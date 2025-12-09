Deviza
EUR/HUF383.73 -0.23% USD/HUF329.71 -0.2% GBP/HUF439.37 -0.22% CHF/HUF408.66 -0.2% PLN/HUF90.7 -0.08% RON/HUF75.4 -0.21% CZK/HUF15.82 -0.12% EUR/HUF383.73 -0.23% USD/HUF329.71 -0.2% GBP/HUF439.37 -0.22% CHF/HUF408.66 -0.2% PLN/HUF90.7 -0.08% RON/HUF75.4 -0.21% CZK/HUF15.82 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,407.3 +0.48% MTELEKOM1,744 -0.57% MOL2,944 +1.02% OTP33,740 +0.21% RICHTER9,615 +1.2% OPUS539 -0.19% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,320 +0.38% BUMIX10,182.81 +0.05% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,366.02 +0.78% BUX108,407.3 +0.48% MTELEKOM1,744 -0.57% MOL2,944 +1.02% OTP33,740 +0.21% RICHTER9,615 +1.2% OPUS539 -0.19% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,320 +0.38% BUMIX10,182.81 +0.05% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,366.02 +0.78%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
infláció
forint
KSH

Végre kimondta az elemző: a forint és Varga Mihály úgy lelassították a magyar inflációt, hogy máris jöhet az újabb meglepetés

A jövő év első negyedében, ha ideiglenesen is, de akár 3 százalék alá is csökkenhet az infláció Magyarországon – állítják egybehangzóan elemzők, miután a KSH kedd reggel közölte: novemberben éves alapon 3,8 százalékkal, havi bázison 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak átlagosan. Bár ez elsősorban az árréstopoknak és a tavalyi bázisnak köszönhető, több elemző is azon a véleményen van, hogy az infláció lassulásában már megjelenhetett a tartósan erős forint hatása is.
Járdi Roland
2025.12.09, 10:20
Frissítve: 2025.12.09, 11:05

A forint erősödésének hatása sokkal lassabban, fokozatosabban jelenik meg az adatokban, mint a gyengülése, hiszen az árak lefelé kevésbé rugalmasak. Ennek megfelelően nem kizárt, hogy az év eleji átárazások a szokásosnál kisebbek lesznek, az infláció pedig az első negyedévben eléri a jegybanki célt, vagy akár be is néz alá – ezt írta kommentárjában Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Ahogy beszámoltunk róla, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedd reggeli adatközlése szerint novemberben a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest 3,8 százalékkal, míg havi alapon 0,1 százalékkal emelkedtek. Ezzel egy év után visszatért a jegybank 4 százalékos toleranciasávjába a pénzromlás üteme, igaz, ez javarészt a bázishatások és az árréstopok eredménye, ami aligha győzi meg a jegybankot a kamatcsökkentések újrakezdéséről.

infláció
Végre kimondta az elemző: a forint és Varga Mihály miatt lassul már az infláció Magyarországon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Végre kimondták az elemzők: a forint miatt lassul az infláció Magyarországon

Regős Gábor szerint az infláció mérséklődésének fő oka a forint elmúlt időszakban tapasztalható erősödése: míg korábban egy fokozatos gyengülés volt jellemző, ami természetesen az árakban is megjelent, most az új jegybanki vezetés politikájának eredményeként a forint erősödni tudott, ami hozzájárult az infláció leszorításához. Ezenkívül kiemelte az alacsony importált inflációt, azaz az eurózóna jegybanki cél körül ingadozó pénzromlását, illetve az árrésstopot és a különböző kormányzati megállapodásokat. 

Ez utóbbiak nagyjából 1,5 százalékponttal húzzák vissza az inflációt, azaz ezek nélkül már nem lenne ennyire szép az inflációs szám

– mondta az elemző, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy elmúlt hónapokban a gyenge mezőgazdasági termés ellenére is tudott mérséklődni az élelmiszerek drágulása: a februári 7,1 százalékos csúcsról 3,2 százalékra, azaz tulajdonképpen a jegybanki cél közelébe. Ebben persze kiemelkedően is megjelenik az árrésstop hatása. Regős szerint, ha eléri is a jegybank célját az inlfáció jövő év elején, ez egyelőre nem lesz tartós, az erőteljes kereslet, illetve a bázishatások nyomán várható, hogy utána lesz egy kisebb növekedés az árakban.

A maginfláció továbbra sem néz ki jól, még mindig árstabilitási gondok vannak

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője ugyanakkor arra mutatott rá, hogy a havi alapon meglehetősen mérsékelt inflációs ráta ellenére az alapfolyamatok nem kedvezők. Erről árulkodik a volatilis tételektől megtisztított maginflációs mutató alakulása, amely kismértékben csökkent ugyan, de még mindig nem konzisztens a 3 százalékos jegybanki árstabilitási céllal.

