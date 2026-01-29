Lehetünk digitális gyarmat, de szuverén adatközpont-bázis is

Ha a világban egy értelmezhető jólétet akarunk megteremteni, akkor az ehhez szükséges száz egységnyi munkából ötöt az emberek végeznek el, huszonötöt a gépek, de hetvenet egyelőre senki - mutatott rá a jövőkutatók által felvetett dilemmára Palkovics László mesterséges intelligenciáért (MI) felelős kormánybiztos az Energiaszuverenitás 2026 konferencián. Az MI azonban éppen arra teremt lehetőséget, hogy ebből a hiányzó 70 százalékból valamennyit pótolni lehessen. A volt miniszter az MI nemzetközi és hazai helyzetéről, az energiaszuverenitással való kapcsolatáról, az adatközpontok jövőjéről beszélt.

Falják a robotok és az adatközpontok az energiát, de az adat is a szuverenitás témakörébe tartozik/Fotó: IM Imagery / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A humanoid robotokat energiával kell jóllakatni

Az MI-nek két fő területe van. Az első az adatok feldolgozása, a második pedig ezen már túllép és megjelenik valamilyen fizikai formában is, például a robotok, főként a humanoid működésén keresztül. Ám mindkét terület energiaigénye hatalmas. Az ezzel kapcsolatos előrejelzések a jelenlegi állapotból, például az adatközpontok terjedéséből indulnak ki. Elon Musk szerint (akinek a vállalkozásai nagyban támaszkodnak a mesterséges intelligenciára - a szerk.) a világon 2040-re tízmilliárd humanoid robot fog működni. Ezeknek - még, ha ennél kevesebb is lesz - az energiafogyasztása nyilván megjelenik majd, hiszen azt a munkát fogják elvégezni, amit mi nem végzünk el. Ez egy olyan újabb szempont - mutatott rá Palkovics László -, hogy az energiaszuverenitás jelentősége a jövőben a mostaninál sokkal nagyobb lesz. Ezért az MI szempontjából is óriási a jelentősége, hogy egy ország energiaellátása

jó minőségű,

diverzifikált útvonalok érkező és forrásokból származó,

megfelelő mennyiségű

és megfizethető árú

energián alapuljon.

Az energiaszuverenitás csak az egyik feltétel a sorban

Az MI fejlődése és használata az energiaszuverenitáson felül feltételez egy alapszuverenitást is. Ehhez alapvetően négy dologra van szükség Palkovics László felsorolása szerint:

nagy számítási teljesítményre,

kellően strukturált és hozzáférhető adatmennyiségre,

a szándékra, hogy az adatokkal kezdjünk valamit,

megfelelő szabályozási és jogi környezetre.

Az energia mellett tehát maga az adat is a szuverenitási kérdéskörbe tartozik. Az adatszuverenitást azonban több dolog is veszélyeztetni. Ilyen, hogy vannak az adataink, ki fér hozzá az azokat tároló, illetve továbbító eszközökhöz. Nem csak az adatainkhoz férhet hozzá más illetéktelenül, hanem a mi hozzáférésünket is megakadályozhatja például egy adatkábel elvágásával. Veszélyt jelent az ellátási lánc megszakadása is, a világ ezt is megtapasztalhatta a 2020-ban koronavírusjárvány idején. Nem érkeztek például az európai gyártáshoz szükséges félvezetők Tajvanról.