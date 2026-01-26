Ingyenpénz a magyar bankoknál, így kapják meg a 100 ezres jóváírást az ügyfelek: ezek az OTP, az MBH, a K&H, az Erste, a Gránit, a Raiffeisen és az UniCredit feltételei

Egyre több olyan lakossági bankszámlanyitási akcióval lehet találkozni a piacon, amelyeknél akár 100 ezer forint feletti egyszeri jóváírást is kaphatnak az új ügyfelek – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a Biztos Döntés pénzügyi szakértője. Ez szerinte jelentős változás a korábban jellemző, 30–60 ezer forintos ajánlatokhoz képest, és arra utal, hogy továbbra is intenzív az új ügyfelekért folytatott verseny a szolgáltatók között.

A lakossági bankszámlanyitásnál egyre kedvezőbb akciók érhetők el / Fotó: Shutterstock

A Biztos Döntés elemzése szerint az új ajánlatoknál a korábban elvártakhoz képest (mint például a rendszeres jóváírás, a bankkártya és a mobilbanki szolgáltatás igénylése) már több feltételt is támaszthatnak a szolgáltatók. Így például gyakori az értékpapírszámla nyitásának elvárása, de gyakori az aktív számlahasználat, vagy a rendszeres befektetés indításának feltételül szabása is.

„A nagyobb összegű, egyszeri jóváírást kínáló kedvezménycsomagok általában különböző elemekből állnak össze, és láthatóan arra ösztönzik az újdonsült ügyfeleket, hogy a fő (elsődleges) számlavezetőjüknek használják az adott pénzintézetet. Teljesen érthető, hiszen a bankoknak leginkább azokat az ügyfeleket éri meg magukhoz csábítani, akik jelentős számlaforgalmat generálnak, aktívan használják az elektronikus szolgáltatásokat, és persze igénybe vesznek befektetési, illetve finanszírozási konstrukciókat is” – emelte ki Gergely Péter.

Az extra jóváírásokért cserébe igen változatos és részletes feltételeket szabnak meg a pénzintézetek, emiatt az adott szolgáltató, illetve számlacsomag kiválasztása előtt ezeknél az akcióknál is érdemes alaposan tájékozódni. Figyelemre méltó emellett, hogy most már a számlavezetési piacon aktív pénzintézetek szinte mindegyike futtat valamilyen, számlanyitáshoz kapcsolódó jóváírási akciót.

A bankok már közölték feltételeiket

Az Erste 40 ezer forint díjkedvezményt ad azoknak, akik új ügyfélként nyitnak online csatornán bankszámlát a pénzintézetnél. További 40 ezer forint ajándékpénzt érhet emellett az, ha az ügyfél a munkabérét is az új számlára érkezteti – legalább havi 2-szer 100 ezer forint összegben –, illetve a George felületén bekapcsolja a kerekítő funkciót is, és végrehajt egy tranzakciót. Ha az ügyfél értékpapírszámlát is nyit az Ersténél, és havi 10 ezer forint befektetését vállalja 12 hónapon keresztül, újabb 40 ezer forintot kaphat Arany befektetési alapban, miközben az értékpapírszámla vezetése is díjmentes. Fontos, hogy az utóbbi két kedvezményt az Erste már meglévő ügyfelei is igénybe vehetik, ha teljesítik a feltételeket.