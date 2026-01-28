Rohamtempóban halmozzák az aranytartalékot a jegybankok, Magyarországon is napirenden van a kérdés – erről beszélt Varga Mihály

Ismét ülésezett a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, és a keddi kamatdöntő ülésén változatlan szinten, 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot . A bejelentést követően megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját Varga Mihály. A jegybankelnök a döntés háttere mellett számos más aktuális témáról beszélt, többek között terítékre került a jegybanki aranytartalék is.

„Köztudottak a számaink: jelenleg 110 tonna aranytartaléka van a Magyar Nemzeti Banknak, pontosabban a magyar államnak, hiszen ez nem feltétlenül a miénk, ez a tartalék szolgál a gazdaság előre nem látható folyamataira. Nincs olyan javaslat jelenleg, amelyik növelni kívánná ezt a tartalék összeget, de természetesen mi is gondolkodunk azon, hogy ennek a mértékét még akár növelnénk is” – mondta el kérdésre válaszolva Varga Mihály.

„Olyan helyzetben vagyunk, amikor ezeknek az eszközöknek a szerepe a tartalékgazdálkodásban is felértékelődik. A monetáris tanács nevében nem nyilatkozhatok, de személyesen nem tartanám ördögtől valónak, ha az aranytartalékot a jövőben még növelnénk” – tette hozzá a jegybankelnök.

Azt érdemes megjegyezni, hogy már a jelenlegi szint is igencsak jelentősnek számít. Decemberben ugyanis történelmi csúcsra emelkedtek Magyarország hivatalos tartalékai, az MNB akkori adatai szerint az összesített deviza- és aranytartalék értéke elérte az 50,2 milliárd eurót. Ez éves alapon 13 százalékos növekedés, miközben havi összevetésben a teljes állomány lényegében változatlan maradt.

A legnagyobb aranytartalékokkal bíró országok élmezőnyében érdemi átrendeződés nem történt mostanáig. Azonban más kép rajzolódik ki akkor, ha azt vizsgáljuk, 2019-től mostanáig mely országok halmozták fel a legnagyobb mennyiséget aranyból. Ebben a gyűjtésben Magyarország a top 10-es lista tagja, a nyolcadik helyet elfoglalva.