Tehát annak ellenére, hogy a magyar gazdaság három éve stagnál, és a kormányzat számos inflációt fékező intézkedést vezetett be, Magyarország még mindig árstabilitási gondokkal küzd – véli az elemző.

Szerinte a legnagyobb meglepetést talán a szolgáltatások biztosították, ahol az ilyenkor megszokott, csekély egyhavi áremelkedés helyett az átlagos árszínvonal 0,1 százalékos csökkenését mérte a KSH. Az infláció szerkezetével kapcsolatban kiemelte, továbbra is két fő tétel felelős az áremelkedés 70 százalékáért: a szolgáltatások és az élelmiszerek drágulása. „Érdekes kérdés, hogy a vártnál kisebb novemberi árleszállítások mennyire befolyásolták az érzékelt inflációt. Könnyen lehet ugyanis, hogy ennek hatására megakadhat a lakosság inflációs várakozásának lassú mérséklődése, amely továbbra is túl magas szinten tartózkodik, és nem konzisztens az árstabilitás elérésével” – mondta az elemző.

Szerinte a következő hónapokban tovább menetelhet lefelé az inflációs ráta a bázishatások következtében. Az infláció mélypontja nagyrészt az árrésstop kibővítésének hatásától függ, amely már a decemberi inflációs mutatóban is tetten érhető lesz. Ezzel szemben hathat a számítástechnikai cikkek árának elszállása. 

Mindazonáltal könnyen lehet, hogy akár két százalék alatti mutatót is látunk majd februárban, és ezt követően gyorsulhat ismét az infláció

– mondta Virovácz Péter,  úgy látja, a jövő évi átlagos áremelkedés ütemét nagyban befolyásolja majd az árréstop-intézkedések jövője, de nagy valószínűség szerint számíthatunk egy újabb hosszabbításra. Jövőre 3,4 százalék körül lehet az átlagos pénzromlás üteme, míg 2027-ben 4,3 százalék körül alakulhat. 2026–2027 fordulóján átmenetileg akár ismét 5 százalék körülire felszökő inflációs mutatót is láthatunk.

Elemző: nincs árnyomás a gazdaságban

Az ING Bank szakértőjével szemben Molnár Dániel, az MGFÜ Elemzési Centrumának vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a ruházkodási és tartós fogyasztási cikkek esetében is a historikus trendeknek megfelelő havi átárazást mutatnak a KSH adatai, ami továbbra is azt jelzi, hogy nincs árnyomás a gazdaságban, miközben a két termékcsoport a teljes inflációt is visszafogja. 

A háztartási energia ára is csökkent novemberben kismértékben, amivel párhuzamosan az éves emelkedés is egy számjegyűre lassult. Az árakat ebben a termékkategóriában a fogyasztás határozza meg, a fűtési igény visszaesése pedig az árakban is megjelenik, a módszertan okán késleltetve. Jelentős lassulás ugyanakkor csak áprilistól jöhet az éves rátában, ha az időjárás az ideinél kedvezőbben alakul.

Úgy véli, hogy következő hónapokban az infláció tovább lassulhat, amiben a decemberben életbe lépő, a termékek szélesebb körére vonatkozó árrésstop, valamint a bázishatások is szerepet játszanak: a tavalyi év végén és az idei év elején a historikusnál erősebbek voltak az átárazások, amelyek hatása ki fog esni, miközben az év eleji inflációkövető jövedékiadó-emelést is fél évvel elhalasztották. 

Ezen hatások eredőjeként az áremelkedési ütem a jövő év elején a háromszázalékos jegybanki cél alá mérséklődhet.

Az árrésstopok kivezetésének ütemezésétől is függően az év közepétől várható gyorsulás az infláció mértékében, azonban még ezzel együtt is a toleranciasávon belüli, bár a felső széléhez közeli áremelkedés jöhet, miközben az inflációs cél tartós elérése 2027 elejére tolódhat. Az inflációs pálya kapcsán a külpiaci helyzet jelent kockázatot, a világpiaci olajárak alakulása, a forint árfolyama is erőteljesen befolyásolja a pénzromlási ütemet, de kulcskérdés lesz a téli időjárás is. Enyhébb tél esetében az alacsonyabb fűtési igény miatt a rezsiköltségek emelkedése fokozatosan kifuthat, ami jelenleg a leginkább felhúzza a teljes inflációt.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.