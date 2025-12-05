Ilyen még nem volt: közönségkedvenc focista készített sört: itt a „magyar viking”

Új, nagyszabású együttműködést jelentett be Ádám Martin és a Horizont Brewing: megszületett a Hungarian Viking, az a sör, amelyet a válogatott labdarúgóval közösen tervezett meg a budapesti kisüzemi sörfőzde.

Ádám Martin aktívan részt vett a sör megalkotásában / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ádám Martin a sérüléséből való lábadozása alatt egy egészen új, számára ismeretlen projektbe vágott bele: aktívan részt vett egy sör megalkotásában, az első ötlettől a kóstolókon át a végső ízprofilig. A végeredmény a Hungarian Viking, amely egyszerre utal a csatár karakterére, a „magyar viking” imidzsre és a Horizont sörfelfogására.

„Kár lenne tagadni: ha van sportoló, akinek jól áll egy sör arcának lenni, az valószínűleg én vagyok. A rehabilitációs időszak sok mindenről szólt, de őszintén.”

Jót tett, hogy a kényszerpihenő, majd a száraz, monoton edzések mellett volt valami, ami lefoglalt. Ez a projekt pont jókor talált meg, ráadásul az összhang is gyorsan kialakult

– nyilatkozta Ádám Martin válogatott labdarúgó. Hozzátette, hogy elég csak ránézni a szakállas brigádra, akikkel együtt dolgoztak: viszonylag hamar összeállt a csapat. Fontos hangsúlyozni, hogy minőségi termékről van szó, ennek megfelelő árazással. Nem az alkoholfogyasztást szeretnék népszerűsíteni, de egy sör – ami a közhiedelmekkel ellentétben szintén alkohol – belefér, és néha bizony még egy élsportolónak is jólesik. Ha valaki mértékkel fogyaszt, és megteheti, akkor pedig igyon igazán jó minőséget.

A sajtóeseményen elhangzott, hogy a Hungarian Viking egy világos, lager típusú sör. A kisüzemi sörfőzde csapata Martinnal közösen olyan ízvilágot keresett, amely nemcsak a sörfanatikusokat szólítja meg, hanem azokat is, akik egy történettel rendelkező, minőségi sört keresnek a meccs mellé, baráti beszélgetésekhez vagy az ünnepi asztalra.

„Nem celebsört akartunk, hanem valódi kollaborációt” – mondta Ottó Gábor, a Horizont Brewing ügyvezető igazgatója. Hozzátette, Martin nem csak a címkén jelenik meg: velük volt a főzdében, kóstolt, ötletelt, visszajelzett.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Márkaépítés, a sör és a foci kéz a kézben jár

A kampány hosszú távra tervez, a Hungarian Viking nem egy egyszeri poén, hanem egy márkaépítési történet kezdete. A Világgazdaság kérdésére elmondták, hogy a sör korlátozott mennyiségben, de országos lefedettséggel jelenik meg a Horizont webshopjában, valamint kiemelt partnereknél,

sportbárokban

és válogatott vendéglátóhelyeken.

A Hungarian Viking egyszerre futball- és sörtörténet. A sör és a foci régóta kéz a kézben jár: az első futballcsapatokat is sörfőzdék támogatták, ahogy a mai napig ott vannak a nagy ligák és tornák támogatói között. Nem beszélve arról, hogy a sör szinte elengedhetetlen része a meccsnézésnek – a tévé előtt és a lelátókon egyaránt.