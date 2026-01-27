Az épületfelújítás nemcsak klímavédelmi eszköz, hanem gazdasági befektetés is: ezekkel a támogatásokkal lehet most élni

Az utóbbi évek enyhe telei után az idei nagy hidegek ismét ráirányították a figyelmet arra, mennyire sérülékeny a magyar épületállomány energiahatékonysága. Koczóh Levente András, a Green Policy Center szenior klímapolitikai tanácsadója elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy az épületenergetikai felújítás nem időjárási kérdés, hanem gazdasági, társadalmi és klímavédelmi szükségszerűség.

Felújítás nélkül nincs tartós megoldás: ezekkel a támogatásokkal lehet a leggazdaságosabb a munka

A hideg időjárás megfelelő felkészülés nélkül megnövelheti az energiafogyasztást, és emiatt több háztartás csúszhat ki a rezsicsökkentett árú gázmennyiségből. Még jelentősebb a hatás a vállalati, intézményi körben, ahol közvetlenül a mindenkori piaci energiaár érvényesül. Szintén ismert téli jelenség hazánkban, hogy a nem kellően kiszárított tűzifa és más szilárd tüzelők miatt intenzív fűtés idején leromlik a levegő minősége. Ráadásul a pénztárcánk mellett az ágazat esetében az országos energia- és klímacélokra gyakorolt hatás is lényeges.

Az elérhető lakossági és vállalati pályázatok szerencsére lehetőséget adnak a korszerűsítés elindítására.

Lakossági támogatások

Vidéki Otthonfelújítási Program: Gyermeket nevelőknek és nyugdíjasoknak szóló 3 plusz 3 millió forintos konstrukció (támogatás és hitel). Határidő: 2026. június 30.

Energiahatékonysági Otthonfelújítási Program: 2007 előtt épült családi házakra; legfeljebb 5 millió forint támogatás és 5 millió forint hitel. Jelenleg nyitva áll.

Otthoni Energiatároló Program: Napelemeseknek energiatárolóra; maximum 2,5 millió forint támogatás. A program induló szakaszban van.

Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR): Az elért energiamegtakarítás (HEM) értékesítése; folyamatos lehetőség kivitelezőkön vagy kereskedőkön keresztül.

Vállalati támogatások

Jedlik Ányos Energetikai Program: Megújuló energia és tárolás támogatása (10 millió–1 milliárd forint között). Határidő: 2026. február 15. 16:00 óra (vagy a forrás kimerüléséig).

Vállalkozások energiahatékonysági hitelkonstrukciója: 39 milliárd forintos keret primerenergia-csökkentésre. Indulás: 2026. február eleje.

Összességében tehát több lehetőség is van, amelyet érdemes megragadni, hogy minél gazdaságosabban elvégezhető legyen a felújítás.

