Deviza
EUR/HUF382,12 -0,04% USD/HUF322,79 -0,1% GBP/HUF439,95 -0,22% CHF/HUF412,88 -0,33% PLN/HUF90,74 -0,16% RON/HUF74,81 -0,13% CZK/HUF15,74 -0,03% EUR/HUF382,12 -0,04% USD/HUF322,79 -0,1% GBP/HUF439,95 -0,22% CHF/HUF412,88 -0,33% PLN/HUF90,74 -0,16% RON/HUF74,81 -0,13% CZK/HUF15,74 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
buszok
légkondicionálás
MÁV
Volán
korszerűsítés

Fullos magyar buszokkal tömik tele a Volánt, át akarják ültetni az embereket az autóból – képeken a sárga villám, kényelemből nem lesz hiány

Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb közlekedési fejlesztése zajlik Magyarországon. A MÁV csoport több évre szóló programban frissíti járműparkját, mely érezhető változást hoz a mindennapi utazásokban. Az autóbuszflotta-megújítás célja, hogy a közösségi közlekedés árban és minőségben is versenyképes alternatívává váljon.
VG
2026.01.25, 14:48
Frissítve: 2026.01.25, 15:29

Jelentős léptékű autóbuszflotta-megújítás zajlik a MÁV csoportnál, melynek eredményeként 2025 és 2027 között összesen ezer vadonatúj, magyar gyártású jármű állhat forgalomba országszerte. A program előrehaladásáról Hegyi Zsolt vezérigazgató számolt be közösségi oldalán, a részleteket pedig a MÁV Személyszállítási Zrt. hivatalos közleménye is megerősítette. A cél egy XXI. századi, az egyéni közlekedéssel árban és minőségben is versenyképes autóbuszflotta kialakítása.

Légkondi, telefontöltők, biztonság: látványos fordulat jön a MÁV-Volán mindennapjaiban, országos autóbusz-flottamegújítás kezdődik
Légkondi, telefontöltők, biztonság: látványos fordulat jön a MÁV–Volán mindennapjaiban, országos autóbuszflotta-megújítás kezdődik / Fotó: MÁV csoport

A menetrend szerint a program első szakaszában már 400 új autóbusz forgalomba állt, 2026 márciusáig további 120 érkezik, melyeket az év végéig még 180 követ. Az utolsó 300 jármű 2027-ben állhat szolgálatba, ezzel lezárva az ezerdarabos beszerzést. A flottacsere nem csak darabszámban jelentős: a régi járművek fokozatos kivonásával párhuzamosan a Volán állománya látványosan fiatalodik, és 

2026 nyarára minden autóbusz légkondicionált lesz.

A most megkezdett, 120 darabos új lehívás a tavaly elindított flottamegújítási program következő állomása, melyet egy évvel ezelőtt Lázár János jelentett be minisztériumi vállalásként. A MÁV Személyszállítási Zrt. és a Kravtex Kft. közötti szerződés alapján összesen 869 új autóbusz szállításáról döntöttek, melyek közül már több mint ötszáz erősíti a Volán flottáját. A második ütemben forgalomba álló járművek a Kravtex–Kühne csoport által gyártott Credobus Econell Next típusba tartoznak.

A közlemény szerint az új autóbuszok elsősorban a Budapest–Belgrád-vasútvonal hazai szakaszához kapcsolódó térségekben jelennek meg, főként Pest és Bács-Kiskun vármegyében, ahol a cél az autóbuszos és vasúti szolgáltatások összehangolása. Emellett kiemelt fejlesztési terület a Mátra térsége is, ahol az új menetrendi struktúrához igazodva javulhat a mindennapi közlekedés és a turisztikai elérhetőség. A járművek kisebb számban Győr-Moson-Sopron, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád és Békés vármegyében is forgalomba állnak.

Légkondi, telefontöltők, biztonság: látványos fordulat jön a MÁV-Volán mindennapjaiban, országos autóbusz-flottamegújítás kezdődik
Fotó: MÁV csoport

A Credobus Econell Next autóbuszok Euro VI besorolású, alacsony fogyasztású dízelmotorral készülnek, alacsony belépésű kivitelben. 

  • A klimatizált utastér, 
  • a modern utastájékoztató rendszer, 
  • az USB-csatlakozók, 
  • a LED-világítás 
  • és a korszerű biztonsági rendszerek 

mind azt szolgálják, hogy a közösségi közlekedés vonzóbb alternatívát kínáljon az autózással szemben. A magyarországi gyártás emellett iparpolitikai és üzemeltetési szempontból is előnyt jelent, mivel gyors szervizhátteret és hosszú távon biztosított alkatrészellátást tesz lehetővé. A MÁV csoport tervei szerint 

2027 végére az autóbuszflotta megújítása előtt már nem lesz akadály, 

ezt követően a hangsúly egyre inkább a vasúti járműpark fiatalítására helyeződik át. Ennek részeként több mint száz új motorvonat beszerzésének előkészítése zajlik, ami a közúti és vasúti közösségi közlekedés párhuzamos fejlesztésével hosszabb távon is stabilabb és kiszámíthatóbb szolgáltatást ígér az utasok számára.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu