míg havi alapon 0,1 százalékkal emelkedtek. Ezzel egy év után visszatért a jegybank 4 százalékos toleranciasávjába a pénzromlás üteme, igaz, ez javarészt a bázishatások és az árréstopok eredménye, ami aligha győzi meg a jegybankot a kamatcsökkentések újrakezdéséről.

Végre kimondta az elemző: a forint és Varga Mihály miatt lassul már az infláció Magyarországon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Regős Gábor szerint az infláció mérséklődésének fő oka a forint elmúlt időszakban tapasztalható erősödése: míg korábban egy fokozatos gyengülés volt jellemző, ami természetesen az árakban is megjelent, most az új jegybanki vezetés politikájának eredményeként a forint erősödni tudott, ami hozzájárult az infláció leszorításához. Ezenkívül kiemelte az alacsony importált inflációt, azaz az eurózóna jegybanki cél körül ingadozó pénzromlását, illetve az árrésstopot és a különböző kormányzati megállapodásokat.

Ez utóbbiak nagyjából 1,5 százalékponttal húzzák vissza az inflációt, azaz ezek nélkül már nem lenne ennyire szép az inflációs szám

– mondta az elemző, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy elmúlt hónapokban a gyenge mezőgazdasági termés ellenére is tudott mérséklődni az élelmiszerek drágulása: a februári 7,1 százalékos csúcsról 3,2 százalékra, azaz tulajdonképpen a jegybanki cél közelébe. Ebben persze kiemelkedően is megjelenik az árrésstop hatása. Regős szerint, ha eléri is a jegybank célját az inlfáció jövő év elején, ez egyelőre nem lesz tartós, az erőteljes kereslet, illetve a bázishatások nyomán várható, hogy utána lesz egy kisebb növekedés az árakban.