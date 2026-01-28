Deviza
Egyszerre két városban nyúlt hozzá a gyáraihoz a világhírű magyar cég: Szijjártó Péterrel madarat lehet fogatni

Újabb jelentős ipari fejlesztés zárult le Pest vármegyében, amely kézzelfogható eredményeket hozott a foglalkoztatásban is. A projekt keretében robotizált gyártás és kapacitásbővítés valósult meg, állami támogatással kiegészítve. A BioTech USA beruházása száz új munkahely létrejöttéhez járult hozzá.
VG/MTI
2026.01.28, 20:40
Frissítve: 2026.01.28, 20:54

Száz új munkahely jött létre a BioTech USA újabb, mintegy 9,5 milliárd forintos beruházási programjának köszönhetően, ami jól demonstrálja, hogy minden nehézség ellenére mennyire meg tudtak erősödni a hazai vállalatok – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Szadán.

Újabb nagy dobás a BioTech USA-tól: milliárdos beruházás, száz új munkahely Pest vármegyében
Újabb nagy dobás a BioTech USA-tól: milliárdos beruházás, száz új munkahely Pest vármegyében / Fotó: iama_sing

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az étrend-kiegészítők gyártásával foglalkozó BioTech USA bejelentési ünnepségén tudatta, hogy a magyar tulajdonú vállalat egy 9,5 milliárd forintnyi értékű beruházási program keretében Szadán robotizált szeletgyártó üzemet épített, Dunakeszin pedig kapacitásbővítést hajtott végre. Mindehhez a kormány 2,9 milliárd forint támogatást nyújtott, így hozzájárulva száz új munkahely létrehozásához.

Beszédében a BioTech USA-t méltatta, s nagy eredménynek nevezte, hogy 

  • a családi tulajdonú cég mára világszerte ismert márkává, Európa egyik legnagyobb étrendkiegészítő-gyártójává vált, amely 
  • több mint száz országba exportálja a termékeit, és nagyjából kétezer embernek ad munkát hazánkban közvetlenül.

Kifejtette, hogy a vállalat működése ahhoz is nagyban hozzájárult, hogy Pest vármegyében az elmúlt tíz év alatt a felére csökkent a munkanélküliség, miközben az ipari termelés évi 2500 milliárd forintról 7000 milliárd forintra nőtt.

Szijjártó Péter ezt követően érintette az elmúlt másfél évtized válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek.

Ilyen bravúrnak tartom én azt, hogy hiába a Covid, hiába a háború, amelyek az egész világgazdaságban leépítésekhez vezettek, most Magyarországon egymillióval több embernek van munkája, mint tíz évvel ezelőtt. Ilyen bravúrnak tartom, hogy európai összevetésben Magyarországon a legalacsonyabbak azok az adók ma, amik a munkát terhelik

– sorolta.

„De ilyen bravúr az is, hogy dacára a nemzetközi energiapiac mindenfajta esztelen áremelkedéseinek, nem pusztán felépíteni, hanem megvédeni is sikerült a rezsicsökkentést Magyarországon, akármilyen támadások is érik jogilag vagy politikailag” – folytatta. Majd arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények, például a szomszédos Ukrajnában zajló háború eszkalációja nyomán.

A miniszter végül rámutatott, hogy az elmúlt négy év a negatív környezet ellenére is a gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt a beruházások szempontjából Magyarországon. 

Soha annyi beruházás Magyarországon nem történt, soha annyi gyár Magyarországon nem épült, soha annyi munkahelyet Magyarországon nem hoztak létre a vállalatok, mint ezen négy év alatt

– mondta. „Ez nagyrészt köszönhető azoknak a magyar tulajdonban lévő vállalatoknak is, amelyek megerősödése szerintem az egyik legnagyobb bravúr a közelmúlt gazdaságpolitikai stratégiája szempontjából” – húzta alá.

