Most jelentette be Nagy Márton: nagyobb béremelés jön 2026-ra az állami óriáscégnél, mint mondták - 21 ezer dolgozó örülhet

A Magyar Posta a Postás Szakszervezet között korábban megkötött kétéves megállapodás módosításával az eredetileg tervezett 7 százalék helyett összesen 10 százalékkal emelkednek a bérek – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön a Facebookon.

Nagy Márton bejelentette, hogy a postások béremelése 2026-ban magasabb lesz, mint amiről korábban megállapodtak a szakszervezettel /Fotó: Purger Tamás

A miniszter közlése szerint

a postások bére január 1-jétől 7 százalékkal, július 1-jétől pedig további 3 százalékkal lesz magasabb.

A postások extra pénzt is kapnak a magasabb béremelés mellé

Nagy Márton emlékeztetett, hogy a postások 2025 decemberében bruttó 100 000 forint extra egyszeri kifizetés kaptak, valamint 2026 márciusában további bruttó 150 000 forintban is részesülnek a teljesítményük elismeréseként.

A miniszter azt is bejelentette, hogy jelentősen nő a béren kívüli juttatás is.

A cafeteria keretösszege 360000 forintról 420 000 forintra emelkedik.

A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciók már megtörténtek, a 7 százalékos béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre – magyarázta Nagy Márton.

Kiugró béremelést jelentettek be a MÁV-nál

Rekordnagyságú béremelés jön a MÁV-nál, mivel az idei évben a dolgozók két számjegyű növekedéssel, 13 százalékkal magasabb fizetéssel számolhatnak. A megállapodás három lépcsőben emeli a béreket és juttatásokat, ezzel is erősítve a munkavállalói lojalitást.

A MÁV csoportnál a hároméves bérmegállapodás utolsó évében az eredetileg tervezettnél jóval magasabb emelést kapnak a dolgozók.

2026 januárjában és februárjában az alapbérek 4,7 százalékkal nőnek;

ezt követően pedig márciustól további 4,7 százalékos emelés érkezik.

Az eredetileg 120 ezer forintos SZÉP-kártya-juttatás 400 ezer forintra nő, amit két részletben, márciusban és júliusban kapnak meg a munkavállalók. A 350 ezer forintos lojalitási juttatást változatlanul decemberben fizetik ki. Az egészségpénztári támogatás január 1-jétől havi nettó 4000 forintról 7000-re emelkedik minden pénztártag számára.

Mindezek eredményeként a MÁV csoport dolgozóinak összesített keresete az idei évben növeli is vásárlóértékét.