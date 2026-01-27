Deviza
Nagyon mellé lehet lőni egy rosszul megválasztott energiatárolóval: ha ezeken a pontokon végigmegy, nem lehet baj

Napelemhez való akkumulátor sokféle van a magyar piacon, de hatalmasat hibázhat, aki azok közül meggondolatlanul választja ki a telepíteni szánt berendezést. A Manap szakmai szövetség olyan javaslatcsomagot állított össze az energiatároló választására készülőknek, amelyet mindenkinek ott kellene tartania a zsebében.
VG
2026.01.27., 20:19
Fotó: Shutterstock

Az Otthoni Energiatároló Program révén a kormány a lakossági napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatároló berendezések telepítését támogatja vissza nem térítendő, legfeljebb 2,5 millió forinttal. A támogatást olyan magánszemélyek igényelhetik, akiknél a beruházás helyszíne magyarországi lakóingatlan, és akik már rendelkeznek napelemes rendszerrel, vagy annak telepítését vállalják – sorolja közleményében a Manap Magyar Napelem Iparági Egyesület.

Fotó: Rodrigo Noceda / Shutterstock

A pályázat fontos lehetőséget kínál a zöldenergia hatékonyabb felhasználására és a háztartások energia-önellátásának növelésére. Ugyanakkor a beruházás sikerét és hosszú távú megtérülését nagymértékben befolyásolják a technikai megoldások, a kivitelezési döntések és a választott gyártók, ezért a Manap javaslataival segíti a pályázókat abban, hogy megalapozott döntések hozhassanak, és csökkentsék az energiatároló rendszerekhez kapcsolódó kockázatokat.

Nem kell kapkodni a kivitelező kiválasztásával

A pályázat 2026. február 2-án 10 órakor indul, részletes feltételei elérhetők a kormány oldalán. A pályázat e szakaszában még nem kell kivitelezőt választani. Erre csak az igazolási szakaszban (2026. március 16-tól kezdődően) lesz szükség.

Ajánlott viszont:

  • több kivitelezőtől ajánlatot kérni,
  • alternatív műszaki megoldások (különböző gyártók, típusok) esetén is több variációt bekérni,
  • a kivitelező hátterét, referenciáit, tapasztalatát és műszaki alkalmasságát szakmai szempontok mentén összehasonlítani,
  • meggyőződni arról, hogy a meglévő rendszerhez illeszkedő műszaki megoldást tud-e ajánlani, mert egy meglévő rendszer átépítése/módosítása komolyabb szakértelmet kíván, mint egy teljesen új rendszer kiépítése.

A támogatott energiatároló rendszer eszközkiválasztása esetén is

  • érdemes több gyártó termékét összehasonlítani garanciális feltételek, műszaki adatok és valós piaci jelenlét alapján,
  • ellenőrizni, hogy a gyártónak van-e európai/hazai, magyar nyelvű támogatási háttere, műszaki ügyféltámogatása, elérhető szervize,
  • és javasolt a jelentősen olcsóbb termékek alapos gyártói és megfelelőségi vizsgálata.

A tárolók elhelyezésével kapcsolatban kiemelten fontos:

  • megkülönböztetni a beltéri és kültéri telepítési szabályokat,
  • betartani az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek előírásait. Ilyen a tűzeseti lekapcsolás, jelölések, áramköri kialakítás, tűzjelző telepítése beltérben.
  • Kiválasztani azt a helyet, ahol a berendezések biztonságosan, a hálózati és ingatlanállapotnak megfelelően telepíthetők, melyre a fenti szabályzat és irányelvek útmutatást adnak.

Nem az érkezési sorrend dönt az energiatároló-pályázat elbírálásáról 

Az energiatároló program bejelentésekor Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes elmondta, hogy a pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok, akik már bruttó elszámolásban vannak, vagy 2030-ig abba kerülnének át, vagyis szinte valós időben számolják el a hálózatba betáplált és onnan vételezett áram különbségét. Ez nyáron kedvezőbb helyzetet teremt, télen viszont kevésbé előnyös, mint a korábbi éves szaldóelszámolás. Éppen ezért fontos, hogy ezek a háztartások energiatárolóval egészítsék ki a rendszerüket, mert az akkumulátor teszi lehetővé, hogy a napelemek bruttó elszámolás mellett is hatékonyan és gazdaságosan működjenek. A program célja, hogy azok is a lehető legtöbbet hozzák ki a saját napelemes rendszerükből, akik már nem éves szaldóban számolnak el.

