Fullos magyar buszokkal tömik tele a Volánt, át akarják ültetni az embereket az autóból – képeken a sárga villám, kényelemből nem lesz hiány

Jelentős léptékű autóbuszflotta-megújítás zajlik a MÁV csoportnál, melynek eredményeként 2025 és 2027 között összesen ezer vadonatúj, magyar gyártású jármű állhat forgalomba országszerte. A program előrehaladásáról Hegyi Zsolt vezérigazgató számolt be közösségi oldalán, a részleteket pedig a MÁV Személyszállítási Zrt. hivatalos közleménye is megerősítette. A cél egy XXI. századi, az egyéni közlekedéssel árban és minőségben is versenyképes autóbuszflotta kialakítása.

Légkondi, telefontöltők, biztonság: látványos fordulat jön a MÁV–Volán mindennapjaiban, országos autóbuszflotta-megújítás kezdődik / Fotó: MÁV csoport

A menetrend szerint a program első szakaszában már 400 új autóbusz forgalomba állt, 2026 márciusáig további 120 érkezik, melyeket az év végéig még 180 követ. Az utolsó 300 jármű 2027-ben állhat szolgálatba, ezzel lezárva az ezerdarabos beszerzést. A flottacsere nem csak darabszámban jelentős: a régi járművek fokozatos kivonásával párhuzamosan a Volán állománya látványosan fiatalodik, és

2026 nyarára minden autóbusz légkondicionált lesz.

A most megkezdett, 120 darabos új lehívás a tavaly elindított flottamegújítási program következő állomása, melyet egy évvel ezelőtt Lázár János jelentett be minisztériumi vállalásként. A MÁV Személyszállítási Zrt. és a Kravtex Kft. közötti szerződés alapján összesen 869 új autóbusz szállításáról döntöttek, melyek közül már több mint ötszáz erősíti a Volán flottáját. A második ütemben forgalomba álló járművek a Kravtex–Kühne csoport által gyártott Credobus Econell Next típusba tartoznak.

A közlemény szerint az új autóbuszok elsősorban a Budapest–Belgrád-vasútvonal hazai szakaszához kapcsolódó térségekben jelennek meg, főként Pest és Bács-Kiskun vármegyében, ahol a cél az autóbuszos és vasúti szolgáltatások összehangolása. Emellett kiemelt fejlesztési terület a Mátra térsége is, ahol az új menetrendi struktúrához igazodva javulhat a mindennapi közlekedés és a turisztikai elérhetőség. A járművek kisebb számban Győr-Moson-Sopron, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád és Békés vármegyében is forgalomba állnak.

Fotó: MÁV csoport

A Credobus Econell Next autóbuszok Euro VI besorolású, alacsony fogyasztású dízelmotorral készülnek, alacsony belépésű kivitelben.

A klimatizált utastér,

a modern utastájékoztató rendszer,

az USB-csatlakozók,

a LED-világítás

és a korszerű biztonsági rendszerek

mind azt szolgálják, hogy a közösségi közlekedés vonzóbb alternatívát kínáljon az autózással szemben. A magyarországi gyártás emellett iparpolitikai és üzemeltetési szempontból is előnyt jelent, mivel gyors szervizhátteret és hosszú távon biztosított alkatrészellátást tesz lehetővé. A MÁV csoport tervei szerint

2027 végére az autóbuszflotta megújítása előtt már nem lesz akadály,

ezt követően a hangsúly egyre inkább a vasúti járműpark fiatalítására helyeződik át. Ennek részeként több mint száz új motorvonat beszerzésének előkészítése zajlik, ami a közúti és vasúti közösségi közlekedés párhuzamos fejlesztésével hosszabb távon is stabilabb és kiszámíthatóbb szolgáltatást ígér az utasok számára.