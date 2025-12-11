Konténerbe költözik a Spar – könnyebben megközelíti a vásárlókat a boltlánc

A pop-up Spar koncepciója világos: az üzletbe korizás előtt, és korcsolyázás után is be lehet ugrani, ha valami hiányozna otthonról, minden ott van helyben, ahol az emberek kikapcsolódnak.

Kiskereskedelem: Konténer Spar, az új koncepció / Fotó: KELEMEN GERGO

A SPAR QUICK & EASY egy modern, mobil konténerüzlet, pont illik a mai városi igényekhez.

A kínálatban friss szendvicsek, készételek, tejtermékek, édességek, snackek és üdítők vannak

– áll a Spar közleményében.

Az üzlet mellett egy pihenőtér is várja a látogatókat, ahol hőgombák melege mellett lehet elfogyasztani a választott ételeket-italokat. A gyerekek jókedvéről játékos kihívásokkal, nyereményekkel gondoskodnak – abban az időben, amikor gyerekprogramok vannak a parkban.

A britektől eljött, idehaza fejleszt a Spar

Súlyos döntést hozott a Spar, be is jelentette: kivonul és eladja a boltjait az egyik legnagyobb európai országban – a magyarok örülhetnek.

A vállalat a következő években a Gourmet üzletek bővítésére és új termékkategóriákra fókuszál. A SPAR Group eladásra kínálja brit egységét, miközben a cég a központi piacaira és új, prémium növekedési formátumaira koncentrál.

A dél-afrikai SPAR Group bejelentette, hogy tárgyalásokat folytat brit Appleby Westward egysége eladásáról, ezzel is szűkítve fókuszát a főbb piacaira, például Dél-Afrikára, Írországra és Srí Lankára. Az elmúlt két évben a vállalat már kivonult Svájcból és Lengyelországból.



Eladjuk a brit üzletet, a tárgyalások folyamatban vannak arról, hogy kinek – mondta Angelo Swartz vezérigazgató a Reutersnek, aki hozzátette, hogy a cég „korlátozott étvággyal” rendelkezik a jelenlegi helyszíneken túli terjeszkedésre.

A SPAR új stratégiai fókusza a prémium Gourmet üzletek bővítése: a következő pénzügyi évben 4-5 új egység nyílhat, és öt év alatt mintegy 100 outletet céloznak, köztük 30–50 új bolt nyitását középtávon. Emellett a vállalat élelmiszer mellett más kategóriákban is terjeszkedne, mint a házikedvencek ellátása, italok és építőanyagok.

A SPAR Magyarország több mint 2,6 milliárd forintos beruházással teljesen megújította az Allee bevásárlóközpontban található INTERSPAR hipermarketet.

Az áruház november 27-én nyitott újra, a megújult egység pedig több mint 3800 négyzetméteres eladótérrel működik. A fejlesztés elsősorban a termékkínálat kibővítésére, az üzlettér átalakítására és új technológiai megoldások bevezetésére irányult. Az átépítés során modern fizetési rendszerrel is bővült a bolt: 10 önkiszolgáló kassza és 12 hagyományos kassza segíti a gyors és kényelmes vásárlást. Emellett digitális árkijelzők, átrendezett polcrendszer és új részlegek – például lakberendezés, ruházat, játék – is részei az új koncepciónak, amely a SPAR Magyarország szerint „a mindennapi bevásárlást élménnyé” teszi.