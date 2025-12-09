Így vált átokká a magyar gazdaság számára a válságállónak hitt Mercedes és az Audi – és így lehet áldás a BYD és a BMW

A magyar gazdaság egyik sikere abban rejlett a 2010-es években, hogy a Magyarországra települt német autóipari prémiummárkák, mint az Audi és a Mercedes, is válságállónak számítottak. Ehhez képest a második éve van lejtmenetben a magyar járműipar, az inflációs sokk után hiába oldódott a lakosság fogyasztói óvatoskodása, az ipar nem képes növekedni, aminek a teljes nemzetgazdaság látja kárát.

Így lett átok a magyar gazdaság számára a válságállónak hitt Mercedes és az Audi – a reményt most a BYD és a BMW jelenti / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A vállalatok érthető okokból biztosan nem fognak beruházni, amikor a gyenge megrendelésállomány következtében túlkapacitásokkal rendelkeznek. Már tavaly év elején 70 százalék körül volt a kapacitáskihasználtság a hazai feldolgozóiparban, ami a Covid idején történt leállásokat idézte. A helyzet pedig az elmúlt egy évben semmit nem változott, ezek után nem csoda, hogy az erőtlen konjunktúra a gazdaság termelési és felhasználási oldalát hátrányosan érinti. A beruházások visszaesése a magyar gazdaságban érzékelhető károkat okoz,

sok vállalatnál már akkora bezuhanást látni, ami, ha nem történik érdemi fordulat, az amortizáció a tőkébe is belemarhat.

Mindez magyarázza, hogy miért vár a gazdaságpolitika évről évre „repülőrajtot”, majd pár hónap után kénytelen beismerni, hogy a növekedési célok nem reálisak. Így lett ez idén a 3,4 százalékos növekedésből 0,5 százalékos GDP-bővülés, ami sokkal inkább nevezhető stagnálásnak, mintsem növekedésnek.

Több mint tíz százalékkal esett a magyar járműipar

Az Európai Autóipari Szövetség (ACEA) első féléves adatai is visszaigazolják a magyar járműipar két éve tartó negatív spirálját. Az első hat hónapban 218 823 személygégpjárművet gyártottak le a Magyarországon jelen lévő autógyárak, mint a Mercedes, az Audi és a Suzuki. Ez tavalyhoz képest 7,2 százalékos, a két évvel ezelőttihez képest 14 százalékos csökkentés.

Bár a pontos gyártási számokat nem közölte az ACEA, határozottan kijelenthető, hogy a magyar autóipar óriási kihívásokkal küzd, aminek vannak magyar jellegzetességei.

A visszaesés mértéke még szembetűnőbb, ha a többi országot nézzük. Csehországban 2024 hasonló időszakához képest 5 százalékos visszaesést regisztráltak, de ez a tavalyi magas bázis eredménye, így két év távlatában minimális, 0,9 százalékos csökkenés történt. Szlovákiában a tavalyi visszaesést lényegében ledolgozta a szektor, amivel a két évvel ezelőtti szinten van.