A BKV is ad béremelést idén - mutatjuk a részleteket

Megszületett a bérmegállapodás a BKV vezetése és a szakszervezetek között. Ennek keretében a BKV 2026-ban is emeli a fizetéseket, ami alapbérfejlesztést és különböző pótlékokat is magában foglal.
VG
2026.01.21, 15:45
Frissítve: 2026.01.21, 15:49

A BKV-nál 2026-ban összesen 9,2 százalékos bérnövekedés valósul meg, amiből 8 százalék, de minimum 40 ezer forint egységes alapbérfejlesztésként jelenik meg minden munkavállalónál, a fennmaradó rész pedig egyebek között a Budapest-pótlék, az év végi utalványok, valamint a fix összegű pótlékok összegének emelését fedezi – közölte a BKV Zrt. szerdán, miután megállapodásra jutott a szakszervezetekkel.

bkv
Bérfejlesztésről állapodott meg a BKV vezetése a szakszervezetekkel / Fotó: BKK / Nyirő Simon

A folyamatos növelés eredményeként 2025 óta összesen 19 százalékkal emelkedtek a bérek a BKV-nál, ez megfelel a Fővárosi Közgyűlés által tavaly elfogadott, öt évre szóló bér- és foglalkoztatáspolitikai céloknak. 2022-től átlagosan 78,6 százalékkal emelkedtek a bérek a közlekedési társaságnál a közlemény szerint.

A 2026-os bérmegállapodás az év elejétől hatályos, így a munkavállalók a január havi bérüket már az emelt összegek szerint kapják meg.

A BKV mellett a MÁV csoport dolgozói is jelentős béremelést kapnak 2026-ban

A MÁV csoport hétfőn jelentette be, hogy rekordnagyságú béremelést hajt végre idén. A dolgozók összesen 9,4 százalékkal magasabb fizetéssel számolhatnak. A szakszervezetekkel való megállapodás három lépcsőben emeli a béreket és juttatásokat, ezzel is erősítve a munkavállalói lojalitást.

Ám nemcsak a fizetések nőnek, hanem a béren kívüli juttatások is. Az eredetileg 120 ezer forintos SZÉP-kártya-juttatás 400 ezer forintra nő, amit két részletben, márciusban és júliusban kapnak meg a munkavállalók. A 350 ezer forintos lojalitási juttatást változatlanul decemberben fizetik ki.

A megállapodás az egészségpénztári támogatást is bővíti: a munkáltatói kiegészítés január 1-jétől havi nettó 4 ezer forintról 7 ezer forintra emelkedik minden pénztártag számára.

A MÁV teljes juttatási csomagja összesen 13 százalékos emelkedést biztosít.
 

