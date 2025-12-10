Lázár János egy Nagy-Magyarország térkép előtt jelentette be: két új autópálya épül, vidéki nagyvárosokat kötnek össze több száz milliárd forintból – videó
A kormány több százmilliárd forintos közlekedési fejlesztésről döntött Nyugat-Magyarországon, amely alapjaiban alakítja át Kőszeg, Szombathely, Körmend és Zalaegerszeg térségét. Az M87-es út négysávosítása és egy új autópálya előkészítése a térség gazdasági súlyát is jelentősen megemelheti.
A Facebook-oldalára feltöltött videóban Lázár János egy régi Nagy-Magyarország térképen mutatta meg, hol indul el az elkövetkező évek egyik legnagyobb magyarországi közlekedési beruházása. A kormány döntése értelmében megkezdődik az M87-es gyorsforgalmi út építése Szombathely és Kőszeg között, valamint négysávosra bővítik a teljes 87-es főutat egészen Körmendig.
A miniszter szerint ez a fejlesztés nemcsak közlekedési, hanem gazdasági értelemben is áttörést jelent a térségnek, amely régóta vár arra, hogy nagyvárosi léptékű infrastruktúrához jusson.
A Kőszeg-Szombathely közötti 17 kilométer költsége 140-150 milliárd forintra tehető, míg a Szombathely–Körmend közötti 27 kilométer mintegy 210 milliárd forintból valósul meg. Ezek a beruházások a 87-es főút teljes négysávosítását jelentik, amely nagyban növeli az út biztonságát és teherbírását. A mindennap ingázók, az átmenő forgalom és a térség ipari vállalatai évtizedek óta sürgetik ezt a fejlesztést.
A frissen véglegesített tervek szerint az M87-es egy 16,3 kilométeres, 2×2 sávos, 110 km/órás gyorsforgalmi út lesz, amely eléri az osztrák határt. A projekt részeként megépül egy 8,5 kilométeres új elkerülő is, amely összeköti a 87-es és 89-es főutat, tehermentesítve Szombathely városi útjait. Emellett 15,8 kilométernyi alsóbbrendű út kap teljes felújítást, és új körforgalmú csomópontokat alakítanak ki a 86-87-89-es utak találkozásánál. Ez a csomóponti rendszer kulcsfontosságú, hiszen itt találkozik a térség több jelentős közlekedési tengelye.
Az M87-es csak a kezdet a régió közlekedésfejlesztésében
A közúti fejlesztéssel párhuzamosan zajlik a vasúti infrastruktúra korszerűsítése is. A Szombathely–Kőszeg vasútvonal villamosításának előkészítése már folyamatban van, így a jövőben gyorsabb, korszerűbb és környezetbarátabb vasúti kapcsolat egészítheti ki az új gyorsforgalmi úthálózatot. Ilyen komplex, közút- és vasútfejlesztést egyszerre ritkán hajt végre Magyarország, a térség azonban most egy integrált közlekedési modellhez jut.
A beruházás engedélyeztetése már elindult, a kivitelezés 2027 körül kezdődhet, az átadás pedig 2030-ra várható. A kapcsolódó úthálózati fejlesztésekkel együtt a projekt teljes költsége 250-300 milliárd forint között lehet. És ez még csak az első ütem: a kormány döntött arról is, hogy megkezdik a Zalaegerszeg és Szombathely közötti autópálya előkészítését. Ez a következő évek egyik nagy dobása lehet, amely a régió gazdasági súlyát tovább erősítheti, hiszen a térség ipara – különösen az autóipari, elektronikai és logisztikai beruházások – kimondottan igénylik a nagy kapacitású négysávos kapcsolatokat.
Lázár János úgy fogalmazott: több száz milliárd forintnyi beruházásról van szó, amely munkahelyteremtést, nagyobb jólétet és biztonságot hoz.
Régi térkép, új utak, régi ambíciók
– mondta, utalva arra, hogy Nyugat-Magyarország közlekedése most valóban történelmi korszakváltás előtt áll. A gyorsabb elérhetőség, a határig futó négysávos út és a Zalaegerszeg felé induló autópálya előkészítése olyan infrastruktúrát teremt, amely évtizedekre meghatározza a régió gazdasági fejlődését.
Annyi autópályát épít a kormány a tízezer fős városba, hogy egyből nemzetközi csomópont lesz: térképen a nyomvonal
V. Németh Zsolt államtitkár bejelentette, hogy a kormány döntött az M76-os gyorsforgalmi út Körmend-Zalaegerszeg közötti szakaszának megépítéséről. Emellett néhány héttel korábban arról is határoztak, hogy koncessziós szerződéssel kiépítik az M86-os út Szombathely-Körmend közötti hiányzó szakaszát is.