Nébih
Vas vármegye
édességgyár

Azonnal leállították a magyar édességgyárat, ilyet nem lehet csinálni, a Nébih nem könyörült

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei a téli ünnepi időszakot megelőzően egy édesipari termékeket előállító létesítményben tartottak ellenőrzést. A szakemberek a vizsgálatok során fellelt súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő hiányosságok okán a létesítményben végzett tevékenységet azonnali hatállyal felfüggesztették.
VG
2025.12.09, 10:12
Frissítve: 2025.12.09, 11:12

A Nébih szakemberei egy Vas vármegyei édesipari termékeket előállító vállalkozás ellenőrzésekor több súlyos élelmiszer-higiéniai hiányosságot tártak fel. Az egység egyes helyiségeiben a padozat, a falak, az ajtók erősen szennyezettek voltak. Az egész létesítmény rendezetlen, zsúfolt, higiéniailag kifogásolt volt.

Karácsony előtt csapott le a Nébih – Azonnal leállították a Vas megyei édességgyárat
A Nébih felfüggesztette az édességgyártó működését / Fotó: Nébih

A gyártóhelyiségben egy helyen a falon a csempe hiányos, a másik helyiségben a járólap töredezett volt. A padlóösszefolyó több helyen el volt dugulva, a csatornaszem hiányzott. A berendezések, eszközök, az egyik hűtő kívül-belül, valamint a tárolókocsik is erősen szennyezettek voltak. Egy helyiségben az ajtó félig leszakadt.

A mosogatóhelyiség, a mosogatómedence szennyezett volt, a zuhanyzóban, az öltözőszekrényen oda nem illő dolgokat (dobozok, táska, ruha) tároltak, így rendeltetésszerűen nem lehetett használni. A higiénikus kézmosás feltételei néhány kézmosónál nem voltak biztosítottak. Az alapanyagokat több esetben alátétláda, raklap használata nélkül tárolták a padozaton (kartonlapon).

Továbbá az ott dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak érvényessége, lejárt.

A Nébih a súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő körülmények miatt az üzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette. A hatóság 55 tétel, mindösszesen 1129 kilogramm nem nyomon követhető, valamint lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert vont ki azonnali hatállyal a forgalomból, és megtiltotta forgalomba hozatalukat és felhasználásukat.

Ezzel egyidejűleg elrendelte a hatósági zár alá vételüket, továbbá az élelmiszer-vállalkozás által előállított élelmiszerek közül nyolc tételt visszahívott a forgalomból. A létesítmény a működését a jogsértések maradéktalan megszüntetése után, ismételt hatósági ellenőrzést követően folytathatta.

Az ellenőrzés során minden jogsértő termékkel kapcsolatban megtörtént az intézkedés. A vállalkozásokat érintő eljárás, valamint a bírság kiszabása folyamatban van. Az érintett vállalkozás adatai elérhetők a Nébih jogsértési listáján.

Retket termesztett a Szupermenta

Jó hírrel szolgált a Nébih. A hatóság a Szupermenta tesztje keretében a szarvasi kísérleti állomáson retket termesztetett, hogy több tucat vetőmagról megvizsgálják, valóban azt adja-e, mint amit ígértek róla. A hónaposretek-vetőmagok többsége megfelelt az elvárásoknak, a kedveltségi teszt győztese pedig a Garafarm Cherry Belle fajtája lett.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
