Ingyenpénz a magyar bankoknál, így kapják meg a 100 ezres jóváírást az ügyfelek: ezek az OTP, az MBH, a K&H, az Erste, a Gránit, a Raiffeisen és az UniCredit feltételei
Egyre több olyan lakossági bankszámlanyitási akcióval lehet találkozni a piacon, amelyeknél akár 100 ezer forint feletti egyszeri jóváírást is kaphatnak az új ügyfelek – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a Biztos Döntés pénzügyi szakértője. Ez szerinte jelentős változás a korábban jellemző, 30–60 ezer forintos ajánlatokhoz képest, és arra utal, hogy továbbra is intenzív az új ügyfelekért folytatott verseny a szolgáltatók között.
A Biztos Döntés elemzése szerint az új ajánlatoknál a korábban elvártakhoz képest (mint például a rendszeres jóváírás, a bankkártya és a mobilbanki szolgáltatás igénylése) már több feltételt is támaszthatnak a szolgáltatók. Így például gyakori az értékpapírszámla nyitásának elvárása, de gyakori az aktív számlahasználat, vagy a rendszeres befektetés indításának feltételül szabása is.
„A nagyobb összegű, egyszeri jóváírást kínáló kedvezménycsomagok általában különböző elemekből állnak össze, és láthatóan arra ösztönzik az újdonsült ügyfeleket, hogy a fő (elsődleges) számlavezetőjüknek használják az adott pénzintézetet. Teljesen érthető, hiszen a bankoknak leginkább azokat az ügyfeleket éri meg magukhoz csábítani, akik jelentős számlaforgalmat generálnak, aktívan használják az elektronikus szolgáltatásokat, és persze igénybe vesznek befektetési, illetve finanszírozási konstrukciókat is” – emelte ki Gergely Péter.
Az extra jóváírásokért cserébe igen változatos és részletes feltételeket szabnak meg a pénzintézetek, emiatt az adott szolgáltató, illetve számlacsomag kiválasztása előtt ezeknél az akcióknál is érdemes alaposan tájékozódni. Figyelemre méltó emellett, hogy most már a számlavezetési piacon aktív pénzintézetek szinte mindegyike futtat valamilyen, számlanyitáshoz kapcsolódó jóváírási akciót.
A bankok már közölték feltételeiket
Az Erste 40 ezer forint díjkedvezményt ad azoknak, akik új ügyfélként nyitnak online csatornán bankszámlát a pénzintézetnél. További 40 ezer forint ajándékpénzt érhet emellett az, ha az ügyfél a munkabérét is az új számlára érkezteti – legalább havi 2-szer 100 ezer forint összegben –, illetve a George felületén bekapcsolja a kerekítő funkciót is, és végrehajt egy tranzakciót. Ha az ügyfél értékpapírszámlát is nyit az Ersténél, és havi 10 ezer forint befektetését vállalja 12 hónapon keresztül, újabb 40 ezer forintot kaphat Arany befektetési alapban, miközben az értékpapírszámla vezetése is díjmentes. Fontos, hogy az utóbbi két kedvezményt az Erste már meglévő ügyfelei is igénybe vehetik, ha teljesítik a feltételeket.
A Gránit Banknál változatlanul 40 ezer forint a számlanyitási bónusz, ha az új ügyfél szelfivel nyit számlát. Az ajánlókódos számlanyitásért pedig további 20 ezer forint jóváírás jár. Az ajándékpénznek a Gránit Banknál is vannak feltételei, így például a számlára érkező jóváírás, az eBank aktiválása, illetve a pozitív marketingnyilatkozat is.
Az OTP Bank új, számlát nyitó ügyfelei a 2026. március 31-ig tartó akcióban 30 ezer forintot kapnak az OTP Perselyükbe, amit szabadon felhasználhatnak. A jóváírás feltétele, hogy az új ügyfél a számlanyitást követő 45 napon belül igényeljen Persely funkciót, és legalább 10 alkalommal, összesen minimum 100 ezer forint értékben vásároljon a bankkártyájával. A jóváírás mellett azok az új ügyfelek, akik nyilatkoznak a marketingmegkeresésekhez való hozzájárulásról, és regisztrálnak a MobilBank alkalmazásba, 9 havi RTL+ Premium előfizetést kaphatnak ajándékba. Utóbbi akció a hónap végéig érvényes.
A K&H akciójában 40 ezer forint egyszeri jóváírás jár azoknak a számlát nyitó, új ügyfeleknek, akik teljesítik a kért feltételeket. Az ügyfél további 20 ezer forintot kaphat, ha a bankváltási folyamatot az ügyfélpontok bármelyikében indítja el. További 40 ezer forint jóváírást érhet, ha az ügyfél legalább egymillió forint (vagy 2500 euró, illetve amerikai dollár) értékben indít egyösszegű befektetést, és azt a K&H alapok valamelyikével teszi. Feltétel viszont, hogy a befektetést bő egy évig fenn kell tartani, és az akció csak friss forrásra vonatkozik.
Az MBH Banknál új számlát nyitó ügyfelek összesen akár 165 ezer forintnyi kedvezményhez is hozzájuthatnak a január végéig élő, Tripla nevű ajánlat révén, ha teljesen ki tudják használni a felkínált banki, biztosítói és egyéb szolgáltatói kedvezményeket. A feltételek közé tartozik, hogy az év végéig kell új ügyfélként számlát nyitni, miközben az is elvárt, hogy az ügyfél a bankhoz utaltassa a jövedelmét a számlanyitást követő második hónap végéig, legalább 350 ezer forint összegben.
A MagNet Bank most nem futtat jóváírási akciót, ám több számlavezetési és hiteltermékhez kapcsolódóan is ajánlóprogramot tart érvényben, amelyeknél most akciósak a kondíciók. Így például a lakossági bankszámlákhoz kapcsolódó akciónál most az ajánló és a meghívott fél is 20-20 ezer forint egyszeri jóváírást kap, ha teljesülnek az előírt feltételek.
A Raiffeisen Banknál most hat hónapon keresztül kaphatnak havi 10 ezer forint jóváírást azok az új ügyfelek, akik a mobilappban nyitnak számlát, bankkártyát igényelnek, és egyéves hűségidőt is vállalnak. Szintén feltétel, hogy minden hónapban legalább 10 vásárlási tranzakció teljesüljön, összesen legalább 100 ezer forint értékben.
Az UniCredit Banknál 35 ezer forint jóváírás járhat az új lakossági folyószámla nyitásáért: a feltételek között itt is szerepel az online számlanyitás, a jövedelem érkeztetése, a betéti kártya és a mobilbanki szolgáltatás igénylése is.
