Az épületfelújítás nemcsak klímavédelmi eszköz, hanem gazdasági befektetés is: ezekkel a támogatásokkal lehet most élni

Az épületfelújítás csökkenti a rezsiköltségeket, javítja az életminőséget, növeli az ingatlanok értékét, nem utolsósorban pedig mérsékli az ország energiaimport-függőségét, tehát nemcsak klímavédelmi eszköz, hanem gazdasági befektetés is. Számos lehetőség áll nyitva, amelyet érdemes megragadni, hogy egy olcsón üzemeltethető, környezetbarát, esztétikus és nagyobb pénzügyi értékű otthonhoz, telephelyhez jussunk.
VG
2026.01.27, 17:38

Az utóbbi évek enyhe telei után az idei nagy hidegek ismét ráirányították a figyelmet arra, mennyire sérülékeny a magyar épületállomány energiahatékonysága. Koczóh Levente András, a Green Policy Center szenior klímapolitikai tanácsadója elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy az épületenergetikai felújítás nem időjárási kérdés, hanem gazdasági, társadalmi és klímavédelmi szükségszerűség.

Mutatjuk a felújítás támogatásához elérhető konstrukciókat (illusztráció) Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock
A felújítás támogatásához többféle konstrukció érhető el / Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

Felújítás nélkül nincs tartós megoldás: ezekkel a támogatásokkal lehet a leggazdaságosabb a munka

A hideg időjárás megfelelő felkészülés nélkül megnövelheti az energiafogyasztást, és emiatt több háztartás csúszhat ki a rezsicsökkentett árú gázmennyiségből. Még jelentősebb a hatás a vállalati, intézményi körben, ahol közvetlenül a mindenkori piaci energiaár érvényesül. Szintén ismert téli jelenség hazánkban, hogy a nem kellően kiszárított tűzifa és más szilárd tüzelők miatt intenzív fűtés idején leromlik a levegő minősége. Ráadásul a pénztárcánk mellett az ágazat esetében az országos energia- és klímacélokra gyakorolt hatás is lényeges.

Az elérhető lakossági és vállalati pályázatok szerencsére lehetőséget adnak a korszerűsítés elindítására.

Lakossági támogatások

  • Vidéki Otthonfelújítási Program: Gyermeket nevelőknek és nyugdíjasoknak szóló 3 plusz 3 millió forintos konstrukció (támogatás és hitel). Határidő: 2026. június 30.
  • Energiahatékonysági Otthonfelújítási Program: 2007 előtt épült családi házakra; legfeljebb 5 millió forint támogatás és 5 millió forint hitel. Jelenleg nyitva áll.
  • Otthoni Energiatároló Program: Napelemeseknek energiatárolóra; maximum 2,5 millió forint támogatás. A program induló szakaszban van.
  • Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR): Az elért energiamegtakarítás (HEM) értékesítése; folyamatos lehetőség kivitelezőkön vagy kereskedőkön keresztül.

Vállalati támogatások

  • Jedlik Ányos Energetikai Program: Megújuló energia és tárolás támogatása (10 millió–1 milliárd forint között). Határidő: 2026. február 15. 16:00 óra (vagy a forrás kimerüléséig).
  • Vállalkozások energiahatékonysági hitelkonstrukciója: 39 milliárd forintos keret primerenergia-csökkentésre. Indulás: 2026. február eleje.

Összességében tehát több lehetőség is van, amelyet érdemes megragadni, hogy minél gazdaságosabban elvégezhető legyen a felújítás. 

További részletek az Origo oldalán.

