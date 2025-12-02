Átadta a gyárát a svájci multi Magyarországon, egy kisváros a helyszín: így már nem költöznek el a fiatalok – videó

Idén minden idők harmadik legtöbb beruházása érkezett Magyarországra a szomszédos Ukrajnában negyedik éve tomboló háború ellenére – mondta a Swiss Krono beruházásának bejelentésén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Vásárosnaményban.

A Swiss Krono vásárosnaményi gyára / Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Tovább bővíti magyarországi kapacitásait a Swiss Krono

A tárcavezető szerint a svájci faipari vállalat húszmilliárd forint értékben bővíti magyarországi gyártási kapacitásait, amihez az állam hárommilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő a munkavállalói létszám kétszázra emelését. Elmondása szerint a beruházásnak különös jelentőséget ad az is, hogy a keleti országrészbe érkezik, hiszen itt még súlyosabban érezhetők az ukrajnai háború negatív hatásai.

Szijjártó Péter szerint ez a világ kilenc országában üzemmel rendelkező Swiss Krono egyik legmodernebb létesítménye, amit jól mutat a rendkívül magas hozzáadott értékű termelés és a mintegy 70 százalékos exporthányad is. Felidézte, hogy már negyedik éve tart az orosz–ukrán háború és leszögezte, hogy hazánk teljes mellszélességgel a béke pártján áll, mivel a fegyveres konfliktus komoly nehézségeket jelent egész Európa és benne a szomszédos Magyarország számára.

Ha béke lenne, az európai növekedés is nagyobb lenne

A tárcavezető szerint békében az európai gazdaságok növekedése könnyen a kétszerese- háromszorosa lenne a jelenleginek, ezt a háború azonban ellehetetleníti, viszont Magyarország még ebben a nehéz környezetben is képes volt a gazdasági stabilitása megőrzésére, köszönhetően Európa legvonzóbb beruházási környezetének. Hozzátette, hogy a háború negyedik éve ellenére az idei esztendő Magyarország gazdaságtörténetében a harmadik legeredményesebb.

2025-ben a valaha volt harmadik legtöbb beruházás érkezett és érkezik Magyarországra egyetlenegy esztendő leforgása alatt

– fogalmazott Szijjártó Péter, aki szerint a kormányzati gazdaságpolitika egyik fő célkitűzése volt az ország keleti és nyugati fele közötti fejlettségbeli különbség kiegyensúlyozása, ami mostanra sikerült is, hiszen Kelet-Magyarországon a globális zöld autóipar egyik legfontosabb régiója jöhetett létre.