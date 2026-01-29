Deviza
fizetés
Nagy Márton
Postás Szakszervezet
postás
cafeteria
béremelés
Magyar Posta

Most jelentette be Nagy Márton: nagyobb béremelés jön 2026-ra az állami óriáscégnél, mint mondták - 21 ezer dolgozó örülhet

A Magyar Posta dolgozóinak bére összesen 10 százalékkal emelkedik a Postás Szakszervezettel kötött megállapodás módosítása után. Ez több, mint az eredetileg tervezett béremelés. A postásoknak emellett magasabb cafeteriát és extra juttatásokat is kapnak.
Németh Anita
2026.01.29, 09:04
Frissítve: 2026.01.29, 09:27

A Magyar Posta a Postás Szakszervezet között korábban megkötött kétéves megállapodás módosításával az eredetileg tervezett 7 százalék helyett összesen 10 százalékkal emelkednek a bérek – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön a Facebookon.

béremelés Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter NGMrezsi
Nagy Márton bejelentette, hogy a postások béremelése 2026-ban magasabb lesz, mint amiről korábban megállapodtak a szakszervezettel /Fotó: Purger Tamás

A miniszter közlése szerint 

a postások bére január 1-jétől 7 százalékkal, július 1-jétől pedig további 3 százalékkal lesz magasabb.

A postások extra pénzt is kapnak a magasabb béremelés mellé

Nagy Márton emlékeztetett, hogy a postások 2025 decemberében bruttó 100 000 forint extra egyszeri kifizetés kaptak, valamint 2026 márciusában további bruttó 150 000 forintban is részesülnek a teljesítményük elismeréseként.

A miniszter azt is bejelentette, hogy jelentősen nő a béren kívüli juttatás is. 

A cafeteria keretösszege 360000 forintról 420 000 forintra emelkedik.

A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciók már megtörténtek, a 7 százalékos béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre – magyarázta Nagy Márton.

Kiugró béremelést jelentettek be a MÁV-nál

Rekordnagyságú béremelés jön a MÁV-nál, mivel az idei évben a dolgozók két számjegyű növekedéssel, 13 százalékkal magasabb fizetéssel számolhatnak. A megállapodás három lépcsőben emeli a béreket és juttatásokat, ezzel is erősítve a munkavállalói lojalitást.

A MÁV csoportnál a hároméves bérmegállapodás utolsó évében az eredetileg tervezettnél jóval magasabb emelést kapnak a dolgozók.

  • 2026 januárjában és februárjában az alapbérek 4,7 százalékkal nőnek;
  • ezt követően pedig márciustól további 4,7 százalékos emelés érkezik.

Az eredetileg 120 ezer forintos SZÉP-kártya-juttatás 400 ezer forintra nő, amit két részletben, márciusban és júliusban kapnak meg a munkavállalók. A 350 ezer forintos lojalitási juttatást változatlanul decemberben fizetik ki. Az egészségpénztári támogatás  január 1-jétől havi nettó 4000 forintról 7000-re emelkedik minden pénztártag számára.

Mindezek eredményeként a MÁV csoport dolgozóinak összesített keresete az idei évben növeli is vásárlóértékét.

A BKV is ad béremelést idén

A BKV-nál 2026-ban összesen 9,2 százalékos bérnövekedés valósul meg, amiből 8 százalék, de minimum 40 ezer forint egységes alapbérfejlesztésként jelenik meg minden munkavállalónál, a fennmaradó rész pedig egyebek között a Budapest-pótlék, az év végi utalványok, valamint a fix összegű pótlékok összegének emelését fedezi – írta lapunk a BKV Zrt. múlt heti közleményére hivatkozva. 

A folyamatos növelés eredményeként 2025 óta összesen 19 százalékkal emelkedtek a bérek a BKV-nál, ez megfelel a Fővárosi Közgyűlés által tavaly elfogadott, öt évre szóló bér- és foglalkoztatáspolitikai céloknak. 2022-től átlagosan 78,6 százalékkal emelkedtek a bérek a közlekedési társaságnál a közlemény szerint.

A 2026-os bérmegállapodás az év elejétől hatályos, így a munkavállalók a január havi bérüket már az emelt összegek szerint kapják meg.

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
533 cikk

 

